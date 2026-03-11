カミナシ、総勢8社が登壇する製造現場の自動化カンファレンス「工場の自動化SUMMIT」を3月19日に開催

株式会社カミナシ

現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズを提供する株式会社カミナシ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：諸岡 裕人、以下「カミナシ」）は、2026年3月19日（木）に、総勢8社が登壇するオンラインカンファレンス「工場の自動化SUMMIT」を開催いたします。（参加費無料・事前登録制）

【イベント詳細・申込】https://ads.kaminashi.jp/factory-automation-summit2026(https://hubs.ly/Q046jmK10)

開催背景

労働力不足が深刻化する中、製造現場では「アナログな現場をロボットやITでいかにアップデートするか」が急務となっています。しかし、個別のツール導入だけでは「部分最適」に留まり、真の成果に繋がらないケースも少なくありません。

本カンファレンスでは、自動搬送OSやマテリアルハンドリング、AI、そして現場DXなど、各分野をリードする登壇各社とともに、ロボットとITを掛け合わせることで実現する「次世代ものづくり現場」の具体像を提示します。

このような方におすすめ

工場の自動化・省人化を検討しているものの、着手すべき優先順位に悩んでいる方

ロボットやAIの導入・活用にあたり、自社の課題に合致した事例を求めている方

開催概要

イベント名：工場の自動化サミット2026 ～「ロボット×IT」で実現する次世代ものづくり現場～

開催日時：2026年3月19日（木）13:00～15:50

再放送日時：3月23日（月）13:00～15:50

開催場所：オンライン

参加費：無料（事前登録制。申込者に参加用URLをメールにてお送りします）

主催：株式会社カミナシ

参加申込URL：https://ads.kaminashi.jp/factory-automation-summit2026(https://hubs.ly/Q046jmK10)

プログラム

現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54269/table/242_1_978b86c705ee5c0c2e397d01bb25e91f.jpg?v=202603111251 ]

現場DXプラットフォーム『カミナシ』は、現場の基盤である「作業方法」「人」「設備」にフォーカスした製品群を展開しています。現場帳票をデジタル化する『カミナシ レポート』や現場従業員管理システム『カミナシ 従業員』、動画マニュアル・研修システム『カミナシ 教育』、設備保全システム『カミナシ 設備保全』を提供しています。多角的なクラウドサービスの展開を通じて、現場で働くノンデスクワーカー3,900万人の働き方をスマートにすることを目指しています。

https://kaminashi.jp/

株式会社カミナシ

会社名：株式会社カミナシ

所在地：東京都千代田区神田鍛冶町3-7 神田カドウチビル3F

代表者：代表取締役CEO 諸岡 裕人

設立：2016年12月

事業内容：現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズの開発および提供

URL：https://corp.kaminashi.jp