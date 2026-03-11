トリナ・ソーラー、3/17～19開催の太陽光発電展「PV EXPO 2026」に出展　最新の太陽光発電モジュールおよび蓄電ソリューションを世界・アジア・日本初で展示

トリナ・ソーラー・ジャパン株式会社

太陽光発電および蓄電ソリューション分野で世界をリードするトリナ・ソーラー（Trina Solar Co., Ltd.、SH:688599、以下「トリナ・ソーラー」または「当社」）は、2026年3月17日（火）から19日（木）まで東京ビッグサイトで開催されるPV EXPO 2026に出展します。

https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/pv.html

トリナ・ソーラーは、太陽光モジュールおよび蓄電ソリューションを展開し、ユーティリティ規模の発電プロジェクトから住宅用システムまで幅広い用途に対応しています。

世界の再生可能エネルギー市場は急速に成長しています。日本においても、再生可能エネルギーを主力電源とする方針の下、2040年度までに太陽光発電の割合を23～29%に拡大する計画が発表され、政府の重要課題として注力されています。

当社が出展するPV EXPOは、新エネルギーの総合展「SMART ENERGY WEEK」の構成展として開催されるもので、最新の発電、蓄電製品および関連ソリューションを幅広く展示する国際的な展示会として業界の注目を集めています。

トリナ・ソーラーのブースでは、当社の太陽光発電モジュールおよび 蓄電ソリューションに関する製品を、産業用から家庭用まで、幅広くご覧いただけます。日本市場特有の設置環境や電力系統の要件などに対応するために開発された技術やソリューションの紹介、日本初だけでなく、世界初・アジア初のお披露目となる製品の展示、太陽光モジュールおよび蓄電システム（ユーティリティ※規模および家庭向け）に関するセッションなどを準備しています。

※ユーティリティとは、主に送配電網を保有し、電気を安定供給する電力事業者を指します。

【3つの見どころ】

１．【BESS】 Trina Storage Elementa 3 Flex ＜世界初披露＞

「Elementa 3 Flex」は、日本の輸送制約や設置スペースの制限、複雑な地形条件といった課題に対応するために設計され、高い柔軟性・コンパクト性・耐久性を備えたユーティリティ規模の蓄電システムです。

今回、PV EXPOのブースで世界初披露いたします。

※Elementa 3 Flexに関する詳細は、改めて発表いたします。会期中、グループ会社であるトリナ・ストレージの

担当者によるセッションも予定しています。

２．【PV】 TOPCon 3.0／Vertex N G3 モジュール ＜アジア初披露＞

当社独自のTOPCon 3.0技術を採用した「Vertex N G3」は、最大出力760W、モジュール変換効率最大24.3%を達成。日本のユーティリティ事業者が抱える用地制約という課題に適合する最新型のPVモジュールです。

今回、PV EXPOのブースで、アジア初披露いたします。

３．【PV】 ペロブスカイト/シリコンタンデム技術（搭載モジュール） ＜日本初披露＞

日本政府は、ペロブスカイト太陽電池およびタンデム技術を、次世代太陽光発電の重点分野に位置づけています。当社が開発したペロブスカイト/シリコンタンデム太陽電池セル搭載モジュールは、工業規格サイズの太陽電池として世界で初めて800Wの壁を突破しました。

今回、PV EXPOのブースでは、このペロブスカイト/シリコンタンデム技術を搭載したモジュールを日本初披露します。これにより、モジュール効率の向上に向けた研究開発の取り組みと、太陽光発電のさらなる普及を支える技術を紹介します。

＜セッションスケジュール＞

トリナ・ソーラーおよびトリナ・ストレージの担当者から、最新の製品・技術の解説をします。

業界関係者様、メディア関係者様のご来場を心よりお待ちしております。

＜展示会情報＞

展示会名：PV EXPO太陽光発電展 ※「SMART ENERGY WEEK」の構成展として開催されます。

会 場：東京ビッグサイト（Tokyo Big Sight）

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

トリナ・ソーラーブース：東5ホール【E12‐8】

※ご来場の際は事前登録が必要です。以下のURLの「事前来場登録をする」からご登録をお願いします。

入場用バッジは、「SMART ENERGY WEEK」のすべての展示会共通です。

以上

▽ トリナ・ソーラー（SH 証券コード：688599）について

1997年に設立されたトリナ・ソーラー株式会社は、スマート太陽光および蓄電ソリューション分野における世界的なリーディングカンパニーです。現在、世界180カ国以上で事業を展開しており、太陽光発電モジュール、蓄電ソリューション、追跡システム、スマートエネルギーソリューションを提供するとともに、ユーティリティ規模、商業・産業（C&I）、住宅向けなど、幅広い用途に対応しています。技術革新とグローバルな製造体制を強みに、再生可能エネルギーの普及拡大とネットゼロ社会の実現に貢献しています。

日本においては、2010年にトリナ・ソーラー・ジャパンを設立し、昨年15周年を迎えました。国内需要に合わせて最先端のフルライン製品を展開。パートナーの皆様と多数の実績を達成してきました。

＜最近のトピックス＞

・2025年5月発表：知的財産情報サービス機関IPRdaily発表の「世界ペロブスカイト太陽電池セル発

明特許ランキング（TOP30）」において出願件数481件で世界第1位を獲得

・2025年10月発表：S&P Global Commodity Insights発表の太陽光発電モジュール、インバータ

ー、エネルギー貯蔵システム、風力タービンを対象とする初回の「Tier 1クリーンテック企業」にお

いて、太陽光発電モジュールおよびエネルギー貯蔵システムの両部門でTier 1リストに選定。

・2026年1月発表：S&P Global Energy発表の「2025年 エネルギー貯蔵システム・インテグレータ

ー・レポート（2025 Battery Energy Storage System Integrator Report）」において、世界のBE

SSインテグレーターの世界第8位にランクイン。

Trinasolar トリナ・ソーラー・ジャパン株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6番4号常盤橋タワー2606

https://www.trinasolar.com/jp

【本件に関するお問合せ】

●製品について

トリナ・ソーラー・ジャパン株式会社 マーケティング部 YIP Sara-Jean

mail：sarajean.yip@trinasolar.com

●取材等について

トリナ・ソーラー・ジャパン株式会社 広報PR事務局 株式会社アネティ 仲村・釜井

mail：nakamura@anety.biz、kamai@anety.biz