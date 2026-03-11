【“歯”の価値観調査】Z世代の約半数が自分の口元に「自信なし」──ダイエット並みの関心度も自己評価が低いワケ

医療法人きずな

外見を磨くことで自分に自信を持ちたいと考える人が増える中、第一印象を大きく左右する「口元」への関心が高まっています。これからの時代、身だしなみや自己投資において、歯のケアはどのような位置づけになっていくのでしょうか。

そこで、患者さまとの対話を重視し、予防歯科から審美治療まで幅広い歯科医療を提供する『医療法人きずな きずな歯科クリニック』（ https://www.kizna-dc.com/ ）（所在地：兵庫県神戸市北区、理事長：水野貴文）は、世代ごとに変化する歯に対する価値観を明らかにするため、全国の20代および40～50代の男女564名を対象に調査を実施しました。

本調査からは、歯に対する関心の高さと、現実の自己評価の低さとのギャップが見えてきました。

【TOPICS】

・歯の役割に「見た目・自信」を最重視するZ世代は約2割、親世代の約1.8倍

・Z世代の約半数が「歯」への自己投資を希望、ダイエットと同等の関心度

・自分の歯に「自信がない」と答えたZ世代は約半数、40～50代では約7割に

※調査手法の詳細については、本リリース末尾の「調査の実施概要」をご覧ください。

※本リリースでは、20代の回答者を「Z世代」と表記しています。

主な調査結果

1．Z世代の19.5％が歯の役割に「見た目・自信」を最重視、40～50代の約1.8倍

日常生活において、私たちは「歯」に対してどのような役割を期待しているのでしょうか。次のグラフは、Z世代（20代）と、その親世代にあたる40～50代の男女を対象に、歯の最も重要な役割について質問した結果を集計したものです。

「食事を美味しく楽しむこと」を最も重視する割合は、40～50代で53.4％、Z世代で40.0％となり、いずれの世代においても最多の選択肢となっています。次いで「全身の健康を保つこと」が多く、両世代ともに機能面や健康面を重視する層が主流となっています。

一方で、「顔の印象や見た目を良くすること」と「自分に自信を持つこと」を合わせた割合に着目すると、40～50代が10.6％にとどまるのに対し、Z世代は19.5％に達し、約1.8倍の水準となりました。若い世代において、歯を自身の魅力を高める「見た目資産」として重視する傾向が強いことがうかがえます。

2．Z世代の48.6％が「歯」への自己投資を希望、「体型」と同等の関心度

歯を身だしなみの一部として捉える価値観が見られましたが、外見を磨くための自己投資という観点ではどうでしょうか。次に、Z世代を対象に、お金をかけてでも改善したい外見の要素について質問した結果です。

「肌（スキンケア・肌質改善等）」が57.8％、「髪（ヘアケア・髪質改善・育毛等）」が57.6％となり、全体の半数以上が高い関心を示しています。また、「歯（ホワイトニング・矯正・クリーニング等）」にお金をかけたいと回答した割合は48.6％に達し、「体型（ダイエット・ジム・ボディメイク等）」の47.9％をわずかに上回る結果となりました。

ダイエットやボディメイクといった定番の美容領域と肩を並べる割合となっており、歯のケアに対する関心の高さがうかがえます。Z世代において、ホワイトニングや矯正といった歯への投資は、スキンケアやヘアケアに次ぐ、身近な自己投資の選択肢として意識されているようです。

3．Z世代の62.9％が「恋愛・婚活」で歯が影響すると回答、「SNS」での意識は40～50代の約1.5倍

外見の要素として歯への関心が高いZ世代ですが、具体的にどのような場面で歯を意識しているのでしょうか。次のグラフでは、歯の状態が印象に影響すると思う場面について質問した結果を、Z世代と40～50代の差が大きいものから順に並べました。

最も世代間のギャップが大きかったのは「SNSでの印象（写真・動画映え）」です。40～50代が28.0％にとどまるのに対し、Z世代は41.2％にのぼり、約1.5倍の水準となりました。また、「恋愛・婚活（異性としての魅力・パートナー選び）」はZ世代における最多の62.9％となっており、こちらも40～50代（54.8％）を大きく上回っています。

一方で、40～50代では「初対面の相手への印象（日常・生活全般）」が62.6％で最多となっており、Z世代（50.8％）との差は10ポイント以上に開きました。親世代が日常的な対人関係における身だしなみとして歯を意識するのに対し、Z世代は恋愛やSNSといった、自分を魅力的に見せたい場面でより強く意識していることが分かります。

【参考データ】ビジネス資産としての歯

視点を変えてビジネスシーンに目を向けると、興味深い傾向が見えてきます。次のグラフは、同じ設問について「仕事・キャリア（社内評価・商談・就職活動等）」と回答した割合を、性別・年代別に集計したものです。

