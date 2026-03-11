にぎりの徳兵衛 高山店リニューアル1周年祭開催！日頃のご愛顧に感謝して国産の生本まぐろ解体ショー開催決定！≪4月4日・11日・18日・25日の毎週土曜日≫

株式会社アトム

コロワイドグループの株式会社アトム（本社：神奈川県横浜市 代表取締役社長：植田剛史）が展開する回転寿司業態のにぎりの徳兵衛 高山店（岐阜県高山市）にて、2026年4月4日・11日・18日・25日の毎週土曜日、「リニューアル1周年祭」を実施します。日頃のご愛顧に感謝を込めて、国産生本まぐろ解体ショーを開催！「大とろ」「中とろ」「赤身」を捌きたてならではの鮮度でご提供します。解体ショーの後には、じゃんけん大会で「まぐろの希少部位」などをプレゼントします。

この機会に是非、にぎりの徳兵衛 高山店へお越しください！

にぎりの徳兵衛 高山店「リニューアル1周年祭」概要

■実施日時

2026年4月4日・11日・18日・25日の毎週土曜日 昼12時頃～

■実施店舗

廻転寿司 にぎりの徳兵衛 高山店

岐阜県高山市上岡本町7丁目21 TEL：0577-32-8007

■内容

リニューアル1周年、日頃のご愛顧に感謝を込めて、「国産生本まぐろ」の解体ショーを実施。「大とろ」「中とろ」「赤身」を捌きたてならではの鮮度でご提供いたします。解体ショーの後には、じゃんけん大会でまぐろの希少部位などをプレゼント。職人の手で華麗に捌いた魚は旨さも格別。普段はなかなか見ることのできない、職人による豪快なパフォーマンスをぜひ目の前でお楽しみください。

さらに4月3日（金）から、ご来店のお客様にお得なクーポンを進呈いたします。

※クーポン配布期間：4月3日（金）～無くなり次第終了

※クーポンは1会計につき1枚プレゼントいたします。クーポンは限りがあります。無くなり次第終了とさせていただきます。クーポンの配布数は2,000部の予定です。

にぎりの徳兵衛について

＜にぎりの徳兵衛＞

にぎりの徳兵衛は東海地区をメインに計43店舗展開している『活気』『旬』『伝統』を楽しむ廻転寿司です。ハキハキした元気、ニコニコした笑顔でピチピチした鮮度と産地にこだわった食材を使用し脈々と伝えられた技術で作りだす本物のお寿司をご提供しております。『本まぐろ』、 『季節の鮮魚』、『伝統の技』にこだわり、お客様をお迎えいたします。

・HP https://www.nigirinotokubei.com/

・X https://twitter.com/tokubei1971

・Instagram https://www.instagram.com/tokubei1971/

にぎりの徳兵衛 店舗外観イメージにぎりの徳兵衛 商品イメージ

※写真はイメージです。