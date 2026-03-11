【東日本大震災から15年】インフォコム、企業のBCPに関する調査レポートを公開。震災の教訓を経て「繋がらない」から「繋ぎ続ける」危機管理へ

インフォコム株式会社

インフォコム株式会社(https://www.infocom.co.jp/ja/index.html)（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒田 淳、以下インフォコム）は、2011年3月11日の東日本大震災から15年を迎えるにあたり、首都圏の先進企業4社への詳細なヒアリング調査を実施。この15年間で企業が辿ってきた災害対応とBCP（事業継続計画）の変遷をまとめたレポートを公開しました。

震災以降、大規模地震のみならず、激甚化する風水害、新型コロナウイルス（COVID-19）のパンデミックなど、私たちは「正解のない複合災害」に直面してきました。本レポートでは、当時の教訓がいかに現在のICT活用や組織文化へ昇華されたのか、今後の備えにおける重要ポイントを考察しています。

■15年前、東日本大震災で露呈した3つの課題

当時のヒアリングからは、多くの企業が想定外の事態に翻弄された実態が浮かび上がりました。

- 通信輻輳による「安否確認の機能不全」電話やメールに依存した連絡網がパンク。従業員の安否確認に時間を要し、初動の遅れを招きました。- 実効性を欠いた「形だけのBCPマニュアル」分厚いマニュアルは作成されていたものの、混乱する現場では開かれることもなく、個人の判断に頼らざるを得ませんでした。- 情報断絶による「経営判断の停滞」断片的な情報しか入らず、本社機能が「次の一手」を打つための正確な状況把握が困難となりました。■15年間で遂げた「危機対応のパラダイムシフト」

この15年、企業は単なる「備蓄」から、ICTを軸とした「動ける組織」へと進化しています。

【進化1】ICT活用：連絡手段の多重化と「日常使い」への拡大

緊急連絡/安否確認システム「エマージェンシーコール」による自動リトライ機能や、双方向の情報共有を実現する「BCPortal（ビーシーポータル）」の導入が加速。地震だけでなく、豪雨時の出勤指示や感染症対策の検温報告など、日常的なリスク管理に活用することで、有事の操作習熟度を高めています。

【進化2】戦略の転換：「テレワーク前提」のレジリエンス構築

コロナ禍を機に、オフィス被災を前提とした「どこでも業務継続が可能な体制」へシフト。物理的な拠点復旧から、クラウドとリモートワークを基盤とした分散型の戦略が高度化しました。

【進化3】文化の醸成：マニュアルから「当事者意識」へ

2ヶ月に一度の抜き打ち訓練や、実戦的な本部立ち上げ訓練を通じて、従業員一人ひとりが「自ら考え動く」文化を形成。備蓄品も「ただの食料」から、モバイルバッテリーや階段避難車など、「事業を止めないための装備」へと質的に進化しています。

ヒアリングを実施した4社の具体的な対策事例や、15年間の変遷をさらに詳しくまとめたフルレポートは、以下よりダウンロードいただけます。

■今後の展望

働き方の多様化（ハイブリッドワーク）に伴う「リモート環境での訓練」や、震災を知らない世代への「危機管理ノウハウの継承」が新たな課題となっています。

インフォコムは、ICTサービスとBCP策定支援コンサルティングの相乗効果により、これからも企業の「生き残る力」をトータルでサポートしてまいります。

