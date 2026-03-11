Awwが韓国・聖水「LCDC SEOUL」で初のポップアップを開催

株式会社Moved

トラベルアイテムを展開するAww（アウ）は、2026年3月18日（水）から3月31日（火）まで、韓国・ソウルの聖水（ソンス）エリアに位置する複合文化空間「LCDC SEOUL」にて、韓国で初となるポップアップストアを開催いたします。

会場となる聖水エリアは、ギャラリーやカフェ、ブランドのショールームなどが集まる、ソウルでも特に感度の高いカルチャーエリアとして知られています。その中でも「LCDC SEOUL」は、ファッション・アート・ライフスタイルが交差する人気スポットとして注目を集めています。

ポップアップでは、Awwの定番トラベルアイテムに加え、現代美術作家・加賀美健氏とのコラボレーションアイテムや、日本の海から回収された廃漁網を再生したナイロン素材を使用した新作バッグなどを幅広く展開します。旅の楽しさや自由な発想を表現したAwwの世界観を、韓国の来場者に向けて発信します。

POP-UP 概要

期間：2026年3月18日（水）～3月31日（火）

会場：LCDC SEOUL 1階（DDMMYY）

住所：ソウル特別市 城東区 演武場17キル 10

住所（韓国語）：서울 성동구 연무장17길 10

営業時間：11:00～20:00

注目アイテム

圧縮パッキングキューブ（全5サイズ）3,630円～5,500円（税込）Aww x Ken Kagami コラボレーションコレクション

現代美術作家・加賀美健とのコラボレーションによる限定コレクション。

加賀美健ならではのユーモラスな言葉を、Awwのトラベルプロダクトに落とし込んだ特別なアイテムです。旅のシーンに思わずクスッとする“ひとこと”を添えた、遊び心あふれるラインナップを展開します。

漁網リサイクルナイロン ウィークエンドボストンバッグ 29,700円（税込）、漁網リサイクルナイロン スタンドポーチ 7,590円（税込）廃漁網を再生したナイロンシリーズ

日本の海から回収された廃漁網を再生したナイロン素材を使用した新作バッグも登場。

Awwのベストセラーであるボストンバッグを、軽量で耐久性に優れたナイロン仕様で展開します。週末旅行から日常使いまで幅広く活躍する、環境配慮と機能性を兼ね備えたアイテムです。

聖水発「newmix coffee」を先着600名様にプレゼント

本ポップアップでは、話題のデザートコーヒー専門店「newmix coffee（ニューミックスコーヒー）」とのコラボレーションも実施します。

newmix coffeeは、2024年にソウル・聖水で誕生。韓国で長く愛されてきたスティックコーヒー文化を現代的に再解釈したデザートコーヒー専門店です。スタイリッシュなデザインと、バナナミルクや炒り米といったユニークなフレーバーがSNSで話題を呼び、おしゃれなパッケージで韓国土産としても注目を集めています。

今回のコラボレーションでは、懐かしさと新しさを融合した味わいを“旅先でも楽しめる一杯”として提案。来場者先着600名様にnewmix coffeeをプレゼントします。

【Aww（アウ）について】

Awwは、心ときめく旅を提案するトラベルライフスタイルブランドです。スーツケースをはじめとした、旅をより快適で自由なものにするためのアイテムを展開しています。

また、サステナブルな旅をサポートする取り組みとして、不要となったスーツケースを回収し、再利用につなげる 「Aww Recycle Program」を実施しています。

Aww公式オンラインストア：https://aww-travel.com/

Instagram：@awwtravel_official(https://www.instagram.com/awwtravel_official/)

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社Moved

Email：pr@movedinc.com Tel：050-6872-4316