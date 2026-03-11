６路線利用可能な人気エリア・武蔵小杉に食事付き学生レジデンス「キャンパスヴィレッジ武蔵小杉」誕生～2026年3月より入居開始～

東急不動産株式会社

東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：星野 浩明、以下「東急不動産」）が開発し、株式会社学生情報センター(本社：京都市、代表取締役社長：吉野 一樹、以下 「ナジック」)が運営する学生レジデンス「CAMPUS VILLAGE」シリーズにおいて、新たに「キャンパスヴィレッジ武蔵小杉」（所在地：神奈川県川崎市）が竣工いたしましたのでお知らせいたします。

■立地特性

本物件は、JR南武線・横須賀線・湘南新宿ライン、東急東横線・目黒線、相鉄線の計６路線が利用可能な「武蔵小杉駅」を最寄りとする立地に位置しています。都心主要エリアへのアクセスに優れ、首都圏の各大学・専門学校への通学にも利便性の高い環境です。

再開発が進む武蔵小杉エリアは、商業施設や生活関連施設が集積する首都圏有数の住宅エリアとして発展を続けており、周辺には「グランツリー武蔵小杉」や「ららテラス武蔵小杉」などの大型商業施設が立地し、日常の買い物や飲食にも便利な環境が整っています。

また、渋谷・新宿・東京・横浜といった主要都市へのアクセスも良好であり、通学のみならずアルバイトや就職活動など、学生生活全般を支える立地特性を有しています。

■物件特性

本物件は鉄筋コンクリート造の学生専用レジデンスです。館内には朝夕2食を提供するダイニングスペースを設置するほか、入居者同士の交流を促すラウンジなどの共用空間を整備しています。居室は家具・家電付きで、新入居者の初期費用負担が抑えられます。

セキュリティ面では、エントランス、カフェテリア出入口、エレベーター、各居室の計4か所にロックを設けた「クワトロ（一部トリプル）セキュリティ」を採用しています。(※1階はトリプルセキュリティ)。複数のセキュリティポイントを設けることで、マンション全体の安全性を高め、入居者の安全・安心な生活を支えます。さらに、株式会社ハンズ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桜井 悟、以下「ハンズ」）と共同開発したオリジナルのデスクおよびベッドを各2種類用意しており、自身のライフスタイルに応じた居住空間を選択できます。

■東急不動産の学生レジデンス「CAMPUS VILLAGE（キャンパスヴィレッジ）」

東急不動産が企画開発し、ナジックが運営を担う「CAMPUS VILLAGE」は、“成長するための「CAMPUS（キャンパス）」の延長であり、集い生活するための「VILLAGE（ヴィレッジ）」 である”という想いをブランドコンセプトとした学生レジデンスです。エントランス、各フロア、各居室等のトリプルセキュリティを全物件で採用し、有人管理、防犯カメラの設置、警備システムを導入し安全・安心を確保。共用部のカフェテリアでは、栄養士監修の健康に配慮した健康的な食事メニューを提供し、食事の面からも学生の生活をサポート。専有部では家具や家電、無料のインターネットを完備し新生活に必要な環境を整備しています。東急不動産ホールディングスの総合力で、入居する学生だけでなく、保護者の方にも安心していただける住まいを目指し、開発・運営を行っています。

■物件概要

所在地：神奈川県川崎市中原区今井南町17-17

最寄駅：東急東横線／武蔵小杉駅 徒歩10分

構造・総戸数：鉄筋コンクリート造 地上5階・全98室

完成：2026年3月竣工

専有面積：1R（15.63～18.29平方メートル ）

〇付帯施設等

・共有設備：カメラ付フロントオートロック/防犯カメラ/宅配BOX/管理人日勤/カフェテリア(食堂)・ラウンジ/シェアキッチン/エレベーター/駐輪場)

・専有設備：モニター付きインターホン/バストイレセパレート/温水洗浄便座/独立洗面台 /冷蔵庫・電子レンジ・洗濯機/ベッド(フレームのみ)/エアコン/机・椅子/居室照明/カーテン(レース・ドレープ)/クローゼット/シューズボックス/バルコニー/インターネット無料

※賃料ほか各種費用詳細については、こちらをご覧ください。https://749.jp/cd/2504/

■学生情報センター(東急不動産ホールディングスグループ)会社概要

代表者：代表取締役社⾧ 吉野一樹 所在地：京都市下京区 創 業：1975 年

事業内容：学生用賃貸住宅の開発・管理運営、学校寮の管理運営、学生のキャリア形成支援

コーポレートサイト：https://tokyu-nasic.jp/

お部屋探し検索サイト：https://749.jp/