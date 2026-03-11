マイシェルパ、内閣府孤独・孤立対策官民連携プラットフォームに参画

株式会社マイシェルパ

メンタルヘルス支援サービスを展開する株式会社マイシェルパ（以下、当社）は、内閣府が孤独・孤立問題に継続対応する目的で設置した「孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム」に参画したことをお知らせします。

「孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム」では、顕在化、深刻化する孤独・孤立問題に社会全体で向き合うために、支援者間のつながり・連携を図ります。

当社は医学博士・精神科専門医が運営するメンタルヘルス支援サービス「マイシェルパ」を通じて、オンラインや電話で気軽に相談やカウンセリングを受けられる環境を整え、深刻化の予防を支援します。

◼️ 孤独・孤立対策官民連携プラットフォームについて

孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム*（事務局：内閣府 孤独・孤立対策推進室）は、孤独・孤立に関する多様なＮＰＯ等支援組織間の連携及び官民連携を促進することにより、コロナ禍で顕在化した孤独・孤立の問題に継続して対応していくことを目的に、令和4年2月25日に設置されました。このプラットフォームを通じ、複合的・広域的な連携強化活動や孤独・孤立対策に関する全国的な普及活動、先導的取組・学術研究等の情報共有、相互啓発活動等の実施により、会員の取組を支援してまいります。

* 孤独・孤立対策官民連携プラットフォームの詳細はこちら：

https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/platform/index.html

◼️ オンラインカウンセリング「マイシェルパ」について

「マイシェルパ」は、医学博士・精神科専門医が運営するメンタルヘルス支援サービスです。精神科専門医によって厳選された臨床心理士・公認心理師によるカウンセリングをオンラインで気軽に受けることができます。カウンセラーはご自身で選ぶことも、選んでもらうことも可能で、同じカウンセラーによる継続的支援も可能です。

サービスサイト：https://my-sherpa.jp/

マイシェルパ for business：https://my-sherpa.co.jp/lp/corporate-plan001/

◼️ 株式会社マイシェルパについて

当社は、オンラインカウンセリングを中心に、法人および個人向けのメンタルヘルス支援プラットフォーム「マイシェルパ」を提供しています。精神科専門医の指導のもと、エビデンスに基づくサービスを展開しており、すべてのカウンセリングは臨床心理士・公認心理師が担当しています。これまでに累計400社以上の企業・団体で導入実績があります。

2025年3月号「Forbes JAPAN」の「次世代インパクトスタートアップ30社」に選出・掲載されました。

【会社概要】

名称：株式会社マイシェルパ

代表者：代表取締役 松本良平（医学博士・精神科専門医）

本社所在地：東京都港区虎ノ門1-2-15 虎ノ門YSビル10階

設立：2016年7月

URL：https://my-sherpa.co.jp/

「マイシェルパ」サービスサイト：https://my-sherpa.jp/

