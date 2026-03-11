西武バス×総合学院テクノスカレッジ 　路線バスのプロモーションビデオを学生が制作

学校法人田中育英会



総合学院テクノスカレッジ（東京工学院専門学校/東京エアトラベル・ホテル専門学校）では、学生自ら社会や自治体の抱える課題に耳を傾け、その解決に挑みながらリアルな社会活動を経験する学びを取り入れ実践しています。

この度、映像メディア学科の学生が、西武バス株式会社（本社：埼玉県所沢市、代表取締役社長：塚田正敏）の公共交通の社会的役割に着目し、路線バスのプロモーションビデオを制作しました。

このビデオ制作は、映像制作を学ぶ学生による自主提案をきっかけに実現したもので、昨今、路線バスを取り巻く環境が大きく様変わりしている中、この地域に欠かせない交通インフラとしての路線バスの役割や意義を伝えることを目的としています。

映像は、「でかける ほほえむ 人をつむぐ」というコンセプトのもと、雨の日も晴れの日も、通勤・通学、買い物等で、人々の移動を支える路線バスの日常をZ世代ならではの生活視点で描いています。

完成したプロモーションビデオは、

「西武バス公式YouTubeチャンネル」

https://www.youtube.com/@seibubusmovies780/videos で公開されています。

＜西武バスプロモーションビデオ 「でかける ほほえむ 人をつむぐ」＞

西武バスプロモーションビデオの制作について

東京都の北西部および埼玉県の南西部にかけて、広範囲に路線網を有する「西武バス」は、総合学院テクノスカレッジの学生にとって、通学や生活を支えてくれる重要な交通インフラであり、親しみある存在です。

その西武バス株式会社に対し、本学の映像メディア学科の学生が、「自分たちの目線で公共交通、特に地域を走る路線バスの役割を映像で表現したい」という企画提案を行ったことから、この度のプロモーションビデオの共同制作が始まりました。

撮影は西武バス株式会社のご協力のもと、実際の路線や停留所を使って行われ、車両及び撮影環境をご提供いただきました。映像は、企画・構成から撮影、編集までを本学の学生が担い、「でかける ほほえむ 人をつむぐ」というコンセプトで、バスの車内や停留所で生まれる何気ないやり取りや風景から、人と人をつなぐ存在としての路線バスの価値を表現しています。この度の協働では、学生が地域社会と関わりながら、作品を手掛けるとともに、課題に挑むという貴重な学びの機会を得ることができました。

■映像制作を担当した学生のコメント

「本作品は卒業制作として、自身の表現力を試す貴重な機会となりました。西武バス様の多大なるご協力のもと、バスが人と人をつなぐ温かい存在であることを表現しております。地域の方はもとより、多くの方にご覧いただけるとうれしいです。」

【映像メディア学科 大学コース 2年 加瀬 由衣（かせ ゆい）】

■西武バス株式会社 プロモーションご担当者のコメント

「本動画は、私たちにとっても路線バスの役割を改めて見つめ直す機会となりました。若い世代の視点を通じて、多くの方にその価値を感じていただければ幸いです。」

＜停留所での撮影の様子＞

総合学院テクノスカレッジについて

1959年、文部省認定唯一のテレビ専門学校「名城大学付属東京テレビ高等技術学校」を創立。

現在、エンタメ、クリエイター、スポーツ・教育、工学・情報分野などを学ぶ東京工学院専門学校と、エアライン、語学、ホテル、ブライダル、観光分野などを学ぶ東京エアトラベル・ホテル専門学校の2校、計30学科が一つのキャンパスに集う教育機関です。

社会の縮図を体感できる施設・設備が揃っており、学生が自身の専門分野以外の他学科とも協同しながら多角的に学べるところが特長です。

オックスフォード大学をはじめとする海外姉妹提携校との交流を通して、グローバルな情報や人脈とのコミュニケーションスキルを手に入れるプログラムを実施。「専門士」や「高度専門士」の資格と併せて、大卒資格（学士）を取得できる「大学コース」を全学科に設置するなど、個々の目標に応じて幾通りにもカスタマイズできる履修プランを展開しています。

【学校概要】

総合学院テクノスカレッジ

東京工学院専門学校／東京エアトラベル・ホテル専門学校

■法人名：学校法人 田中育英会

■設立：1959年

■所在地：〒184-8543 東京都小金井市前原町5-1-29

■学院長：亀田 俊夫

https://www.technosac.jp/

■オープンキャンパスについて

https://www.technosac.jp/experience/

【この件に関するお問い合わせ】

総合学院テクノスカレッジ

広報部

E-mail:info@technos.ac.jp