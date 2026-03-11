東日本大震災から15年、言霊画家・TOSHIKI HAYASAKA 個展「言葉のかたち」開催（3月20日金・祝より渋谷にて）

株式会社TOSHIKI Art Work

言霊画家・TOSHIKI HAYASAKAは、2026年3月20日（金・祝）から3月23日（月）の4日間、東京・渋谷の「LAIDOUT shibuya」にて個展「言葉のかたち」を開催し、新シリーズ「刹那」を発表します。

「刹那」は、これまで作家が描いてきた「心の内側」をテーマとする作品群の延長線上にありながら、内に生まれた想いや意志が“外へ”と広がる瞬間を描く、新たな表現として位置づけられるシリーズです。

＜新シリーズ「刹那」の作品＞

■【東日本大震災から15年】画家の活動開始と第一章の集大成「夜明け」

今年は、2011年3月11日に発生した東日本大震災から15年の節目にあたります。

今回個展を開催する言霊画家・TOSHIKI HAYASAKAは、東日本大震災の翌日から宮城県仙台市荒浜地区で人命救助活動に従事。生と死の狭間を目の当たりにする体験が作家人生を大きく変える出来事となり、この経験をきっかけに画家になることを決意しました。

TOSHIKI HAYASAKAのこれまでの作品は、人の内面に生まれる震えや覚悟、祈りといった「心の内側」を見つめる表現が中心でした。昨年発表された作品「夜明け」は、震災の記憶と向き合い続けた末に生まれた作品となっています。

■第一章から第二章へ。新シリーズ「刹那」

言葉が生まれる場所。

覚悟が生まれる瞬間。

命の循環。

そして闇の先にある希望。

第一章でこれまで描いてきた作品は、すべてこのような「心の内側」を見つめるものでした。

しかし、この先にある表現について、TOSHIKI HAYASAKAはこう語っています。

「次に向かうのは、想いを外へ広げていくことだと思った」

この答えとして生まれたのが、新シリーズ「刹那」です。

本展では心の中に光が生まれる瞬間を象徴する新シリーズ「刹那」の核心作品として、「明心」を初公開します。

直径1.2メートルに及ぶ大作であり、京都の牧野漆工芸との共作によって完成しました。漆と金を用いた重層的な光の表現は、作家にとって新たな到達点を示す作品です。

会期中に対談イベントを行う文化研究者の山本浩貴氏は、TOSHIKI HAYASAKAの作品について次のように語っています。

「TOSHIKI HAYASAKAの作品は、漆やアクリルといった異なる文脈を持つ素材を混在させている。その自由な接続は、近代美術が築いてきたカテゴリーを揺さぶり、新しい表現の地平を提示するものである。制作を『世界への介入』と定義する彼の試みは、既成の境界を越え、表現の新しい在り方を問いかけている。」

■開催概要- 名称：TOSHIKI HAYASAKA 個展「言葉のかたち」- 会期：2026年3月20日（金・祝）～3月23日（月）11：00～19：00- - 20日（金・祝）のみ18：00からレセプション内でアーティストトーク実施：TOSHIKI HAYASAKAと文化研究者・山本浩貴氏の対談- 会場：LAIDOUT shibuya（東京都渋谷区渋谷1ー15ー12）- 入場料：無料- 開催協力：株式会社TODOROKI

■アーティストプロフィール：TOSHIKI HAYASAKA（早坂寿輝）

1990年5月宮城県仙台市出身。

「今を生きる」という哲学を、人生と作家活動の双方において最も大切にしている。東日本大震災にて宮城県荒浜海岸で人命救助に従事。そこで目の当たりにしたのは、雄大で圧倒的な自然の力、命の脆さと儚さ、そしてその一方で、今この瞬間を生き抜く命の鼓動と力強さだった。

「命の重さ。祈り。絶望の中にある希望。」

宮城県荒浜での救助活動の記憶は、時を経た今もなお心から消えることはない。それはあまりにも深く大きな出来事であり、すぐに作品として表現することはできなかった。長い年月の中で感情は巡り続け、震災から15年を経て、ようやく一つの作品として形となったのが、2025年発表の「夜明け」。

あの日見た夜明けのように、光が差し込む瞬間を作品として残したいという想いから制作を続けている。また、日本人としてのアイデンティティを大切にし、作品には日本特有の美学を追求。「侘び寂び」「幽玄」に通じる思想を背景に、シンプルでありながら奥行きを持つ画面構成を通して、日本文化の歴史と精神性を表現している。

公式サイト：https://www.toshiki-hayasaka.com/ja/

Instagram：https://www.instagram.com/toshiki_art_work/

