世界最大級の「水素・燃料電池展」にノルウェー・ハイスター社と共同出展

日鉄物産株式会社

日鉄物産株式会社（以下、「当社」）は、2026年3月17日（火）～3月19日（木）の期間、世界最大級の水素関連展示会であり、水素の社会実装に向けた多様な技術を持つ企業が出展する「H2 & FC EXPO【春】第25回［国際］水素・燃料電池展」に、ノルウェー・HYSTAR AS（以下、「ハイスター社」）と共同で出展いたします。ハイスター社との共同出展は2025年に続き2度目となり、同社の水電解装置及び独自技術のさらなる認知向上を目指します。

ハイスター社／当社のブース(イメージ)ハイスター社の水電解装置

当社は、PEM型水電解装置のリーディングカンパニーであるハイスター社を互恵的かつ戦略的なパートナーと位置付け、素材供給に加え、国内独占販売代理権を持つ商社として、同社の水電解装置・スタックの拡販を積極的に推進しています。

前回の展示会では、想定を大きく上回る300名以上の来場者にお越しいただきました。今回はブースの面積を約3倍にし、より多くの皆さまにハイスター社の優位性をご理解いただけるようにしております。2023年より構築してきた信頼関係を基盤に、水電解装置（スタック※の実物大模型）の展示およびハイスター社のPEM型水電解技術をご紹介します。

今後もハイスター社との連携を強化し、水電解装置の認知向上および拡販を通じて、日本におけるグリーン水素ビジネスの拡大とカーボンニュートラル社会の実現に貢献していきます。

※スタック：水電解装置のコアとなる部分で、複数の電解セルが積み重ねられてできている部材

概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39439/table/126_1_317933ef130bb0a7c47c4c77e099e05f.jpg?v=202603111251 ]

