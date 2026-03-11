ラブ・ライナーから日焼け姿の「ハローキティ」限定デザインが登場！

ｍｓｈ株式会社

ｍｓｈ株式会社のアイメイクブランド「ラブ・ライナー」は、株式会社サンリオの人気キャラクター『ハローキティ』とコラボレーションしたリキッドアイライナーを、全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴ限定※で2026年3月13日(金)より数量限定で発売します。

0.1mmの極細毛で細い線も太い線も自由自在。水・汗・涙に強いウォータープルーフ＆皮脂・こすれに強いスマッジプルーフ仕様なのにぬるま湯で簡単にオフすることができるラブ・ライナーのリキッドアイライナー。今回は日焼けしたキティがバカンスを楽しむハッピーな姿が可愛い、心が躍るデザインです。

【商品概要】

商品名： ラブ・ライナー リキッドアイライナーＲ５ ドンキ限定ハローキティ デザイン

カラー： 全2色（ブラック／ダークブラウン）

価格 ： 本体 1,760円（税込）

【発売日／販売チャネル】

3月13日(金)より順次全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴにて発売

※店舗により発売時期が異なります。

※一部、お取り扱いのない店舗もございます。

【権利表記】

(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664439