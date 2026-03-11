日本スキー場開発(株) パーソナルスポンサー 北山 博仁選手 FISジュニア世界選手権2026スノーボード・ビッグエア　優勝！

日本スキー場開発株式会社

日本スキー場開発株式会社（本社：長野県北安曇郡白馬村、代表取締役社長：鈴木周平、以下略称：NSD）の契約アスリート北山 博仁 選手が、今シーズンのFISジュニア世界選手権2026スノーボード・ビッグエア競技において、優勝したことをお知らせいたします。

カナダのカルガリーで開催しております、FISジュニア世界選手権2026スノーボード・ビッグエア競技に出場しました。３本の試技から異なる技のベスト2本の合計得点で争われ、北山博仁選手は1本目にBS1440(4回転)ミュート、2本目にSWB1440(4回転)ミュートを成功させ、2本目終了時点でトップに。そのまま最後まで抜かされることなく1位でフィニッシュしました。

【北山博仁選手の大会後のコメント】

初めて出場したFISジュニア世界選手権で優勝することができて、本当にうれしいです。

世界の選手と戦い、その中で勝てたことは大きな自信になりました。

まだまだ課題もあるので、これからもっとレベルアップして、世界で勝ち続けられる選手になれるよう頑張ります。

●プロフィール

北山 博仁 選手（きたやま はくと）2010年生まれ 静岡県出身

●主な成績

2026年 全日本ジュニアスキー選手権：3位（スロープスタイル）

2025年 第31回全日本スキー選手権：3位（スロープスタイル・ビッグエア両種目）

2024年 World Rookie Snowboard Finals (オーストリア)：U-15 スロープスタイル優勝

10歳時 全日本選手権 U18：優勝

北山選手は、静岡県出身の現在中学3年生。3歳の時にお父様の影響でスノーボードを始め、4年前より「NSDキッズプログラム」を利用して、毎週静岡から当社グループの「つがいけマウンテンリゾート」へ通い、トレーニングに励んでいます。

日本スキー場開発株式会社は、アスリート支援を通じてスポーツ文化の発展に貢献してまいります。

世界の頂点を目指して日々鍛錬している若きアスリートの支援や一般のスポーツ競技団体などへの支援を通じ、スポーツ文化の醸成や愛好者の裾野拡大にも貢献したいと考えております。

【NSDキッズプログラム】

今年で５年目となるNSDキッズプログラム。対象スキー場は14スキー場までに拡大し、2026年2月22日（日）時点で会員数は昨年の44,250名を上回る48,000名に到達しました。現在は２次募集期間に入っており、2026年3月31日（火）までお申込みが可能となっております。

NSDキッズプログラム 人気動画チャンネル「HikakinTV]とのタイアップ動画を公開！

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

HikakinTV

「【初の家族旅行】ヒカキン家、家族で1泊2日長野スキー旅行！1歳娘に初めて雪見せたら大変なことに【ポケモンスノーアドベンチャー】」

https://www.youtube.com/watch?v=7D_r7WiXLg8

【関連記事】

NSDキッズプログラム、及び、鹿島槍スキー場ファミリーパーク 人気動画チャンネル「HikakinTV」とのタイアップ動画を公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000194.000031800.html

◆1４スキー場どこでも滑れるシーズンパスをキッズプログラム会員様全員にご提供！

小学生以下（4歳～12歳）のお子様限定で、2025‐2026シーズンのシーズンパスをご提供いたします。 シーズンパスは「ポケモン」デザインとなっており、お子様の顔写真が印刷されます。シーズンパスを持っているお子様は、対象スキー場を営業期間中、何度でもご利用いただけます

◆スキー／スノーボード用品のシーズンレンタル

「子供の成長が早く、毎年サイズが変わるので大変」 そんなお悩みもサポートしていきます。NSDキッズプログラムでは、レンタルギアを、本プログラムご登録のお子様へ特別料金にてご提供致します。

※2025-26シーズンの受付は終了となりました。

尚、昨シーズンまではシーズンレンタルでのみ、「ポケモン」デザインのスキー／スノーボードのレンタルが可能でしたが、一部のスキー場では、販売、及び、当日のDAYレンタルでもご利用が可能となっております。詳細についてはNSDキッズプログラム公式ページにてご案内しております。

【25-26シーズン NSDキッズプログラム対象スキー場（1４スキー場）】

宮城県

みやぎ蔵王えぼしリゾート（蔵王町）

群馬県

オグナほたかスキー場 （片品村）

川場スキー場（川場村）

丸沼高原スキー場（片品村）

新潟県

石打丸山スキー場（南魚沼市）

長野県

つがいけマウンテンリゾート （小谷村）

白馬岩岳スノーフィールド（白馬村）

白馬八方尾根スキー場 （白馬村）

鹿島槍スキー場ファミリーパーク （大町市）

竜王スキーパーク （山ノ内町）

菅平高原スノーリゾート （上田市）

岐阜県

めいほうスキー場（郡上市）

福井県

福井和泉スキー場（大野市）

滋賀県

びわ湖バレイスキー場（大津市）

【NSDキッズプログラム募集期間】

第１次募集期間：2025年8月4日～2026年1月31日 （参加費1,800円）

第２次募集期間：2026年2月1日～2026年3月31日 （参加費3,500円）

募集人数：先着7万名限定

申し込み：https://www.nippon-ski.jp/kids/

※NSDキッズプログラムに参加するには、事前にWEBでの申し込みが必要となります。

※キッズプログラムへの参加費3,500円（第1次募集期間は1,800円）が申し込み時に必要となります。（クレジットカード決済のみ）

※キッズプログラムのシーズンパスは、ご登録のお子様ご本人のみご利用可能となります。

※学校行事や団体行事、及び一部のスキー大会ではシーズンパスのご利用はできません。

日本スキー場開発株式会社

日本スキー場開発株式会社は、東証プライムに上場する日本駐車場開発株式会社の子会社であり、当社においては東証グロースに上場しております。

当社の９つの運営子会社を含めた日本スキー場開発グループでは、⾧野県 6 カ所、群馬県１カ所、岐阜県 1 カ所 計 8 スキーリゾートとレンタルショップ複数店を運営しております。

当社グループは、美しい田園風景や山頂からの絶景など魅力的な自然を活用し、冬だけでなく通年で楽しめる自然を題材としたリゾートづくりに取り組んでおります。リゾートの活性化を通じ、地域社会へ貢献していくことをミッションとしております。

URL: https://nippon-ski.jp/

本社所在地：長野県北安曇郡白馬村大字北城6329-1