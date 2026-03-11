現場ですぐに使える！脱炭素商品・サービスのブランディング戦略

株式会社バイウィル

日本のカーボンニュートラル実現を目指し、脱炭素コンサルティングやブランドコンサルティングを行う株式会社バイウィルは、無料セミナー「脱炭素商品・サービスのブランディング戦略」を、2026年3月24日（火）にオンラインにて開催いたします。

詳細・お申込みはこちらから :https://www.bywill.co.jp/seminar/20260324

環境配慮型商品や脱炭素商品、GX関連サービスをお持ちのBtoB企業様にオススメ！！





脱炭素への取り組みが企業の責務となる中、多くの企業が環境配慮型の製品やサービスを市場に投入しています。しかし、単に機能や性能だけを訴求していては他社製品との差別化は難しく、価格競争に陥ってしまったり、新規獲得（他社からのリプレイス）が難しいという新たな課題が生まれています。

この課題を乗り越え、市場で「選ばれる」存在となるための鍵が「ブランディング」です。

一口に「脱炭素」といっても、顧客企業が抱えるニーズは一様ではありません。「サプライチェーンからの要請（サプライヤー対応）」、「自社の温室効果ガス削減目標の達成」、「地域社会への貢献」、「企業価値向上」など、企業によってその視点や目的は様々です。

そのため、まずはこれらの多様なニーズを整理してターゲットを明確化したうえで、自社商品の打ち出し方（コンセプト）を定めることが極めて重要になってきます。ターゲットとコンセプトが定まってはじめて、自社の脱炭素商品・サービスの「認知や理解の促進」と「明確な差別化」が可能になり、顧客に選ばれる理由が創出されます。

さらにBtoBビジネスにおいて特に重要なのは、定めたコンセプトを実践レベルへと昇華させることです。 明確化したターゲットとコンセプトを、実際の「サービスサイト」や、日々の「営業トーク」「営業資料」へと具体的に落とし込むことで、初めて顧客の心を動かし、ビジネスの成果（受注）へと繋がります。

本セミナーでは、今後、環境配慮・脱炭素という機能が同質化していく時代だからこそ、多様なニーズを的確に捉え、貴社の脱炭素商品・サービスを効果的にブランディングし、現場の営業活動にまで落とし込むための実践的な考え方をお伝えします。





【本セミナーで得られるノウハウ】

- 顧客の多様な脱炭素ニーズ（サプライヤー対応、目標達成、地域貢献など）の整理とターゲット選定の手法- ターゲットに刺さる最適な商品コンセプト（打ち出し方）の定め方- 定めたコンセプトを「サービスサイト」や「営業トーク・資料」へ具体的に落とし込む実践手法- 一般的な「グリーンワード」に埋もれない、自社ならではのネーミング・ロゴ開発のアプローチ

【セミナーを通じて解決できる貴社のお悩み】

- 脱炭素製品を開発したが、顧客のニーズが掴みきれず、誰にどう訴求すべきか迷っている- 他社製品との差別化が難しく、顧客に強く印象付けられていない- 「コストが高くなる」という理由で、顧客からなかなか採用してもらえない- サービスサイトや日々の営業トークが製品スペックの羅列に終始しており、顧客の心を動かせていない- 社員や従業員が商品・サービスの価値や意義を理解しきれておらず、営業活動が加速しない

自社の現状、そして将来の展望に合わせて、最適なブランディングの方法を見つけ出し、貴社がこの巨大な脱炭素市場で持続的な成長を実現していくための一助となれば幸いです。



皆さまのご参加をお待ちしております。

こんな方におすすめ- 脱炭素関連の商品・サービスの事業責任者、マーケティング担当者の方- 営業活動において、脱炭素製品の価値を伝えきれていないと感じている営業担当者の方- GX（グリーントランスフォーメーション）関連事業への参入を検討されている方

＜セミナー実施概要＞

・日時：2026年3月24日（火） 16:00～17:00

・会場：オンライン開催（Zoom）※メールアドレスに視聴方法とURLを送付いたします

・参加費：無料

詳細・お申込みはこちらから :https://www.bywill.co.jp/seminar/20260324

講師

藤田 能敬

株式会社バイウィル ブランドコンサルティング部 部長

大学卒業後、INFASパブリケーションズ（WWDジャパン）に新卒入社。クロスメディア戦略部にて、自社媒体を活用したプロモーションプランの立案～実施を経験。その後、株式会社SATISONE(現DRAFT.Inc)に入社し、ストラテジックプランナー/プロデューサーとして従事。さまざまな事業ドメインでの立ち上げ期におけるブランド開発（MVV、コンセプト、CI・VI、ロードマップ策定支援）及び、それに付随する対外コミュニケーション戦略の立案・実施（AD/PR戦略立案支援、KV・ロゴ、広告デザイン・コピーライティング、Webサイト等のクリエイティブ開発支援）を支援。

バイウィルでは企業理念やパーパスの策定・浸透やコーポレートブランディングまで領域を広げ、主に大手企業のブランドコンサルティング案件を多数担当している。ともすれば曖昧さが許容されてしまうブランディング領域だからこそ、納得感のある論理とストーリーでクライアントの課題に向き合うことを大切にしている。

環境ビジネス「サステナビリティサイト＆ページ作成ディレクション基礎講座」講師（2025年）

長野県産業振興機構「第2回サーキュラーエコノミーイノベーション研究会」講師（2025年）

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社バイウィル セミナー事務局

e-mail：seminar@bywill.co.jp

TEL：03-6262-3584（代表）

会社概要

■社名：株式会社バイウィル

■本社：東京都中央区銀座七丁目3番5号 ヒューリック銀座7丁目ビル 4階

■公式サイト：https://www.bywill.co.jp/

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（クレジット創出）

・環境価値売買事業（クレジット調達・仲介）

・脱炭素コンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業