ひょう害で傷ついた梅をアップサイクル　クラウドファンディングから生まれた梅ボーイズの 「うめぼちっぷす」 新発売

和歌山の完熟南高梅を使った“昔ながらのすっぱい梅干し”や現代のライフスタイルに合った梅加工品の製造・販売に取り組む株式会社うめひかり（本社：和歌山県日高郡みなべ町、代表者：山本将志郎）が展開する梅加工品ブランド・若手梅農家育成プロジェクトの「梅ボーイズ」は、2026年2月27日より、南高梅と天日塩だけの梅干しをまるごと乾燥させたチップス状おやつ「うめぼちっぷす」を販売開始いたしました。

ひょう害で傷ついた梅と農家を救いたい！ 「うめぼちっぷす」誕生の背景

「うめぼちっぷす」は、2024年に日本一の梅産地・和歌山県のみなべ町を襲った歴史的なひょう害をきっかけに誕生しました。その年、ひょうの衝撃によって実が落下したり傷口から腐ってしまったりして、みなべ町全体の南高梅の収穫量が平年の約半分となりました。なんとか耐えた梅の実も成長とともに傷が固く大きくなってしまうため、梅干しとして商品化できません。多くの梅農家、特に新規就農者たちは経済的・精神的に大打撃を受けました。

そこで梅ボーイズは、被害を受けた梅を活用した商品づくりを企画。

新規就農の梅農家から傷ついた梅を通常の2倍の価格で買い取り、加工して商品化するためのクラウドファンディングを実施しました。目標金額300万円に対し、41,837,152円、8,539人もの支援をいただいたクラウドファンディングのリターン品の一つとして2025年に誕生したのが、傷ついた南高梅を漬けた梅干しを乾燥させてチップス状にした「うめぼちっぷす」です。リターン品を受け取ったクラウドファンディングの支援者から「また食べたい」と好評の声が寄せられたことから、このたび待望の定番商品化となりました。

今後製造・販売する「うめぼちっぷす」も傷梅や規格外などの梅を活用します。これからも梅ボーイズは梅の新しい楽しみ方を提案しながら、日本の梅産業を次世代につなぐための取り組みを継続していきます。

商品概要

商品名：うめぼちっぷす

発売日：2026年2月27日

内容量：9グラム（約25枚）

価格：450円（税込）

原材料：南高梅、天日塩

特徴：梅干し一粒を乾燥させたパリッと新食感のおやつ。

梅干しの果肉をそのままぎゅっと一枚のチップスにしました。

ひとくち食べるとキュッとしたすっぱさとじんわり梅の旨みが染み渡ります。

手を汚さずいつでもどこでも「梅干しパワー」をチャージでき、夏場の熱中症対策、運転中やお仕事中の眠気覚まし、登山・運動のエネルギー補給におすすめです。自然派・からだ思いのおやつにも。

販売：うめひかりECサイト（https://umenokuni.com/products/umebo-chips）

「梅ボーイズ」について

「梅農家が誇りを持てる梅干しを作りたい」 そんな志を持って梅ボーイズは梅干し屋を始めました。

「梅ボーイズ」は、和歌山県みなべ町に本拠を置く株式会社うめひかりが展開する梅加工品ブランド・若手梅農家育成プロジェクトの名称です。代表の山本将志郎は、梅の生産量日本一を誇るみなべ町で5代続く梅農家の三男です。薬学部での研究経験を活かし、2018年に「梅、塩、紫蘇」のみを使った昔ながらのすっぱい梅干しの製造・販売を開始しました。梅ボーイズの商品は、素材本来の味わいを大切にし、無添加で自然な製造にこだわっています。

【株式会社うめひかり代表／「梅ボーイズ」リーダー山本将志郎と、「梅ボーイズ」の活動紹介】

●山本将志郎：梅農家の初代頭首、31歳。北海道大学薬学部を中退し家業を継ぐ。薬学知識を活かした“科学する農業”で急成長。

●SNS 戦略：YouTube 登録者11 万人超。視聴者の7 割が55 歳以上の女性層。商品の活用法のほか、昔ながらの梅仕事について紹介し、梅ファンを獲得・拡大している。

●梅の農地購入を目的にクラウドファンディングを実施。4,100万円の支援を集めた。

●「梅ボーイズ」メンバーの多くが他県からの移住者であり、地方創生のモデルケースとして注目されている。

■会社概要

会社名：株式会社うめひかり

代表者：山本将志郎

所在地：〒645-0022 和歌山県日高郡みなべ町晩稲505-1

【梅ボーイズ宣言】

１．添加物は使わずに、塩だけ、塩と紫蘇だけで梅干しを作ります。

２．梅そのものの美味しさ、素晴らしさを伝えることで、本来の梅干しを後世に残します。

