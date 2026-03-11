日々の通勤・通学の足として、１９９６年３月からのご愛顧に感謝を込めて３月１２日から、特急ロマンスカー・ＥＸＥ（３００００形）就役３０周年企画を開催

小田急電鉄株式会社

小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区　社長：鈴木 滋）は 、２０２６年３月１２日(木)から　　　順次、特急ロマンスカー・ＥＸＥ（３００００形）の就役３０周年記念企画として、日頃からのご愛顧への感謝を込めて、記念乗車券の販売やスタンプラリーイベントなどを展開します。



記念乗車券表紙（イメージ）


記念乗車券内側（イメージ）


スタンプラリー台紙（イメージ）

３月１２日から、ＥＸＥ４編成のうち２編成（３００５７×４両編成、３０２５７×６両編成）に記念ヘッドマークを約１年間掲出します。同車の特徴である前面赤帯のデザインを基調に、連結設備が見える側（６号車・７号車）と見えない側（１号車・１０号車）の二つの顔をデザインしています。



３月１９日(木)から５月１０日(日)までは、小田急線特急停車駅１３駅を対象とした「小田急ロマンスカー・ＥＸＥ（３００００形）就役３０周年記念スタンプラリー～特急ロマンスカー編～」を実施します。台紙には各車両の説明やロマンスカーに関する豆知識を掲載することで、移動中にもお楽しみいただけます。スタンプデザインは、ＥＸＥをはじめ、ＳＥ（３０００形）からＧＳＥ（７００００形）まで歴代のロマンスカーとし、全てのスタンプを集めていただくことで、図鑑として保管することもできます。また、条件をクリアしていただくと達成賞として先着６，０００名に記念ヘッドマークデザインメタルキーホルダーを、抽選で２３名にＥＸＥを模した電車型ペンケースまたはスタンプラリーで使用する物と同じスタンプ（１３種のうちランダムに１種）をプレゼントします。



３月２０日（金・祝）から４月２９日（水・祝）までは、海老名駅にて記念乗車券を限定１，５００セット販売します。本企画オリジナルの台紙と硬券乗車券３枚をセットとし、台紙表紙は車体をイメージしたブロンズを主体にレッドのアクセント、内側には、さまざまなシーンを駆け抜ける画像、そして、同封している硬券乗車券には、記念ヘッドマークを用いるなど、ＥＸＥの魅力をデザインにしています。



ＥＸＥは、１９９６年３月２３日に運行を開始しました。それまでの、観光を主軸としていたものから、通勤しやすくするための工夫を組み入れて、平日の通勤・通学時間帯にも多くのお客さまがご利用いただけるように座席数を増やす一方で、座席の奥行きを拡大することで快適性も両立しました。また、小田急沿線の豊かな観光地の足として、ロマンスカーで初めて４両編成と６両編成の連結・切り離しを可能にしたことで、３０年たった今でも柔軟な運行をしています。


なお、ＥＸＥとは「Ｅｘｃｅｌｌｅｎｔ　Ｅｘｐｒｅｓｓ（素敵で優秀な特急列車）」から名付けています。本企画では、愛称になぞらえて、お客さまに素敵な時間をお届けできるようにしたいと考えます。



特急ロマンスカー・ＥＸＥ（３００００形）就役３０周年企画の各コンテンツの詳細は、下記のとおりです。





１　記念ヘッドマークの掲出


⑴掲出期間


２０２６年３月１２日(木)から約１年間


⑵対象車両


特急ロマンスカー・ＥＸＥ（３００００形）２編成


・３００５７×４両編成　２箇所


・３０２５７×６両編成　２箇所


計４箇所



３０周年記念ヘッドマークデザイン


２　「小田急ロマンスカー・ＥＸＥ（３００００形）就役３０周年記念スタンプラリー～特急ロマンスカー編～」の実施


⑴実施期間


２０２６年３月１９日(木)～５月１０日(日)


各日９：００～２０：００


⑵実施場所


小田急線特急停車駅


新宿、成城学園前、新百合ヶ丘、町田、相模大野、海老名、本厚木、伊勢原、秦野、小田原、大和、藤沢、片瀬江ノ島


⑶参加費


無料（交通費は参加者負担）


⑷参加方法


・小田急線各駅のパンフレットラックにて配布する台紙をお持ちいただくことで、参加いただけます。


※　台紙は、８０，０００枚ご用意します。


・ご移動には、大人は小田急線全線が１日乗り降り自由になる「１日全線フリー乗車券」、お子さまは区間を問わず１乗車一律５０円でご乗車いただける小児用ＩＣカードのご利用がお得で便利です。


⑸賞品


１.５駅スタンプ達成賞（先着６，０００名）


新宿駅・小田原駅・藤沢駅を含む５駅分のスタンプを押印した台紙と、「Ｏｄａｋｙｕ ＯＸ」の対象店舗（成城店・相模大野店・小田原店）で税込５００円以上お買い上げいただいたレシート※１を、同店舗のサービスカウンター※２にお持ちいただくと、記念ヘッドマークデザインメタルキーホルダーをプレゼントします。


