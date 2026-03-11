日本遺産・元北前船主の邸宅を再生。石川県小松市安宅に「安宅ノ宿 沖」が誕生。
株式会社水星(本社 京都府京都市、代表取締役CEO 龍崎翔子)は、株式会社小松DMCの分散型ホテル事業におけるホテル開発・空間プロデュースを担当いたしました。
かつて北前船が往来し、たくさんの物産と文化を運んできた石川県小松市の港町・安宅。歌舞伎十八番の内『勧進帳』の舞台としても知られる歴史あるこの町で、かつて最も栄えたといわれる廻船問屋「沖家」の邸宅が、全3室の宿「安宅ノ宿 沖」として生まれ変わります。また、それに先駆け、公式サイトと公式Instagramを公開いたしました。（2026年3月予約開始、４月開業予定）
※本施設の運営は、株式会社リナシェンテが担います。
沖 公式サイト：https://nipponiakomatsu-atakanoyado.com
沖 公式Instagram：https://www.instagram.com/nipponia_atakanoyado_oki
宿泊空間について
趣の異なる3つの客室は、いずれも古民家の力強い骨組みを活かした広々とした造り。館内には九谷焼の名窯「錦山窯」の作品に触れられるギャラリーを併設し、安宅の歴史を静かに伝えます。共用ラウンジでは、安宅の空気を感じながらフリードリンクをお楽しみいただけます。
＜客室情報＞
客室１：169平方メートル （定員8名）
客室２：66平方メートル （定員3名）
客室３：109平方メートル （定員4名）
客室1（母屋 / サウナ付き）
客室２（蔵）
客室３（蔵）
ラウンジ
物件概要
開業日：2026年4月を予定
住所：〒923-0003 石川県小松市安宅町ワ35
アクセス：JR小松駅より車11分・バス10分 / 停留所より徒歩4分、小松空港より車5分・バス3分/停留所より徒歩24分
客室数：3室
会社概要
株式会社小松DMC
会社名：株式会社小松DMC
所在地：〒923-0926 石川県小松市龍助町29-1
設立：2024年6月26日
資本金：610,000円
事業内容：
まちづくり事業（NIPPONIA KOMATSU）、地域ブランディング、不動産（空き家）企画開発、DMC事業。
WEBサイト：https://nipponia-komatsu.com(https://nipponia-komatsu.com/)
株式会社水星
会社名：suisei inc. / 株式会社水星
所在地：〒600-8823 京都府京都市下京区花屋町通櫛笥西入薬園町174-9
設立：2015年4月7日
資本金：5,000,000円
事業内容：
宿泊施設の開発、運営不動産開発のコンサルティング観光開発のコンサルティング、ブランド開発のコンサルティング、エンタメ企画の開発・運営、オンラインサービスの開発・運営。
WEBサイト：https://suisei-inc.com