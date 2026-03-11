新時代の営業を提案するEmooove、3月24日より開催の『AI/DX 営業・マーケティング展 2026 Spring』に出展

株式会社Emooove

新時代の営業手法を提案する株式会社Emooove（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：藤澤諒一）は、2026年3月24日（火）・25日（水）に東京ビッグサイトで開催される「AI/DX 営業・マーケティング展 2026 Spring」に出展いたします。

当社ブースでは、新規開拓の難易度が高い大手企業や決裁者（CxOクラス）へのアプローチを得意とする営業支援サービスについて展示・ご案内いたします。また、事前のブース訪問予約で限定特典をご用意しております。

■Emoooveの出展内容

お申し込みはこちら（無料） :https://expo.ipros.jp/event/14986/module/booth/387193/392301?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260311&utm_term=outbound_sales&utm_content=header

当社ブースでは、単なる数稼ぎのアポイント獲得に留まらず、受注率の向上を目的とした戦略的なアウトバウンド営業を提供する営業支援サービスをご案内いたします。すでに100社を超える企業様の支援実績がございます。

＜解決できる課題＞

従来のテレアポやフォーム送信などの手法において、以下のような課題を抱える担当者の方におすすめです。

- 受付ブロックが厳しく、担当者につながらない- 担当者に接触できてもアポイントが取れない- アポが取れても決裁権のある相手にリーチできない

＜Emoooveの強み＞

受付突破や商談化の壁を越え、成果につながるアポイント獲得を支援するため、以下の3つのアプローチをご提供します。

■事前予約特典のご案内

- 独自の決裁者データベース活用：10種以上のデータベースを情報源に内製した、人物名まで特定可能なリストを活用します。- SNSダイレクトアプローチ：LinkedInなどのSNSを駆使し、ターゲット個人へ「1to1」のパーソナライズメッセージを直接届けます。- 営業活動のフルアウトソーシング：戦略設計やリスト作成からメッセージ送信、さらには煩雑な日程調整まで丸ごと代行可能です。

事前にブース訪問予約を行っていただいた方に、「LinkedIn営業のe-book」（書籍名：『BtoBセールスを加速する LinkedIn Sales Navigator 活用術』）を無料でプレゼントいたします。

国内最多のLinkedIn営業支援実績を誇る当社の知見を凝縮し、新時代の営業手法である「LinkedInセールス」について詳しく解説した実践的な一冊です。

■『AI/DX 営業・マーケティング展 2026 Spring』について

お申し込みはこちら（無料） :https://expo.ipros.jp/event/14986/module/booth/387193/392301?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260311&utm_term=outbound_sales&utm_content=body

国内最大級のBtoBマッチングプラットフォームを運営する株式会社イプロスが主催する、営業・マーケティングの現場で「いま使うべきAIがわかる」展示会です。独自のAIマッチング機能により、来場者の課題を可視化し、成果につながる最適なソリューションと効率的に出会うことができます。

■出展概要

株式会社Emooove（イムーヴ）概要

- 名称：AI/DX 営業・マーケティング展 2026 Spring- 会期：2026年3月24日（火）・25日（水） 10:00～17:00- 会場：東京ビッグサイト 東4ホール（東京都江東区有明3-11-1）- 主催：株式会社イプロス- 参加方法：事前登録制（参加費：無料）お申し込みはこちら（無料） :https://expo.ipros.jp/event/14986/module/booth/387193/392301?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260311&utm_term=outbound_sales&utm_content=footer

株式会社Emoooveは、「新時代の営業をご提案 営業5.0の創造」というコンセプトのもと、国内初のLinkedIn営業支援事業を筆頭に、お客様の営業活動全般をご支援しております。

特に、「大手企業～スタートアップ企業の決裁者開拓」に強みを持っており、これまで様々な業種業界、規模感のお客様とお取引をさせていただいております。

著書「BtoBセールスを加速する LinkedIn Sales Navigator 活用術」

国内最多のLinkedIn営業支援実績を誇る弊社が、「新時代の営業手法である”LinkedInセールス”」について詳しく解説しており、

発売二日でAmazonカテゴリ6部門で売れ筋ランキング1位を獲得するなど、多くの方から関心をお寄せいただいています。

書籍購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CWWBH1XJ

LinkedInを有効活用いただくことで、大手企業～スタートアップの決裁者開拓を加速することが可能です。詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

プレスリリースについてのお問い合わせ :https://emooove.co.jp/top/contact-press/【会社概要】

社名：株式会社Emooove

本社所在地：東京都品川区東品川２丁目２－４ 天王洲ファーストタワー707

代表取締役CEO：藤澤諒一

事業内容：営業/マーケティング支援事業

HP：https://emooove.co.jp/(https://emooove.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260129&utm_term=enterprise&utm_content=footer)

コラム一覧：https://emooove.co.jp/column(https://emooove.co.jp/column?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260129&utm_term=enterprise&utm_content=footer)

お問い合わせフォーム：https://emooove.co.jp/contact(https://emooove.co.jp/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260129&utm_term=enterprise&utm_content=footer)

メールアドレス：info@emooove.co.jp