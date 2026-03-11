【土屋鞄】シャープなコバと曲線美が際立つ、洗練トートバッグ「マレゾン」登場

株式会社土屋鞄製造所

(株)土屋鞄製造所（本社・東京都足立区、以下当社）は、ランドセル工房を発祥とする革製品ブランド「TSUCHIYA KABAN」より、新型ウィメンズバッグ「マレゾン」を2026年3月26日(木)に発売します。直線ラインのシャープなコバと、柔らかな革が生み出す優雅な曲線美が魅力の新シリーズです。ラインアップは、収納力のある大容量のトートバッグとシーンを選ばない2way仕様のフレキシブルなミニトートの2型。それぞれ、奥行きのある「ブラック」、上品な華やかさを添える「タン」、明るく柔らかな印象の「ホワイトサンド」の3色を展開いたします。

いずれも全国の「TSUCHIYA KABAN」14店舗および自社オンラインストアにて販売いたします。

品格ある表情を纏う「クリスプエンボスドレザー」

メイン素材の「クリスプエンボスドレザー」は、ベーシックかつニュートラルなシボ模様の型押しを施した牛革です。シボは細かく引き締まった形状のため、全体的にすっきりとした印象に。型押しで規則的な模様を施すことで、表面にはほんのりとつやめく光沢感も生まれ、品の良い奥行きと表情が感じられる革となっています。

色とディテールが織りなす「マレゾン」の魅力

ブラック

奥行きのある洗練されたカラー。多様なスタイリングに溶け込み、装い全体にハンサムな印象を添えます。

タン

品の良さと華やかさを両立したブラウンカラー。ベーシックにもアクセントにもなり、使うほどにスタイリングの幅を広げる多彩な一色です。

ホワイトサンド

明るく柔らかな印象のカラー。ほのかなグレーのニュアンスで、スタイリングに軽やかさと抜け感を演出します。

内装カラー

「ブラック」にはブラック、「タン」にはタン、「ホワイトサンド」にはグレーをそれぞれ採用。外装カラーと同系色にすることで、統一感のあるすっきりとした印象に。

シャープさを引き立たせるコバ

「ブラック」にはブラックを採用する一方で、「タン」と「ホワイトサンド」は濃いめの同系色に。これにより、特徴でもあるシャープなコバのラインを引き立たせています。

輝きを放つオリジナル金具

女性の多面的な輝きをイメージしたオリジナル金具が、バッグ全体を華やかに演出するアクセントとなっています。





製品概要

マレゾン トート \132,000（税込）

サイズ：縦29.0×横43.0×底マチ16.0cm、ハンドル高さ 25.0cm

A4ファイル収納可

14inch (33.0×23.0×2.0cm)収納可

機能：

外装 = なし

内装 = フリーポケット×1

素材：外装 = 牛革、内装 = 綿

重さ：約820g

商品ページ：

https://tsuchiya-kaban.jp/products/wm-maraison-tote

マレゾン 2wayミニトート \110,000（税込）

サイズ：縦21.0×横31.5×底マチ15.0cm、ハンドル高さ 10.0cmショルダー長さ 95.0～120.0cm、5段階調整(着脱可)

A5手帳カバー (19.5cmx14.1cmx3.0cm)収納可

iPad mini (13.5×19.5×0.7cm)収納可

機能：

外装 = なし

内装 = フリーポケット×1

素材：外装 = 牛革、内装 = 綿

重さ：約590g

商品ページ：

https://tsuchiya-kaban.jp/products/wm-maraison-2way-mini-tote

※iPad mini は、Apple Inc.の商標です。

販売概要

■発売日：2026年3月26日(木)

■詳細ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/collections/maraison

■販売店舗：

・「TSUCHIYA KABAN」オンラインストア：https://tsuchiya-kaban.jp

・直営店舗：西新井本店、軽井澤工房店、六本木店、丸の内店、日本橋店、渋谷店、自由が丘店、横浜店、鎌倉店、名古屋店、京都店、梅田店、神戸店、福岡店

※営業体制や取り扱い店舗を変更する場合がございます。予めご了承ください。

TSUCHIYA KABANについて

1965年にランドセルづくりから始まり、伝統と革新を胸に歩み続けてきた土屋鞄。「時を超えて愛されるもの」をコンセプトに、日本の感性と職人の手仕事による、長く愛せるシンプルさと品のある佇まいを目指した、丁寧なものづくりを大切にしています。工房を併設した西新井本店と軽井澤工房店の他、直営店16店舗（国内12、海外4）を展開しています。

会社概要

■会社名：株式会社 土屋鞄製造所

■代表取締役社長：土屋成範

■所在地（本社）：〒123‐0841 東京都足立区西新井7-15-5

■事業内容：オリジナルブランドでの皮革製品を中心としたランドセル、鞄・小物の企画・製作、及び販売。

■ブランドURL：TSUCHIYA KABAN https://tsuchiya-kaban.jp/

土屋鞄のランドセル https://tsuchiya-randoseru.jp grirose https://grirose.jp

depsoa https://tsuchiya-randoseru.jp/collections/depsoa CRAFTCRAFTS https://tsuchiya-craftcrafts.jp ATTITU https://tsuchiya-kaban.jp/collections/attitu objcts.io https://objcts.io

【お客様お問い合わせ先】

土屋鞄製造所 お客様サポート係

電話：0120-907-647（平日10：00～17：00）

メール：support@tsuchiya-kaban.com