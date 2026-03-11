ダイフク 先端技術の研究開発拠点「東京Lab」を開設

株式会社ダイフク

株式会社ダイフク（本社：大阪市西淀川区、代表取締役社長：寺井 友章、以下「ダイフク」）は、先端技術の研究開発を担う新たな拠点として「東京Lab」を2026年3月11日、東京都港区に開設しました。

ダイフクでは、AIをマテリアルハンドリング（マテハン）の進化を担う“新たな技術基盤”と位置づけ、製品・システムへの段階的な実装を推進しています。さらに、ヒューマノイドを含む次世代ロボット技術、IoT・デジタルツインなど先端技術を組み合わせることで、より高度で自律的なマテハンシステムの構築を目指しています。





東京Labは、こうした将来を見据えた先端技術の探索から製品・システムへの実装までを加速するための拠点です。「マテハン設備の知能化」の基幹技術となるフィジカルAI、その中核となるロボット基盤モデルの構築および各種人手作業を代替できるロボティクス技術の確立により、物流センターや工場の完全無人化の実現につなげます。

開設当初の人員は約30名とし、社内異動や新卒・キャリア採用を通じて2027年度には50名体制へと拡充する計画です。今後、大学や研究機関、スタートアップとの連携も推進し、成果を全社へスピーディーに展開していきます。

なお、ダイフクの国内の研究開発拠点としては、マザー工場の滋賀事業所、2025年11月に開設した各事業部が研究開発を行う京都Labに続き、3つ目となります。

株式会社ダイフク 専務執行役員 CTO ビジネスイノベーション本部長 権藤卓也 コメント

東京Labは、ダイフクが長年にわたり各事業で培ってきた技術・知見をさらに発展させ、AIやロボティクスを軸とした次世代のマテハンシステムを実現するための中核拠点です。未来を見据えた技術の探索から製品・システムへの実装までをスピード感を持って推進し、新たな価値創出へとつなげてまいります。



東京Labの概要

ダイフクは、1937年の設立以来、マテリアルハンドリングを事業の根幹とし、物流や生産現場などの合理化を追求してきました。現在、世界24の国と地域に生産・販売拠点を設け、海外売上高比率は約70%に達します。昨今、人手不足や生産性向上の課題解決につながる重要な社会インフラとして、マテリアルハンドリングへの期待が高まっており、これらのニーズに応えるため、ダイフクグループは常に次世代の物流・生産合理化システムを先駆けて開発する企業であり続け、社会の発展につながるソリューションを提供します。



