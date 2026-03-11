日本のクリエイティブを世界に！グローバル・オンラインマーケット「Creator Toy & Art Discovery」初開催！

BEENOS株式会社

BeeCruise株式会社が運営する世界中に日本のポップカルチャーアイテムを届けるオンラインショッピングサイト「AniMeEon」(アニミオン、https://ctd.animeeon.com/)は、国内クリエイターによる個性豊かなアイテムをグローバルに販売するオンラインマーケットイベント「Creator Toy & Art Discovery 2026 (CTD)」を初開催します。開催期間は3月19日(木) 12：00～4月5日(日) 23：59(日本時間)です。

総勢150名以上のクリエイターの作品が一堂に会し、多彩な感性から生み出される個性豊かなクリエイターズトイやアート、雑貨と出会える特別なオンラインマーケットとなっています。CTD限定アイテムや購入特典も多数用意するほか、期間中に様々なプレゼントキャンペーンも実施します。

日本国内だけでなく、韓国・香港・台湾・カナダ・アメリカ・メキシコ・タイに、日本のクリエイティブを発信します。

公式サイト：https://ctd.animeeon.com/(https://ctd.animeeon.com/)

■「Creator Toy & Art Discovery 2026 (CTD)」について

「Creator Toy & Art Discovery 2026 (CTD)」は、世界中に日本のポップカルチャーアイテムを届けるオンラインショッピングサイト「AniMeEon」(アニミオン、https://ctd.animeeon.com/)が初開催する期間限定のグローバルオンラインマーケットです。国内クリエイター150名以上が参加し、アートトイ、イラスト、雑貨など個性豊かなクリエイターズアイテムを販売します。

また、期間中に1会計あたり10,000円以上(税込)お買い上げの方には、出展クリエイターの絵柄を使用したCTDオリジナルのランダムトレーディングカード(3枚セット)をプレゼントします。

「Creator Toy & Art Discovery 2026」で、日本発のクリエイティブの新しい発見と探求を楽しんでください。

出品作家紹介(一部・敬称略)：

しろくまななみん(IG：srkmnnmn)下田ひかり (IG：hikarishimoda)Ms LUTRA (IG：MsLUTRA)

アオイマチ

(X：aoi_machi012)

ふくぽぽや

(X：@fukupopo)

Futureman

(X：Futureman_3)

日登海

(IG：papuu_38838)

イベント概要

●イベント名：「Creator Toy & Art Discovery 2026 (CTD)」

●公式サイト：https://ctd.animeeon.com/

●開催期間：プレオープン：3月19日（木）12:00～3月25日（水）23:59(日本時間)

出品商品の閲覧、抽選商品エントリー、お気に入り登録が可能です。

本開催：3月30日（月）12:00～4月5日（日）23:59(日本時間)

・国内クリエイターのオリジナルアイテムの購入、限定アイテムの購入

●限定商品：CTDだけの限定商品は3月19日(火)より公式サイトでご確認いただけます。

URL：https://ctd.animeeon.com/

●購入特典：1会計あたり10,000円以上(税込)お買い上げの方に、出展クリエイターの絵柄を使用したCTDオリジナルのランダムトレーディングカード(3枚セット)をプレゼント

※海外のお客様へは、特典付与金額の条件は別途現地通貨での条件が適用されます。

※CTD公式ノベルティは先着ではなく、条件を満たした全員に進呈します。

※1会計当たりの購入金額で付与し、複数回の決済の合算はできません。おひとり様1回までの進呈です。

※カードの絵柄はお選びいただけません。一部の出展クリエイターは、本ノベルティのカード絵柄に含まれません。

※画像はイメージです

※AniMeEonはCTDイベント期間から配送完了にかけてのみ日本国内からのアクセスが可能になります。日本国内からの利用は、CTDに関連する機能、商品に限ります。CTD以外のAniMeEonの海外向け通常機能は日本国内からは利用いただけません。

■AniMeEonについて

AniMeEon はBeeCruiseが運営する、日本のアニメ・ゲームグッズを中心に取り扱うグローバルオンラインショップです。世界中のファンが日本発の作品関連アイテムを手軽に購入できる環境を提供し、国や地域を越えたファンコミュニティの広がりを後押ししています。さらに、日本のポップカルチャーをより多面的に届ける取り組みとして、「Creator Toy & Art Discovery」等のイベントも開催しています。

【BeeCruise株式会社の概要】

(1)社名：BeeCruise株式会社

(2)代表者：代表取締役社長 直井聖太

(3)所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号

(4)設立年月：2017年10月

(5)資本金：100百万円

(6)URL：https://beecruise.co.jp/