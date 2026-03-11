RePlayce、「探究創造コーチ認定制度」2級講座の提供を開始

株式会社RePlayce（リプレイス）

中高生向けキャリア探究サービスを運営する株式会社RePlayce(本社:東京都渋谷区 代表取締役CEO:山本将裕、以下RePlayce)は、一般社団法人 民間人材教育参画推進機構（以下 PPTP）が認定する「探究創造コーチ認定制度」について、2級認定講座の提供を2026年3月11日（水）より開始いたします。本講座の提供を通じて、質の高い探究的な学びに伴走できる民間人材の育成を目指します。

「探究創造コーチ認定制度」について

*PPTP： organization for Promoting Private sector Talent Participation in education

「探究創造コーチ認定制度」は、探究創造に必要な基礎知識および実習を通した実スキルの習得を認定する制度です。探究創造コーチとは、社会に対する児童生徒の興味・関心を喚起し、社会に求められる資質・能力を育む学びに伴走する人材を指しています。

次期学習指導要領の改訂に向けた議論では、「質の高い探究的な学び」の重要性が強調される一方で、教育現場では多忙を極める教員が30人を超える学級で一人ひとりの探究を支援することの困難さが課題となっています。探究的な学びには、知識を教授するのではなく生徒に伴走していく姿勢が求められますが、そのためのスキルを体系的に学ぶ機会は限られているのが現状です。

こうした状況を受けてされた「探究創造コーチ認定制度」は、教育現場で求められる伴走スキルを体系化し、民間人材が質の高い教育支援を提供できるよう設計されています。中高生向けの探究型キャリア教育で1000回以上のワークショップ実績を持つRePlayceと、企業向け人材育成のプロフェッショナルであるアルー株式会社が、東京学芸大学との共同研究を通じて開発した本制度は、教育現場のニーズと民間の人材育成ノウハウを融合させた実践的な内容となっています。

本制度は2級（基礎知識）と1級（実践スキル）の2段階で構成されており、段階的にスキルを習得できる仕組みとなっています。今回RePlayceが提供を開始するのは、探究的な学びに必要な基礎知識を習得する2級認定講座です。

探究創造コーチ認定制度 公式サイト：https://pptp.or.jp

「探究創造コーチ認定制度」２級認定講座の概要

2026年3月11日（水）より提供を開始する2級認定講座では、探究学習をはじめとした近年の学校教育の変化、コーチに求められるコンピテンシー、STEAM教育を実践する授業設計など、教育現場で求められる基礎知識を体系的に学ぶことができます。

カリキュラム内容

【知識習得（概論編）】

・探究学習をはじめとした近年の学校教育の変化

・コーチに求められるコンピテンシー

・STEAM教育を実践する授業設計

【知識習得（実践知編）】

・授業におけるコーチのミッションと基本姿勢

・生徒の成長ステップと関与の技術

・モチベーションを高める授業設計（前半・後半）

・関係構築とファシリテーションのためのTips集

受講の流れ

・研修受講用システムのアカウント登録およびお支払い

・概要説明動画および2級研修動画視聴（8本、合計約4時間）

・確認テスト受験（※何度でも受験可能）

・合格後、講座修了

＜受講料＞

44,000円（税込）

※講座修了後、資格取得を希望される方は、別途PPTPへの認定申請（11,000円/税込）が必要となります。

＜申込方法＞

本講座のお申込みは下記フォームからお願いいたします。

https://form.run/@tanqsouzou-apply

※申込受付後、順次受講案内を送付いたします。

今後の展望

RePlayceでは、「探究創造コーチ認定制度」認定講座の提供を通じて、探究的な学びに伴走できる人材の育成を推進してまいります。今後はより実践的なスキルを習得できる環境を整備するとともに、認定事業者との連携により、質の高い探究的な学びを全国に広げてまいります。

株式会社RePlayce

中高校生向けキャリア探究サービス「はたらく部」を株式会社NTTドコモからスピンアウトし、2024年4月創立。2025年にはHR高等学院を開校し、若い世代の探究心に火をつけ、「今の教育のあり方をアップデートする」をミッションに、子どもたちの自己実現、今後の日本社会を支える人材育成の事業に取り組む。はたらく部を2025年12月にリブランディングし、「TANQ BASE」として再始動。

本社 ：東京都渋谷区

代表取締役CEO：山本 将裕

事業内容 ：中高生向けキャリア探究オンラインスクール「TANQ BASE」運営、通信制高校サポート校 HR高等学院の運営、探究教材開発、社会人講師派遣、オンラインスクール事業運営等

ミッション ：「今の教育のあり方をアップデートする」

公式サイト ：https://replayce.co.jp

・2025年春開校 新たな形の通信制サポート校：https://hr-highschool.com

・中高生向けキャリア探究オンラインスクール「TANQ BASE」：https://tanqbase.com

※2025年12月より「はたらく部」はサービスリブランディングして「TANQ BASE」として再始動しました。