【3月17日(火)～19日(木)開催】ベルテクス・パートナーズ、「SCMワールド（サステナブル経営WEEK内）」に出展（小間番号：E39-56）

株式会社ベルテクス・パートナーズ（本社：東京都中央区、代表取締役：山口正智）は、2026年3月17日（火）から19日（木）まで開催される「SCM -サプライチェーン マネジメント- ワールド（サステナブル経営WEEK内）」に出展します。

本イベントは、持続可能なサプライチェーン構築をテーマに、サプライチェーンの高度化・強靭化に向けた製品やソリューションが一堂に会する特別展示企画です。

当社は、世界基準のSCMを推進し、その実践を目指す専門コミュニティである一般社団法人ASCM COMMUNITY JAPAN(https://acjapan.org/)の共同出展社として参加し、SCMでビジネスを活性化させる「SCM改革支援サービス」(https://www.vertex-p.com/service/scm/)をご紹介します。

▮SCMを取り巻く環境

市場の急速な変化などにより、ビジネス環境の不確実性がより一層高まっています。こうした状況の中で、サプライチェーンマネジメント（SCM）は単なるオペレーション管理にとどまらず、経営層の意思決定力や企業競争力を左右する重要な戦略領域へと位置づけられています。

一方で、SCM改革の必要性を認識しながらも、経営層は施策の選択や投資判断に迷い、ミドルマネジメント層は改革方針を具体的な業務施策へ展開する段階で壁に直面するなど、実際の推進に課題を抱える企業は少なくありません。その結果、組織全体として変革が進まず、SCM高度化に向けた取り組みが停滞してしまうケースも見られます。

▮戦略と現場をつなぐ「計画業務」を中心としたSCM改革支援

当社のSCM改革支援では、戦略と現場をつなぐ「計画業務」を中心としたコンサルティングを提供しています。

「SCMに課題を感じているが、どこからどのように改革すべきかわからない」、「以前にシステムを導入したが期待した効果が得られていない」といった相談が寄せられています。

当社では、こうした課題に対し、ASCM認定資格者※をはじめとする豊富な経験を有するプロフェッショナルが伴走し、グローバルS&OP、需給調整、販売・生産・在庫計画などをテーマに、国内大手製造業におけるSCM改革プロジェクトを多数支援してきました。

構想立案から現状分析、業務設計、段階導入、短期成果の創出、運用定着化まで一貫したプロセスで支援を行い、システム導入ありきではなく「経営が的確に判断し、現場が自律的に運用できる」SCMの確立を目指しています。

※ASCM（Association for Supply Chain Management）：1957年米国シカゴ設立、100か国以上に地域ネットワークを持つ世界最大級のSCM専門家団体です。

▮展示内容

イベントでは、当社のSCM改革支援サービスの概要および支援実績をご紹介します。

＜こんな方におすすめ＞

・SCMに課題を感じているものの、どこから着手すべきかわからない

・S&OPや需給調整などの計画業務を高度化し、戦略と現場をつなぐ仕組みを構築したい

・SCM関連システムを導入したものの、期待した効果を十分に発揮できていない

・経営判断に資する需給計画・販売・生産・在庫計画の仕組みを整備したい

皆様のご参加をお待ちしております。

▮イベント開催概要

- 展示会名：SCM -サプライチェーン マネジメント- ワールド~持続可能な産プライチェーン構築のための特別展示企画~（サステナブル経営WEEK内）- 日時：2026年3月17日（火）、18日（水）、19日（木）10:00～17:00- 会場：東京ビッグサイト 東ホール7- ベルテクス・パートナーズ出展ブース：E39-56（一般社団法人ASCM COMMUNITY JAPAN共同出展）- 参加対象者：経営者・経営部門、経営企画、サプライチェーンマネジメント部門、リスクマネジメント部門、調達・購買部門、物流・輸送管理部門、品質保証・法務・コンプラ部門、ESG・サステナビリティ部門、リバースチェーン部門、など- 主催：RX Japan合同会社- 公式サイト：https://www.decarbonization-expo.jp/hub/ja-jp/about/scm.html

【会社概要】

・会社名 ： 株式会社ベルテクス・パートナーズ

・代表者 ： 代表取締役 山口正智

・所在地 ： 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2-1-1日本橋三井タワー 6階

・資本金 ： 4,000万円（資本準備金500万円を含む）

・設立 ： 2015年7月

・URL ： https://www.vertex-p.com/

・事業内容：戦略策定～実行支援、デジタル（DX）に関するコンサルティングサービス、新規事業創出支援、SCM改革支援、生成AI活用支援、事業共創、新規事業プロデュース

＜ベルテクス・パートナーズについて＞

ベルテクス・パートナーズは、2025年7月に創業10周年を迎えました。

これまで、DX推進や新規事業の創出、経営改革、AIをはじめとする先端技術の活用支援を通じて、企業の多様なビジネス課題に取り組んできました。今後も領域横断の知見と自社で培ったノウハウを活かし、単なる外部支援にとどまらず、クライアントの“真のパートナー”として、継続的な変革と成長の実現に貢献してまいります。