※１　下記は対象外です。


タバコ、金券類、収入印紙、はがき、切手、指定ごみ袋、配送料


※２　各店舗の受付時間


・成城店、相模大野店（１０：００～２０：００）


・小田原店　　　　　（１０：００～１９：００）



記念ヘッドマークデザインメタルキーホルダー

２.１３駅スタンプ＋特急乗車達成賞（抽選２３名）


対象１３駅全てのスタンプを押印した台紙と、スタンプラリー実施期間中に購入した特急券の写真を専用フォームから応募いただくと、抽選で１０名にＥＸＥを模した電車型ペンケースを、１３名にイベントで使用する物と同じスタンプ（１３種のうちランダムに１種）をプレゼントします。


※　応募期間は、２０２６年３月１９日(木)～５月１７日(日)です。



⑹その他


１.実施期間中、ロマンスカーミュージアム２階「キッズロマンスカーパーク」に本企画限定の記念スタンプを設置し、台紙の指定した枠に押印して、小田急グッズショップ『ＴＲＡＩＮＳ』（ロマンスカーミュージアム店）にお持ちいただくと、先着でＶＳＥポストカードをプレゼントします。（配布枚数未定）


※　ロマンスカーミュージアムをご利用の際は、入館料が必要です。


※　設置時間は、１０：００～１７：００（最終入館１６：３０）です。


２.３月１９日(木)～３１日(火)、新宿駅・小田原駅・藤沢駅のスタンプ台に二次元コードを設置し、スマートフォンから読み込んでいただくと、各駅オリジナルのロマンスカーがデザインされたスマートフォン用壁紙をプレゼントします。



３　記念乗車券の販売


⑴販売期間


２０２６年３月２０日(金・祝)８:００～４月２９日(水・祝)終電


※　全て販売した時点で終了します。


⑵販売場所


海老名駅改札窓口


※　販売初日は、中央改札前に特設ブースを設置して、販売します。（混雑が落ち着き次第、改札窓口へ移行）


⑶販売数


１，５００セット


※　お一人さま５セットまでです。


※　発券番号はランダムです。


⑷税込価格


２，０００円


※　お支払いは、現金のみです。


⑸乗車券有効期間


２０２６年３月２３日(月)～４月３０日(木)


⑹内容


記念ヘッドマークなどをデザインした硬券乗車券３枚とＥＸＥの前面をイメージした表紙やさまざまなシーンを駆け抜ける画像を掲載した台紙のセットです。



４　記念グッズ販売


⑴販売開始日


２０２６年３月２３日（月）


⑵販売場所


小田急グッズショップ『ＴＲＡＩＮＳ』


・ロマンスカーミュージアム店


※　ご利用の際は、入館料が必要です。


・楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/odakyu-trains/


⑶商品


・ダイキャスト模型ＥＸＥ（２，２００円）


・電車型ペンケース　　　（１，６００円）


・ラウンドキーホルダー　（７７０円）


・特製クリアファイル　　（３３０円）


※　いずれも税込価格です。



電車型ペンケース

５　お問い合わせ


⑴各企画について


小田急お客さまセンター


営業時間　９：００～１７：００


電　　話　０４４-２９９-８２００


⑵ロマンスカーミュージアムの施設について


ロマンスカーミュージアム


営業時間　１０：００～１７：００（毎週火曜日休館）　


電　　話　０４６-２３３-０９０９


⑶記念グッズ、ＶＳＥポストカードについて


小田急グッズショップ『ＴＲＡＩＮＳ』ロマンスカーミュージアム店


営業時間　１０：００～１７：００（毎週火曜日休館）


電　　話　０４６-２３３-０９１０



（参考）


１　コラボレーション商品の販売


３月１９日(木)から５月１０日(日)まで、「Ｏｄａｋｙｕ ＯＸ」「Ｏｄａｋｙｕ ＯＸ ＭＡＲＴ」の全店舗にて、具材ごとに異なるロマンスカーの画像でラッピングされた『ロマンスカーデザインラッピングおにぎり』 を販売します。


ロマンスカーの画像だけでなく具材表記が、駅名看板を模したデザインとなっており、種類は、ＥＸＥ（おかか）をはじめ、ＳＥ（紀州うめ）やＧＳＥ　（紅鮭）などをご用意します。



ロマンスカーデザインラッピングおにぎり(イメージ)

２　１日全線フリー乗車券


おとな２，０００円で小田急線が１日全線乗り降り自由となります。各駅の窓口や自動券売機、小田急　　　


旅行センターでお買い求めいただけます。


３　小児ＩＣ運賃１乗車一律５０円


小児用ＩＣカードのご利用で、区間を問わず小田急線を１乗車一律５０円でご乗車いただけます。


※　小児用ＩＣカードの購入には、お子さまの年齢が確認できる公的証明書等が必要です。駅の窓口　　


等にある「ＰＡＳＭＯ購入申込書」に必要事項をご記入の上、お申し込みいただくことで即時発行


します。



以　上