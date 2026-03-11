Cohesity、企業のAIレジリエンス強化に向けデータ保護とデータセキュリティ機能を拡充

Cohesity Japan株式会社

AIを活用したデータセキュリティのリーダーであるCohesity (https://www.cohesity.com/)(日本法人: コヒシティジャパン合同会社(https://www.cohesity.com/ja-jp/)、東京都港区、以下「Cohesity」) は、本日、データ保護およびセキュリティポートフォリオ全体にわたる新たな機能強化を発表しました。これにより、企業におけるAIレジリエンスを支える基盤をさらに強化します。今回のアップデートは、イベント「Cohesity Catalyst on Tour」で発表されたもので、ソブリンクラウドに関する新たなパートナーシップ、脅威検知機能の強化、そしてミッドサイズ企業でも利用しやすいシンプルなパッケージ化などが含まれています。

Cohesityのバイスプレジデント兼CPO（最高製品責任者）であるヴァス・マーシー（Vasu Murthy）は、次のように述べています。

「AIの普及により、データの価値は高まる一方で、それを取り巻くリスクも増大しています。現在求められているレジリエンスとは、脅威を早期に検知し、クリーンな状態へ迅速に復旧し、複雑な環境全体を統制できる能力です。しかもそれを、現代の企業が求めるスピードとスケールで実現しなければなりません。今回のアップデートは、企業がAIを実運用する際に依拠する保護とセキュリティ基盤をさらに強化するものです。また、当社のプラットフォームへのアクセス方法、導入方法、利用方法も拡張しています。AIがビジネスの基盤となる時代において、Cohesityはデータを保護し安全に保ちながらイノベーションを加速する統合プラットフォームを提供します」

Cohesity Japan の代表執行役員社長である田中良幸は、次のように述べています。

「生成AIの活用が広がる中で、企業にとってデータは競争力の源泉であると同時に、守るべき重要な資産となっています。AIを安全に活用していくためには、データの保護、セキュリティ、そして迅速な復旧を包括的に実現する“AIレジリエンス”が不可欠です。Cohesityは統合データセキュリティプラットフォームを通じて、日本のお客様が安心してAI活用を推進できる環境づくりを支援してまいります」

データ保護 - ソブリンおよびデータレジデンシー要件への対応

企業データを保護するには、規制や管轄、データレジデンシー（データ所在）に関する要件の変化に対応する必要があります。組織には、単なるデータ保存にとどまらず、包括的なサイバーレジリエンスを支えるソブリンクラウドアーキテクチャが求められています。

Cohesityは、ソブリンクラウドのエコシステムにおいて勢いを強めており、AntemetAおよびSingtelとの新たな協業を発表しました。これらのパートナーシップは、CohesityがAWS European Sovereign Cloudのローンチパートナーである(https://www.cohesity.com/newsroom/press/launch-partner-aws-european-sovereign-cloud/)こと、またGoogle Cloud Ready Regulated and Sovereignty Solutionsパートナー認証を取得(https://www.cohesity.com/newsroom/press/cohesity-and-google-cloud-strategic-partnership/)していることに続くものです。さらにカナダでは、Micrologicとの協業(https://micrologic.ca/en/news/micrologic-partners-with-cohesity-to-become-the-leading-sovereign-cloud-data-protection-solution-in-canada/)により、ソブリンクラウド型のデータ保護サービスを提供します。

セキュリティ - 脅威検知と安全な状態への復旧

企業がAIを実運用する中で、AIツールやエージェントによって生じる新たなリスクにも対応できるよう、セキュリティと復旧機能の進化が求められています。Cohesityは、脅威検知および復旧機能を強化し、組織が悪意ある活動を早期に検知し、エージェントのレジリエンスを確保し、安全な状態へ迅速に復旧できるよう支援します。主な機能強化は以下の通りです。