「仕事・キャリア（社内評価・商談・就職活動等）」において歯が影響すると回答した割合は、40～50代男性が50.5％に達し、他の年代や性別の中で唯一過半数を超える突出した結果となっています。多くのビジネス経験を積んできた世代だからこそ、社内での評価や信頼構築など、自身のキャリアにおいて歯の印象が影響することを実感しているのかもしれません。

4．Z世代の47.1％、40～50代の69.9％が「自分の歯に自信がない」と回答、理想と現状にギャップ

ここまで、歯を「見た目資産」として捉える価値観や、外見を磨くための自己投資への関心の高さについて見てきました。最後に、自身の「歯の見た目（歯並びや色など）」に対する自信の程度について、世代別に集計した結果を見ていきます。

「あまり自信がない」と「全く自信がない」を合わせた割合は、Z世代で47.1％、40～50代で69.9％となりました。Z世代の約半数が自身の歯に対して自信を持てておらず、その親世代である40～50代になると自信のない人が約7割に達する現状がうかがえます。

これまでの設問で歯に対する意識の高さが見えてきましたが、理想と現実の自己評価の間に大きなギャップが生じているといえそうです。こういった背景には、歯の見た目を改善したいと思いながらも、「具体的にどのようなケアをすれば確実なのか分からない」「専門的な治療にはまだハードルを感じている」といった、行動に移しきれない状況があるのかもしれません。

まとめ：理想の口元を築くための「対話」と「専門ケア」

本調査を通じて、歯が単なる機能の維持を超え、それぞれのライフステージにおいて対人関係や自己表現を左右する重要な要素となっていることが見えてきました。しかし、その重要性を感じながらも、現実には多くの人が自分の口元に自信を持てていないというジレンマを抱えているようです。

歯を綺麗にしたいという思いがある反面、確実な改善方法が分からずにいる状況が要因として考えられます。自己流のケアで試行錯誤したものの限界を感じ、結果として自信を持てずにいるケースも少なくないのかもしれません。

こうした悩みを和らげ、理想の口元へ近づくためには、一人ひとりの不安に寄り添う「対話」と「専門的なケア」がヒントになりそうです。自分に合った信頼できる歯科医院を見つけることが、一生の資産を築くための第一歩となるでしょう。

調査の実施概要

調査機関 ：自社調査

調査方法 ：インターネット調査（Knowns 消費者リサーチ）

対象エリア：日本全国

対象者 ：20～29歳、40～59歳の男女

調査期間 ：2026年2月19日

有効回答数：564名

※有効回答数の内訳は、20～29歳が241名、40～59歳が323名です。各世代において、性別および5歳刻みの年齢層で均等割付をベースに回収しています。

※本リリース内の各割合（％）は、性別・年代別の人口構成比に合わせたウェイトバック集計を行っています。

※構成比（％）は小数第2位以下を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

設問内容- あなたにとって、「歯」の最も重要な役割は何ですか？最も重視するものを1つ選んでください。- 自分自身の「外見」を磨くためにお金をかけてでも改善したい（投資したい）要素として、関心が高いものをすべて選んでください。- 歯の状態（歯並びや色）が、結果や相手からの評価を左右する（影響する）と思う場面を、以下の中からすべて選んでください。- 自分の「歯の見た目（歯並びや色など）」に対して、どの程度自信がありますか？

医療法人きずな きずな歯科クリニック

「患者さまとの『きずな』が生まれる歯科医院」として、各分野の専門医師や担当制の歯科衛生士、専門カウンセラーが一体となり、徹底した対話と技術によるオーダーメイドの治療を提供します。「歯をきれいにするのは通過点。いつか『あの時出会ってて本当に良かった』と笑いあえる瞬間をつくること」を目標に、笑顔あふれる人生をサポートいたします。

▼当院の特徴

・各分野の専門家による「チーム医療」：エキスパート歯科医師、担当指名制の歯科衛生士、セラミック専門歯科技工士が連携し、質の高い治療を提供します。

・「対話」を重視したカウンセリング：専用のカウンセリングルームを完備し、歯科専門カウンセラーが患者さまのお悩みや理想の姿を丁寧に伺います。

・あらゆるお悩みに応える「豊富な診療メニュー」：虫歯・歯周病から、精密根管治療、インプラント、矯正、審美ホワイトニング、さらには「お口のエステ」や「DNA遺伝子解析」まで、幅広いメニューをご用意しています。

・サロンのようにくつろげる空間と最新設備：美容室やエステに通うような感覚で、リラックスして過ごせる院内環境を整えています。

▼診療案内

・アクセス：神戸電鉄三田線「道場南口駅」より徒歩1分（駐車場18台完備）

・診療時間：平日 9:00～13:00 / 15:00～18:30 土曜 9:00～13:00 / 15:00～17:00

・休診日：日曜・祝祭日

【法人概要】

法人名：医療法人きずな きずな歯科クリニック

所在地：兵庫県神戸市北区八多町中804

設立：2009年11月7日

理事長：水野貴文

診療科目：一般歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

ホームページ：https://www.kizna-dc.com/