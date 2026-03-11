ティーン女子のためのブランド『unTuche』からブルーdayも可愛く快適に過ごせるサニタリーショーツ新発売

グンゼ株式会社

グンゼ株式会社（本社：大阪市北区、社長：佐口 敏康、以下「グンゼ」）は、中高生をメインターゲットとしたブランド「unTuche（アントゥシェ）」から、ブルーdayもいつもと変わらず可愛いく過ごせるサニタリーショーツを発売いたします。通気性が良く、リボン×フラワー柄の肌にやさしい切りっぱなしのレース生地を新たに開発し、サニタリーショーツ、ハーフショーツ、ブラレット全てに採用。セットで着用いただけるので、身体も気持ちも揺らぎやすいブルーdayの不快や不満を少しでも減らし、普段と変わらず過ごせるような商品となっております。






■こだわりPOINT


3アイテム共通


・サニタリーショーツ　/　ハーフショーツ　/　ブラレット　全部お揃いでいつも可愛く快適


・切りっぱなし仕様の通気性抜群レース素材でムレにくい


・リボン×フラワー柄のかわいい総レースで、気分ときめく仕上がり







■商品詳細


サニタリーショーツ


サイズ：S、M、L　　　品番：TC9571


カラー：フレッシュピンク、スミクロ


価格：\1,870（税込）


こだわりポイント：


・ブルーday対応の3層構造＋羽つきナプキンにも対応。


・ウエストや足ぐりにゴムがないから、締めつけ感が少なくラク。


・お尻をやさしく包む“後ろマチ超立体設計”×”後ろギャザー”で安心のフィット感。



URL: https://www.gunze.jp/store/g/vTC9571/







ハーフショーツ


サイズ：S、M、L　　　品番：TC9570


カラー：フレッシュピンク、トゥールアイボリー、スミクロ


価格：\1,650（税込）



URL: https://www.gunze.jp/store/g/vTC9570/







ブラレット


サイズ：S、M、L　　　品番：TC9592


カラー：フレッシュピンク、トゥールアイボリー、スミクロ


価格：\2,750（税込）


こだわりポイント：


・見えてもかわいいダブルストラップ。


・成長する胸に合わせたセパレートタイプのパッド。


・ホックなし＆切りっぱなし仕様で低刺激かつアウターにひびきにくい。



URL: https://www.gunze.jp/store/g/vTC9592/







販売先：　全国量販店、小売店、GUNZE STORE（グンゼ公式通販）、グンゼ直営店など



