【賞金10万円】シマダグループ総合冊子「こめびと」第6号表紙デザインコンテスト開催！

シマダグループ株式会社

シマダグループ株式会社（本社：東京都渋谷区／代表取締役：島田成年）は自社で発行するブランド冊子「こめびと」の表紙を決定するデザインコンテストを開催いたします。

応募期間は2026年4月26日（日）23:59まで。採用作品の応募者には賞金10万円を贈呈いたします。

「こめびと」について

おいしい食事のひととき、チェックイン時の美しい夕暮れ、新しい住まいへの引っ越し、晩年の穏やかな日々……。私たちシマダグループの使命は、人々が人生のさまざまな場面で過ごす「いい時間（とき）」を創造すること。1952年に世田谷区にある一軒の精米店からはじまり、飲食・酒造事業、不動産・建築、ホテル、介護、保育、旅行事業など、人生に寄り添う事業を幅広く展開しています。

シマダグループの総合冊子「こめびと」は、日本人にとってのお米のように、「なくてはならない存在であり続けたい」「いい時間を提供したい」という想いで生まれました。

弊社の想いにご共感いただき、「こめびと」の名付け親でもある芥川賞作家でミュージシャン・映画監督としても活躍する辻仁成(https://www.designstoriesinc.com/writers/hitonari_tsuji/)さんが巻頭エッセイを連載。

前号の「こめびと」第5号は、シマダグループが運営するホテル(https://shimadahouse.co.jp/business/hotel)、介護施設(https://garden-terrace.jp/search)、島田宇平商店(https://www.instagram.com/shimadauhei.shouten/)、蔵元SAKE＆GALLERY(https://www.kura-sakegallery.com/)にて配布中です。電子ブックでもすべてのバックナンバーをご覧いただけます。

「こめびと」バックナンバーはこちら :https://shimada-komebito.actibookone.com/

応募概要

表紙のテーマは「風」。目に見えない風は、心地よい時間を想起させます。

あなたにとっての「いい時間」にはどんな風が流れていますか？

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46799/table/331_1_ac74e2d0cd78b043409cfa19e628a227.jpg?v=202603111251 ]

自由な表現でのご応募を心よりお待ちしています。

～これまでの作品～

創刊号（裏表紙｜表紙）第2号（裏表紙｜表紙）第3号（裏表紙｜表紙）

第4号（裏表紙｜表紙）第5号（裏表紙｜表紙）

※仕上がりはB5サイズの左綴じです。画像はB4横で使用し、向かって右が表紙、左が裏表紙になります。

シマダグループについて

シマダグループ株式会社は、1952年世田谷区にある一軒の精米店から始まりました。飲食事業をはじめ、不動産・建築事業、介護事業・ホテル事業・保育事業・旅行事業・酒造事業。ほんのひとときから、一生涯まで。その時間が「いい時間（とき）」になるように、人生に寄り添う幅広い事業を展開しています。

＜本社概要／シマダグループについて＞

社名：シマダグループ株式会社

代表： 代表取締役社長 島田 成年

本社所在地：〒151-0053

渋谷区代々木3-22-7新宿文化クイントビル14階

シマダグループ 公式サイト：https://shimadahouse.co.jp/

シマダグループのウラを楽しくのぞき見できるミニメディア：シマ報｜もっと知りたいシマダの情報(https://shimadahouse.co.jp/shimaho)