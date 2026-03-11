茅ヶ崎出身のプロサーファー 森 友二氏主催「バリ島サーフキャンプ」を支援

株式会社ストロングハート

株式会社ストロングハート（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木一也、以下 当社）は、3月16日～4月1日まで、インドネシア・バリ島で開催される「サーフィン強化合宿（バリ・サーフキャンプ）」を支援いたします。運営資金や当社のアスリート向けプロテインバー「ストロングバー」等の提供を通じて、世界に挑戦する子どもたちの成長を応援します。

昨年のキャンプの様子

本サーフキャンプは、茅ヶ崎出身でプロサーファーの森 友二氏（写真＝下、以下 森氏）が6年前から茅ヶ崎のサーフショップで始めた、子供たち向けのコーチング活動から始まったもので、バリ島で合宿形式で実施するのは今年で4回目となります。今回は、神奈川県茅ヶ崎市、静岡県浜松市、島根県益田市で開催しているコーチングの参加者から、約13名の子どもたちとプロサーファー1人が参加する予定です。

なお今回のキャンプの様子は、「ストロングバー」のInstagram公式グローバルアカウント＠strongbar_official(https://www.instagram.com/strongbar_official/)および森氏の公式アカウント@morisurcoach.jp(https://www.instagram.com/morisurfcoach.jp/)にて発信予定です。

◆支援の背景

主催者の森氏は、茅ヶ崎市の東海岸小学校5年生の時、当社代表の鈴木一也（当時、家電メーカー勤務）が日本からの団長を務めた「ファタニティーカップ２０１１」に参加したことがきっかけで、以来様々な活動を通じて鈴木との絆を紡いで来られました。

また、鈴木はこれまでも地元茅ヶ崎のスポーツ団体をはじめ、母校明治大学を始めとする体育会アスリートや日本各地で開催されるウルトラマラソンなどの大会、さらには様々なプロアスリートに至るまで、「頑張る人を応援する」という、当社の「ストロングバー」のブランドコンセプトを体現する支援活動を実施してきました。

今回の支援は、子供たちに日本では体験、体感できない波や文化の中で、サーフィンを通じてその技術だけではなく、心の成長も期待したいという森氏の想いに鈴木が共感したことで実現しました。

◆ファタニティーカップについて

ファタニティーカップは、スポーツの価値を伝え、世界中の子どもたちに異文化交流の機会を与えることで差別や偏見のない社会を築くことを目的に、フランスの３つの財団が立ち上げた青少年のための国際交流イベント。前年の第１回大会に続き2011年もパリで開催され、世界12ヵ国の子どもたち１４０人が参加したもので、鈴木はそれ以前から参画していたNPO法人 erthlysoul (https://www.uruc.jp/earthlysoul/es.html)での活動の一環として、日本チームの団長を務め、森氏らを引率しました。

◆ブランドとしての位置づけ

「ストロングバー」は、単なるウェルネスフードではなく、「頑張る人を応援する」フードブランドです。



身体的な強さだけでなく、挑戦する心を支える存在でありたい――。

これまで当社は、地元茅ヶ崎のスポーツ団体や体育会アスリート、各地の大会支援など、挑戦する人々を継続的に応援してきました。

そして本年3月より北米市場で発売予定※１の「ストロングバー」のパッケージには、“artisanal food made in japan”という、日本の誠実なものづくり精神を表現するメッセージを掲げています。世界へ挑戦するブランドとして、世界に挑む若い世代を応援することは、当社の姿勢そのものを体現する取り組みです。 ※１：2026年2月17日報道発表(https://strongheart.jp/news/3704.html/)

◆今後の展望

北米市場への展開を新たな一歩としながら、単なる販売拡大ではなく、スポーツ・ウェルネスの現場で生まれる体験を通じて、「ストロングバー」のブランド価値を丁寧に育んでまいります。

◆Instagram公式グローバルアカウント「strongbar_official」について

北米への展開を機に、Instagramのストロングバー公式グローバルアカウント

＠strongbar_official(https://www.instagram.com/strongbar_official/)を開設しました。これにより、ブランドの世界観・商品情報・ウェルネスカルチャーを、日本語と英語で発信してまいります。なお、既存の当社公式アカウント

＠strongheartjapan(https://www.instagram.com/strongheartjapan/)アカウントは、引き続きコーポレート情報の発信アカウンとして運用します。

◆国内向けストロングバーのご購入について

ストロングハート公式オンラインショップ 「ストロングハートショップ」（https://strongheartshop.com/）および各種ECサイト、一部コンビニエンスストア店頭、茅ヶ崎の直営店舗「ストロングハウス」（https://www.instagram.com/strong_house18）

でお買い求めいただけます。

◆会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/50480/table/35_1_98baa50edbaefa12ea4d2b9a93f4fe31.jpg?v=202603110251 ]