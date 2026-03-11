テレビCM制作を手掛けるTYOが開催する学生向けムービーアワード　第6回「TYO学生ムービーアワード」受賞作品発表

株式会社TYO

株式会社TYO(本社：東京都港区、代表取締役社長：早船浩)は、第6回「TYO学生ムービーアワード」の表彰式を、3月10日(火)に赤坂インターシティコンファレンスにて開催し、最終ノミネート5作品の中から受賞作品を発表いたしました。

【上段】左から審査員 松井 一紘(FIELD MANAGEMENT EXPAND)、佐藤 渉(TYO)、別所 哲也さん(俳優/国際短編映画祭代表)、ファーストサマーウイカさん(俳優/タレント)、金野 恵利香さん(CMディレクター)、早船 浩(TYO) 【下段】左から審査員特別賞.川崎 瞬さん、銀賞.山野 拓海さん、銅賞.和田 唯吹さん (金賞.アベーノワ ソフィアさんと銅賞.柳谷 拳人さんはご都合により表彰式を欠席されました)

第6回目となる本アワードでは「ルール」をテーマに、学生が自由に制作した60秒のショートフィルムを募集したところ、クオリティの高さと学生ならではのユニークで自由な発想の双方が際立つ作品が数多く寄せられました。最終ノミネート作品を選出するにあたり、特別審査員として俳優で国際短編映画祭代表の別所哲也氏と、「ルール」に捉われない独特な個性でマルチに活躍するファーストサマーウイカ氏に参画いただきました。

最終ノミネート5作品の中から、金賞は『赤のあいだ』東京大学大学院 アベーノワ ソフィアさん、銀賞は『スマホゾンビ』青山学院大学 山野 拓海さん、銅賞は『行列のできる中華料理店』大分県立芸術文化短期大学 柳谷 拳人さん、『3秒保安官』日本大学 和田 唯吹さん、審査員特別賞は『rule FACTory』城西国際大学 川崎 瞬さんに決定しました。

表彰式当日は別所哲也氏による司会進行のもと、盛況のうちに閉式しました。また、当アワードの主催社代表の早船は次のように総評しました。「今年のテーマ『ルール』は身近、暗黙、矛盾、無意識など着眼点も豊富でした。『ルール』を表現する普遍的なものと変化するものをうまく描くことが大事だなと新しい発見もありました。毎年新しい表現を発見できるのがとても楽しいです。学生のみなさんに将来の映像業界を盛り上げていってほしいと思います。」

第6回 TYO学生ムービーアワード受賞作品詳細

【左】主催社代表 早船 浩(TYO) 【右】表彰式の様子

（作品は公式サイトでご覧いただけます。https://tyo-gama.jp/）※敬称略、2026年3月11日現在

金賞『赤のあいだ』

東京大学大学院 人文社会系研究科 基礎文化研究専攻 美学芸術学専門分野 修士2年

アベーノワ ソフィア

【受賞コメント】

私は「ルール」そのものというよりも「ルール」を破りたいという衝動と、「ルール」がなくなることへの不安という矛盾している気持ちを描きたいと考えました。制約があるからこそ、遊び心や緊張感が生まれるけれども、自由が与えられた瞬間、急に現実との距離感や気まずさが生まれる、そういう心の揺れを表現しました。

銀賞『スマホゾンビ』

青山学院大学 文学部 英米文学科 1年

山野 拓海（やまの たくみ）※グループ応募 代表者

【受賞コメント】

「ルール」というテーマを聞いて、Z世代としてはスマホに関する題材でやりたいと思いました。歩きスマホ問題は自分の中でも大きかったのでそこを主題にして進めることを決めました。CGは小学生のころからずっと作っていたので、いま認められた気がしてすごく嬉しいです。賞金を使って表現の幅を広げたいです。

銅賞『行列のできる中華料理店』

大分県立芸術文化短期大学 専攻科造形専攻 メディアデザイン映像コース 1年

柳谷 拳人（やなぎだに けんと）

【受賞コメント】

今回のテーマを考えた時、私たちは普段、意識することなく多くの「ルール」に従って生活しているのではないかと思いました。たとえば行列の現象は、無意識の共通認識によって形作られる社会の縮図のようだと感じました。「行列」というモチーフを通してルールの姿を表現できないかと思いこの作品のアイデアに至りました。

銅賞『3秒保安官』

日本大学 芸術学部 映画学科 映像表現・理論コース 1年

和田 唯吹（わだ いぶき）

【受賞コメント】

誰が見ても楽しいというのを大事にしていて、それが伝わったのかなと思います。賞をいただいて努力が報われました。できることで作品を作っていくというより、できることを増やして悩みながら作っていったので、自分の成長を感じながら完成させた作品だと思います。

審査員特別賞『rule FACTory』

城西国際大学 メディア学部 メディア情報学科 映像芸術コース 3年

川崎 瞬（かわさき しゅん）※グループ応募 代表者

【受賞コメント】

「ルール」というテーマを聞いたときに、守る、破るではなくもうひとつの別の軸で考えたいと思いました。「ルール」自体の構造を描いて問いかけ、「ルール」は誰が決めて誰に従うのだろう、それって怖いなと思ったのが作品を作ったきっかけです。将来はCMディレクターになりたいと思っているので、賞を取れたことは大きな一歩と思っています。

受賞作品のほかにもファイナリスト（優秀作品）を、公式サイトにて公開しています。

金賞・銀賞受賞作品は、今夏開催の国際短編映画祭ショートショート フィルムフェスティバル & アジアで特別上映が行われます。

第6回 TYO学生ムービーアワード概要

本アワードは、テレビCM、オンライン動画などを中心とした多様なコンテンツの実績ノウハウをもち、CM、映画などの映像ディレクターを数多く生み出してきたTYOが、次世代の才能の発掘と育成、さらには、映像業界全体の発展に寄与していきたいという思いから開催している学生向けショートフィルムコンテストです。

【株式会社TYO 会社概要】

TYOは、広告映像を中心としたコミュニケーションコンテンツの戦略立案・企画・制作を手がけるプロデュースカンパニーです。テレビCMやオンライン動画などの年間制作本数は1,000本以上。総社員数約300名、うち84名のプロデューサーが在籍しており、国内映像プロダクション業界でもトップクラスの規模を誇ります。【最高の制作チームで、領域を超え、心を動かし、「伝わる」ものを作りつづける。】をMissionに掲げ、多様な価値観が共存できる社会を目指し、今日も誰かの心を動かすものを作りつづけています。 https://tyo.co.jp/