- セルフマネージド型Cohesity FortKnox環境向け統合脅威スキャンデジタル主権要件を持つ顧客や、隔離されたダークサイト環境で運用する顧客向けに、保管データの脅威スキャンを実行。マルウェアを検知し、復旧前にクリーンな復旧ポイントを確認できます。- ダークサイト環境向けCohesity Data Cloudの統合脅威スキャンインターネットから完全に切り離された環境でも、マルウェアや侵害指標（IOC）のスキャンを可能にし、厳格な環境でもレジリエンスを確保します。- Cohesity NetBackup Flex Appliance向け自己暗号化ドライブおよびマルウェアスキャン保存データを保護するとともに、アプライアンス内で直接マルウェア検知を実行。デバイスが物理的に持ち出された場合でも、コンプライアンスとセキュリティを強化します。- 宣言型設計によるクラウドアプリケーション環境の復旧Infrastructure as Codeの構成を信頼できるベースラインとしてクラウド環境を再構築。復旧の迅速化、構成ドリフトの削減、脆弱性の再導入リスク低減を実現します。

またCohesityは最近、Googleとの協業による新しいセキュリティ機能も発表しています。これには以下が含まれます。

- Google Cloud上のCohesity FortKnoxのマネージドサービス提供- Cohesity Data CloudとGoogle Threat IntelligenceおよびGoogle Private Scanningの統合

これにより、Google Cloud環境でもサイバーボールト機能を拡張し、バックアップおよび復旧プロセス内で安全なサンドボックス検査を実施することで、データ復旧前に潜在的な脅威を特定できます。

インサイト - AIによるイノベーションの加速

保護とセキュリティが確保されれば、企業はイノベーションに注力できます。Cohesity Gaiaは、Cohesity Data Cloudで保護されているデータからインサイトを生成する機能を提供します。AIビジョンの発表の一環として、CohesityはModel Context Protocol（MCP）によるフェデレーテッドセマンティック検索を導入しました。これにより、GleanなどのAIベースの企業アプリケーションが、統制されたバックアップデータへ安全にアクセスできるようになります。さらにCohesityはCohesity Gaia Catalog(https://www.cohesity.com/forms/contact/gaia-catalog-early-access/)も発表しました。これにより、チームはDatabricksやMicrosoft Fabricなどの分析プラットフォームから、保護されたデータを直接検索・利用できるようになります。

ミッドサイズ企業向けアクセスの拡大

より多くの企業が安全にAI活用とイノベーションを進められるよう、CohesityはCohesity Essentialsを発表しました。これはミッドサイズ企業向けに設計されたシンプルな価格体系とパッケージで、エンタープライズ向けサイバーレジリエンスプラットフォームを、複雑さや運用負担を抑えた形で提供します。これにより、高度なデータ保護、セキュリティ、AIによるインサイト機能を、より多くの企業が利用できるようになります。

当報道資料は、Cohesity Inc. が2026年3月10日（現地時間）に発表したプレスリリースに基づいて作成した参考訳であり、記載および解釈はすべて原文が優先します。原文はこちら(https://www.cohesity.com/newsroom/press/cohesity-strengthens-data-protection-and-security-to-advance-enterprise-ai-resilience/)をご参照ください。

Cohesity について

Cohesity(https://www.cohesity.com/jp/)は、世界中のデータを保護し、セキュリティを強化し、インサイトを提供します。AI を活用したデータセキュリティのリーダーとして、Cohesity は企業のレジリエンス強化、復旧の高速化、IT コスト削減を支援します。Zero Trust セキュリティと高度な AI/ML を備えた Cohesity Data Cloud は、Global 500 の 70％を含む、140 以上の国の顧客に信頼されています。また、Cohesity は NVIDIA、Amazon、Google、IBM、Cisco、HPE といった業界リーダーからも支援を受けています。

Cohesityは、複数の国において「Great Place to Work」（働きがいのある会社）の1社に認定されています。詳細は、LinkedInでCohesityをフォロー(https://www.linkedin.com/company/cohesity/)するとともに、www.cohesity.com(https://www.cohesity.com/)をご覧ください。