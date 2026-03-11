「第21回メディアレーダーWEEK 2026 春」にPlott 相澤海斗が登壇

株式会社Plott

IPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行う株式会社Plott（本社：東京都千代田区、代表取締役：奥野翔太、以下「Plott」）は、2025年3月13日（金）に開催する「第21回メディアレーダーWEEK 2026 春」（主催：株式会社アイズ）のオンラインセミナーに、当社IP展開事業部 広告ライン・相澤海斗が登壇することをお知らせいたします。

「メディアレーダーWEEK」は、株式会社アイズが主催する、1週間でさまざまな広告・マーケティングジャンルのセミナーを行うオンラインセミナーイベントです。SNSマーケティングやWeb集客などの人気テーマに加え、Z世代やシニア向けといったターゲット別テーマなど、多様なジャンルのセミナーが開催されています。

Plottの相澤は「Z世代の熱狂とバズカルチャーの裏側～アニメ・ボーカロイドの活用術～」と題したセミナーに登壇。YouTube・TikTokといったSNS全盛の今、Plottがアニメコンテンツ（IP）を用いて行ってきたマーケティングについて解説いたします。YouTube累計150億再生のショートアニメを活用した、若者に届けるPlott式アニメマーケティングについて、最前線の事例とともにお届けいたします。

■ 登壇者プロフィール

相澤海斗（あいざわ・かいと）

株式会社Plott IP展開事業部 広告ライン

新卒で広告代理店に入社し、オフライン広告の企画・制作に従事。

Plott入社後は、IP展開事業部で自社IPを用いた企業プロモーション施策の立案、実行を担当。これまで食品/金融/ゲーム/美容系など幅広いジャンルの商材を経験。

■ セミナー登壇概要

セミナー名：Z世代の熱狂とバズカルチャーの裏側 ～アニメ・ボーカロイドの活用術～

開催日時：2026年3月13日（金）16:00～17:00

セミナー形式：無料オンラインセミナー

講演タイトル：「YouTube月間再生約9億回！ショートアニメIPを活用したZ世代向けプロモーション」

費用：無料（事前申し込み制）

定員：200名

詳細・申し込みURL：https://media-radar.jp/seminar3124.html?inb=1004634

▼開催概要

Z世代は広告への感度が高く、露骨なプロモーションは避けられる一方で、「好き」や「共感」を軸にしたコンテンツには強い熱狂を生み出します。

ブランド理解や好意形成になかなかつながらない--

そんな課題を感じているマーケティング担当者・広告代理店の方も少なくありません。

本セミナーでは、キャラクターやボーカロイドといったZ世代カルチャーを活用し、広告を"愛されるコンテンツ"へ昇華させる実践事例を紹介。

Z世代との接点を拡張し、熱量を成果につなげるための設計思想を解説します。

先着200名、参加無料ですので、奮ってご参加ください。

※登壇企業の同業他社様のご参加はお断りさせていただきます。

■ 株式会社Plottについて

ショートアニメを中心にIPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行っているクリエイティブ企業です。主にYouTubeやTikTokにおけるアニメ作品や、webtoon（※）作品のプロデュース・制作を行っています。「日常に温度を。世界に熱狂を。時代に灯火を。」を理念とし、日本を代表する次世代のクリエイティブ企業を目指しています。これまで数多くのIPコンテンツを世に送り出し、YouTube領域では累計チャンネル登録者1,200万人、累計再生回数150億回を突破しています。SNSユーザーに届くコンテンツを軸として、グッズ・ゲーム・音楽・コミック・ノベルなど幅広いメディアミックス展開をしています。

※ webtoonは、NAVER WEBTOON Ltd.の登録商標です。

■ 会社概要

株式会社Plott（Plott Inc.）

代表取締役：奥野翔太

設立：2017年8月2日

所在地：東京都千代田区神田錦町2-4 ダヴィンチ小川町5F

公式サイト：https://plott.tokyo/