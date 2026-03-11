「コンビニエンスウェア」昨年の大ヒット商品「コンビニサングラス」にブラウン2色を追加！「長袖アウターTシャツ」は普段使いしやすい白黒ボーダーが登場

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんステキが見つかる」を目指した取り組みの一環として、ファミリーマートオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」の新商品を2026年3月13日（金）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売いたします。

■昨年大ヒットした累計販売数約4万個のコンビニサングラスに新色が登場し、長袖アウターTシャツは王道の白黒カラーが登場！

「コンビニエンスウェア」は、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ、展開しているファミリーマートオリジナルアパレルブランドです。2021年のブランド立ち上げ以来、身近さと手軽さ、確かな品質がご好評をいただき、衣料品をコンビニで購入するという新たな文化を創造しております。2026年2月にはブランド初のTVCMを放映し、コンビニエンスウェアの世界観を大きなスケールの映像美で表現するなど、新たな可能性に挑戦しました。

このたび、販売数約4万個の大ヒット商品「コンビニサングラス」は定番のくろに加えて新たにブラウンカラー2色をラインアップいたします。

また、これまで110万枚を販売した人気の長袖アウターTシャツから王道の白黒ボーダーを発売します。



【商品詳細】

【商品名】コンビニサングラス

【価格】2,264円（税込2,490円）

【発売日】2026年3月13日（金）

【発売地域】全国

【内容】紫外線を99%カットするUVサングラスに新色を追加ラインアップします。ウェリントンとボストンの中間であるボスリントン型のオリジナルデザインで、テンプル（つる）の先にファミマカラーを配色しました。バネ丁番によるフィット感にこだわったフレームにはリサイクルプラスチックの「Tritan(TM) Renew」を、光の乱反射を抑え眩しさを軽減する偏光レンズには植物由来のトリアセテート（※1）を採用するなど、環境に配慮したBPAフリー素材（※2）を使用しました。

【カラー】ブラウンミックス、クリアブラウン、くろ（販売中）

（※1）主に木材パルプや綿花（リンター）から作られる天然セルロース（植物繊維）を主原料とした「半合成繊維」です。

（※2）化学物質「ビスフェノールA」を一切使用せずに作られた素材です。

【商品名】長袖アウターTシャツ

【価格】1,817円（税込1,998円）

【発売日】2026年3月13日（金）

【発売地域】全国

【内容】USAコットン素材を使用したアウターTシャツです。肩の落ち感やステッチ幅など細部にまでこだわって作り上げました。一枚で着ても、アウターのインナーとしても、春のコーディネートのアクセントに活躍します。抗菌防臭加工でニオイにくい仕様です。

【カラー】ボーダー/しろくろ

【サイズ】M、L

■落合宏理氏について

落合宏理／ファッションデザイナー

1977年東京生まれ。文化服装学院卒業。

2007年、自身のブランド「FACETASM」を立ち上げる。

2013年、毎日ファッション大賞・新人賞受賞。

2016年、毎日ファッション大賞・大賞受賞。

同年より、パリ・メンズ・ファッションウィークにてコレクションに参加。またリオオリンピック・パラリンピック競技大会閉会式「フラッグハンドオーバーセレモニー」の衣装制作を手掛ける。

「NIKE」、「Coca-Cola」、「LEVI'S」などのグローバルブランドとのコラボレーションを行うなど、国内にとどまらず活動は多岐にわたる。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html