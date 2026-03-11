ラブ・ライナーから日焼け姿の「ハローキティ」限定デザインが登場！

写真拡大 (全10枚)

ｍｓｈ株式会社




　ｍｓｈ株式会社のアイメイクブランド「ラブ・ライナー」は、株式会社サンリオの人気キャラクター『ハローキティ』とコラボレーションしたリキッドアイライナーを、全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴ限定※で2026年3月13日(金)より数量限定で発売します。



　0.1mmの極細毛で細い線も太い線も自由自在。水・汗・涙に強いウォータープルーフ＆皮脂・こすれに強いスマッジプルーフ仕様なのにぬるま湯で簡単にオフすることができるラブ・ライナーのリキッドアイライナー。今回は日焼けしたキティがバカンスを楽しむハッピーな姿が可愛い、心が躍るデザインです。








【商品概要】


商品名：　ラブ・ライナー　リキッドアイライナーＲ５　ドンキ限定ハローキティ　デザイン


カラー：　全2色（ブラック／ダークブラウン）


価格　：　本体　1,760円（税込）





【発売日／販売チャネル】


3月13日(金)より順次全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴにて発売


※店舗により発売時期が異なります。


※一部、お取り扱いのない店舗もございます。




【権利表記】


(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664439