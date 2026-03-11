【2026年、連系10年超発電所の更新需要本格化】安川電機三相パワコン × ラプラス遠隔監視― 日本メーカー同士による共同販促施策 ―

株式会社グッドフェローズ

株式会社グッドフェローズ（本社：東京都品川区、代表取締役：長尾 泰広）は、2026年度卸事業部の営業戦略の一環として、安川電機製三相パワーコンディショナと株式会社ラプラス・システムの遠隔監視システムを組み合わせた「日本メーカー共同キャンペーン」を開始いたします。

本キャンペーンは、三相パワコン主力メーカーである安川電機、太陽光発電向け遠隔監視システムを展開するラプラス・システム、そして安川電機製パワコン販売台数8年連続1位のグッドフェローズが連携して実施する付加価値型セット販売施策です。

■ 背景

FIT制度開始初期に導入された多くの太陽光発電所が、2026年度に連系から10年～13年目を迎えます。これに伴い、パワーコンディショナ・遠隔監視機器の更新需要が本格化することが見込まれています。

パワーコンディショナは経年により故障リスクが高まり、突発停止リスクを回避するための予防的更新ニーズも拡大傾向にあります。グッドフェローズでは、10年目以降の更新相談が増加傾向にあることから、本キャンペーンを通じて市場の更新需要に的確に対応してまいります。

■ キャンペーン概要

販売形式：セット販売（限定50セット）

セット対象商品：

・安川電機三相9.9kW／10kWパワーコンディショナ（2025年11月販売開始の新商品：Enewell-SOL P3H）

・ラプラス・システム 遠隔監視システム ＆ サービス エル・アイ「L・eye 太陽光発電パッケージ」

※画像提供元：株式会社安川電機/株式会社ラプラス・システム

キャンペーンページ：https://pvexpo2026-tainavi.netlify.app/

特典：セット購入者へ「1万円分のオリジナルQUOカード」を進呈

■ 周知・販促施策

※クオカードのデザインは実物と異なる可能性がございます。

・全国のEPC企業および「タイナビ発電所」会員向けにチラシ配布および営業活動を実施

・2026年3月17日（火）～19日（木）開催予定の「PV EXPO」にて、安川電機およびラプラス・システムのブース内にてキャンペーンチラシを設置予定

◆株式会社安川電機の商品について

安川電機が提供する太陽光発電用三相パワーコンディショナは、産業用設備向けに設計された高効率・高信頼性モデルを展開しています。2025年11月より販売を開始した新製品シリーズ「Enewell-SOL P3H 9.9kW/10kW」は、既設設備からのスムーズな更新に対応し、最新の系統連系要件や安全規格に準拠。高効率設計や自立運転機能の標準搭載などにより、安定した発電運用を支えます。

また、自家消費型モデルでは高速自家消費制御機能を備え、発電電力の有効活用と経済性向上に寄与します。

◆株式会社ラプラス・システムの商品について

ラプラス・システムが提供する遠隔監視システム「L・eye（エル・アイ）」は、太陽光発電所向けのクラウド型監視プラットフォームです。PCS単位での詳細監視が可能で、リアルタイムで発電状況を可視化。異常時の通知機能により早期対応を実現します。FIT制度に基づく保守・維持管理要件にも対応し、出力制御機能も搭載。遠隔地発電所の効率的な運用を支援します。

◆株式会社グッドフェローズについて

株式会社グッドフェローズは、エネルギーメディア事業、電源開発事業などを展開し、「日本を代表するエネルギー企業」を目指しています。業界最大級の太陽光発電関連Webサイト「タイナビシリーズ」を運営し、会員が保有する太陽光発電所は国内全体の約16％を占めています。

タイナビシリーズに加盟する100社以上の取引先に産業用資材の卸売り販売も展開しております。

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田7-13-5 DK五反田ビル8階

代表者：代表取締役 長尾 泰広

事業内容：エネルギーメディア事業、電源開発事業、物販事業、発電事業、M&A事業 等

URL：https://www.goodfellows.co.jp/

◆グッドフェローズの主なサービス

【エネルギーメディア事業】

・住宅用太陽光発電一括見積りサイト「タイナビ」： https://www.tainavi.com/

・蓄電池一括見積りサイト「タイナビ蓄電池」：https://www.tainavi-battery.com/

・産業用太陽光発電一括見積りサイト「タイナビNEXT」: https://www.tainavi-next.com/

・太陽光発電・系統用蓄電池の投資物件売買サイト「タイナビ発電所」: https://www.tainavi-pp.com/

・法人向け電気料金一括見積り比較サイト「スイッチビズ」：https://www.tainavi-biz.com/

【M&A事業】

・エネルギー業界向けM&Aサービス「タイナビM&A」: https://www.tainavi-pp.com/ma/lp/lp01/(https://www.tainavi-pp.com/ma/lp/lp01/)

【エネルギー事業】

・創エネ（太陽光・蓄電池）機材の卸販売: https://tainavi-pp.com/procurement/

【電源開発事業】

・太陽光発電用地の土地売買および新設・中古太陽光発電所の販売・仲介

