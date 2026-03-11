コーラ×ラムネの爽快フロート体験！初のコーラ味が登場「フローズンラムネ＜コーラフロート＞」3月16日(月)より期間限定新発売

森永製菓株式会社

森永製菓株式会社(東京都港区芝浦、代表取締役社長COO・森 信也)は、「森永ラムネ」の味わいをイメージしたすっきり&クリーミーなフローズンデザート「フローズンラムネ」のコーラ味「フローズンラムネ＜コーラフロート＞」を３月16日（月）より全国のコンビニエンスストア先行で発売し、3月30日（月）より全国の全ルートに拡大し販売いたします。また、「フローズンラムネ」も品質やパッケージを見直し、3月下旬よりリニューアル発売いたします。

フローズンラムネ＜コーラフロート＞フローズンラムネ

「フローズンラムネ＜コーラフロート＞」は、コーラ味みぞれ・コーラ味ソース・コーラ味チョコチップに、まろやかなミルクアイスとカラフルなラムネを組み合わせた、すっきり＆クリーミーな複合系カップアイスです。シャリッとした微細氷の爽快感と、ミルクのクリーミーさが重なり合う“コーラフロート”ならではの満足感を、春先から夏場まで自分用のデザートとしてお楽しみいただけます。また、リニューアルする「フローズンラムネ」は、 “すっきり＆クリーミー”の独自品質をさらに強化。おいしさが伝わるリアルなシズル感と中身の構成が伝わる新デザインで、売場でもわかりやすく魅力を訴求します。

すっきり＆クリーミーな味わいで春先から夏までお楽しみいただけるカップアイスの発売により、お客様に笑顔を提供してまいります。

■商品特長

「フローズンラムネ＜コーラフロート＞」

- ラムネと相性の良い“コーラ味”で、コーラフロートの満足感を表現- コーラ味みぞれ×コーラ味ソース×コーラ味チョコチップに、ミルクアイスとカラフルラムネを組み合わせた様々な味わいや食感を楽しめる品質- 微細氷のシャリッとした爽快感と、ミルクのクリーミーさが同時に楽しめる“すっきり＆クリーミー”品質

「フローズンラムネ」

- “すっきり＆クリーミー”の独自品質をさらに強化- ラムネ味みぞれ×ラムネ味ソース×ラムネ風味チョコチップ×ミルクアイス×カラフルラムネを組み合わせた様々な味わいや食感を楽しめる品質- 春先から夏場まで、爽快感とクリーミーさの両立を楽しめる複合系カップアイス- 美味しさが伝わるリアルシズルと、カップで中身が伝わる新デザイン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19896/table/768_1_45fa9a66a3907d5a4ca3757dee2a2688.jpg?v=202603110251 ]