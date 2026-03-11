リコーブラックラムズ東京、第14節「コンピュータシステム研究所プレゼンツ CSTマッチデー 」開催のお知らせ

株式会社リコー

2026年4月5日(日)に秩父宮ラグビー場にて行われる、NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 第14節 コベルコ神戸スティーラーズ戦を株式会社コンピュータシステム研究所協賛による「コンピュータシステム研究所プレゼンツ CSTマッチデー」として開催しますのでお知らせします。

コンピュータシステム研究所プレゼンツ CSTマッチデー試合概要

・対象試合：NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 第14節

・日時：2026年4月5日(日) 13:00 キックオフ

・場所：秩父宮ラグビー場

・対戦相手：クボタスピアーズ船橋・東京ベイ

・チケット情報：第14節 コベルコ神戸スティーラーズ戦 チケット販売及びRAMOVE会員限定イベントのお知らせ(https://blackrams-tokyo.com/news/information/2025-2026/20260306a.html)

『コンピュータシステム研究所プレゼンツ CSTマッチデー』特別イベント

・先着4,000名様にコンピュータシステム研究所×ブラックラムズ東京オリジナルデザイントートバッグの配布

※配布場所：正面入場ゲート、バック入場ゲート

※数量に達しましたら、配布を終了とさせていただきますのでご了承ください。

■会社概要

【会社名】株式会社コンピュータシステム研究所

【代表者】代表取締役 長尾 良幸

【所在地】

・仙台本社：宮城県仙台市青葉区本町2-19-21 CST共立ビル

・東京本社：東京都新宿区四谷三栄町6-1

【設立】1986年6月

【事業内容】

・土木・建築 事業関連のコンピュータソフトウェア開発・販売・メンテナンス

・建設業向け教育サービス

・3D画像解析ソリューション・ソフトウェアおよび周辺機器の開発・販売

【URL】https://www.cstnet.co.jp

■株式会社コンピュータシステム研究所ご担当者コメント

今年も試合を応援できることをうれしく思います。

個性豊かな選手たちがぶつかり合いながら一つの力になっていくラグビーの姿は、私たちが大切にするチームワークそのものです。ピッチで躍動する皆さんの挑戦が、多くの人に前向きなエネルギーを広げていくことを期待しています。

がんばれブラックラムズ東京！

＜リコーブラックラムズ東京について＞

1953年創部。東京都世田谷区を拠点として活動し、NTTジャパンラグビー リーグワン ディビジョン1に所属。名称である「ブラックラムズ」は、チームのシンボルであるジャージの黒、そして常に相手に立ち向かっていく選手たちの姿が勇猛果敢なファイティングスピリットを持つ雄羊(ラム)を連想させることに由来している。チームビジョン「Be a Movement.」を掲げ、世田谷から「うねり」を巻き起こし、社会に活力と感動を与えるチームを目指す。

・公式HP https://blackrams-tokyo.com/index.html

・X https://x.com/RICOH_BlackRams

・Instagram https://www.instagram.com/blackrams_official/

・Facebook https://www.facebook.com/RICOH.BlackRams

・YouTube https://www.youtube.com/channel/UCxNBYFk5V4z2y58hNFEeObw

・TikTok https://www.tiktok.com/@blackrams_official