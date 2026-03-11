「PEANUTS」かまわぬ限定シリーズ第9弾 3月18日(水)発売
株式会社かまわぬ（代表取締役：加藤一宏、本社：東京都渋谷区）は、2026年3月18日（水）より、「PEANUTS vol.9」を販売いたします。
夏のレジャーシーンにぴったりなコレクション
世代を超えて世界中で愛されているスヌーピーと仲間たちが「夏のお出かけ」をテーマに、盆踊りやレジャーをモチーフにしたデザインの手ぬぐいがラインナップ。青や水色をベースにした爽やかな柄や、元気いっぱいのビタミンカラーを用いた柄など、夏らしいカラフルなデザインでお出かけシーンを盛り上げてくれます。さらに、同柄のコンパクトサイズ団扇「豆団扇」も4柄が登場。夏に大活躍の手ぬぐいとセットで使えば、コーディネートの幅も広がります。夏のアウトドアやお祭り、フェス、ビーチなど、さまざまなシーンを彩ります。
伝統の染色方法で染めた手ぬぐい 1,760円（税込）
手ぬぐいは全部で8種類。夏らしいビタミンカラーやモチーフが特徴。「注染（ちゅうせん）」と呼ばれる明治時代から伝わる伝統的な染色技法で、職人が1枚1枚染めています。その日の温度や湿度によってデザインや色にわずかな揺らぎやかすれが生まれるのも注染ならではの魅力です。シュルツタッチの独特なラインにもよく馴染み、手ぬぐいにやさしい温かみを添えます。
みずみずしさが弾ける「グレープフルーツ」1,760円（税込）
飾っても楽しめる「すいか」 1,760円（税込）
手ぬぐいを使用したコンパクトサイズの豆団扇 1,760円（税込）
手ぬぐいを使用した団扇が4種類登場。コンパクトサイズなので持ち歩きにもぴったり。
大人はもちろん、お子さまのお祭りアイテムとしてもおすすめです。
リゾート
ウッドストックがいっぱい
大波でサーフィン
グレープフルーツ
手ぬぐいラインナップ
豆団扇ラインナップ
「PEANUTS vol.9」は、2026年３月18日（水）より販売を開始します。詳細はかまわぬ公式サイト（https://kamawanu-store.jp/）にてご確認ください。
概要
● シリーズ名：PEANUTS vol.9
● 発売日：2026年3月18日（水）
※オンラインストアは同日12:30より発売
※楽天市場店は3月24日（火）12:30より発売
商品ラインナップ
手ぬぐい：全8種類
盆踊り、大波でサーフィン、雨宿り、すいか、グレープフルーツ、リゾート、ウッドストックがいっぱい、シャーベット ラズベリー色
・価格：各1,760円（税込）
・サイズ：約 ヨコ33cm × タテ90cm
・素材：綿100％
・生産：日本製
・染色技法：注染
豆団扇：全4種類
大波でサーフィン、グレープフルーツ、リゾート、ウッドストックがいっぱい
・価格：各1,760円（税込）
・サイズ：約 ヨコ18cm × タテ27.5cm
・素材：本体：綿100％、持ち手：竹
販売場所
かまわぬ直営店全店（代官山店、原宿店、立川店、名古屋店、浅草店）、かまわぬ公式オンラインストア、かまわぬ楽天市場店、全国一部取扱店）
● 販売元
株式会社かまわぬ
● 株式会社かまわぬ公式 HP｜https://kamawanu-store.jp/
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
● 本商品に関するお問い合わせは、かまわぬ公式サイト【お問い合わせフォーム(https://kamawanu-store.jp/pages/contact)】よりお願いいたします。
掲載原稿確認のお願い
ご掲載の際には、事前に原稿の確認をお願い申し上げます。
当社から提供する画像を使用する場合は、必ず以下のクレジットをご記載ください。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC（ 短縮形 (C) 2026 Peanuts ）
かまわぬについて
かまわぬロゴ
かまわぬは、1990年に設立した手ぬぐいや風呂敷を中心とした企画・販売会社です。
私たちは「古きを知り、新しい遊びを生み出したい」という思いのもと、主力商品の手ぬぐいをはじめ、風呂敷、バンダナ、扇子、日傘など、日本の伝統文化に基づいたものづくりを行っています。
こだわりのものづくり
明治時代から続く日本独自の染色技法
かまわぬの手ぬぐいは、明治時代から受け継がれる染めの技法「注染（ちゅうせん）」を用いて作られています。その日の天候や気温、湿度によって、同じ染料でも発色が微妙に異なることがあります。染め物のため多少の色落ちはありますが、洗うたびに柔らかさと風合いを増し、注染の手ぬぐいならではの味わいをお楽しみいただけます。
サステナブルで汎用性の高い手ぬぐい
拭く、包む、コーディネートに
手ぬぐいの魅力は、洗うほどにやわらかな手触りに変わっていくこと。色と柄が豊富なこと。長く使える日用品であり、生活のなかの小さな工藝品です。お弁当や手土産から、日本酒の四合瓶やワインボトルのようなかたちのものまで包めるのも手ぬぐいならでは。多用途にくりかえし使えて、とてもサスティナブル。暮らしの様々なシーンで活躍してくれる暮らしの道具です。
＜関連URL＞
・日本のスヌーピー公式サイト https://www.snoopy.co.jp/
・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan
・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://twitter.com/snoopyjapan
・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info
・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」 https://www.instagram.com/snoopyindailylife
・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp
＜かまわぬ 公式リンク一覧＞
公式HP＆オンラインストア：https://kamawanu-store.jp
かまわぬ楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/mamegui/
KAMAWANU Global Online Store：https://kamawanu.com
てぬぐい専門店 かまわぬ Official YouTube Channel：https://www.youtube.com/channel/UCyOABXLq2kvkq_A8c8-Ghhw
かまわぬ X アカウント＠KAMAWANU_PR https://twitter.com/KAMAWANU_PR
かまわぬ Instagramアカウント ＠tenugui_kamawanu https://www.instagram.com/tenugui_kamawanu/
海外向けInstagramアカウント @kamawanu_global https://www.instagram.com/kamawanu_global/