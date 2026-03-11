看護DXアワード2026　公募開始のお知らせ

一般社団法人日本男性看護師會

一般社団法人日本男性看護師會（東京都新宿区・代表理事：坪田康佑、以下「本会」）は、看護DXの普及・促進を目的として創設した「看護DXアワード」を2026年も開催します。「看護DXアワード2026」公募を開始しました。本アワードは、看護記録・看護教育・看護マネジメント・訪問看護・患者支援の5分野において、革新的なデジタル技術・サービスを表彰するものです。

■ アワード概要

主催：一般社団法人日本男性看護師會

共催：株式会社S.U.N、一般社団法人訪問看護支援協会,ナースまつり

公募開始：2026年3月11日（水） 大安吉日

応募締切：2026年4月19日（日） 大安吉日

対象分野

１.看護記録

２.看護教育

３.看護マネジメント

４.訪問看護

５.患者支援

応募資格

看護DX関連サービス・プロダクトを提供する企業・団体



■ 昨年度の実績

看護DXアワードは2025年に初めて開催され、看護専門誌をはじめ、Yahoo!ニュース等のウェブメディアを含む50媒体以上に掲載されました。看護業界のみならず、広くヘルスケアDX領域での注目を集めています。

【昨年度 優秀賞】

三井物産株式会社グループ会社 株式会社イノシア 「チームコンパス」

【昨年度 審査委員】

石原美和 （神奈川県立保健福祉大学 教授、元厚労省看護課 課長補佐）

坪田康佑 （一般社団法人日本男性看護師會 代表理事)

宮田 俊 （株式会社S.U.N）

■ 受賞メリット

１.看護専門誌への掲載

受賞サービスを看護専門誌にて紹介。看護職への認知拡大に直結します。

２.受賞トロフィーの授与

東京ビッグサイトでの表彰式にて、受賞トロフィーを贈呈いたします。

３.看護師向け勉強会での紹介

受賞サービスを題材とした看護師向け勉強会を開催。現場の看護師と直接つながる機会を提供します。

４.『看護DXトレンド2027』（メディカ出版）への掲載

メディカ出版より刊行予定の書籍に受賞サービスを掲載。業界関係者への永続的なPRとなります。

エントリーフィー

未上場企業 100,000円（税抜き）

上場企業 300,000円（税抜き）

応募方法：https://forms.gle/PNnv24wsSWwp1z7J8(https://forms.gle/PNnv24wsSWwp1z7J8)

応募申請された方に、エントリーフィーの請求書が届きます。

お支払い頂いた方から、審査委員会にて審査されます。

■ 募集対象分野

１. 看護記録を変える力 生成AI記録支援、音声入力システム 等

２. 看護教育を変える力 模擬カルテ、関連図アプリ、VR教育 等

３. 看護マネジメントを変える力 シフト作成支援、人材マネジメントツール 等

４. 患者と共に変わる力 問診AI、服薬管理アプリ、患者説明動画システム 等

５. 訪問看護を変える力 訪問ルート作成支援、訪問看護電子カルテ 等

■ 審査フロー

【第一次審査】書類審査

応募書類をもとに、審査委員会による書類審査を実施します。選考通過者には個別に通知いたします。

【第二次審査】オンラインピッチ（5月下旬予定）

一次審査通過者によるオンラインプレゼンテーションを実施します。サービスの特長・看護現場への貢献・導入実績などをご説明いただきます。

【表彰式】東京ビッグサイト 7/8 12:00~13:00

最終受賞者の表彰式は、東京ビッグサイトにて行われる国際モダンホスピタルショウ・ナースまつり2026内で開催します。受賞サービスは会場内での展示・紹介の機会も設ける予定です。

■ 主催者コメント

一般社団法人日本男性看護師會 代表理事 坪田 康佑（看護師、国会議員政策担当秘書）

「結局、何を使えばいいのか」という現場の声に応えたい。それが本アワード創設の出発点です。次々と新しいサービスが登場する中、看護の現場で本当に使えるDXとは何かを、看護職の視点で厳正に評価します。貴社の革新的な技術が、看護の未来を切り拓くことを期待しています。

株式会社S.U.N 代表取締役 宮田俊（看護師）

深刻な人手不足が続く看護業界において、DXはもはや選択肢ではなく、持続可能性を担保するための必須条件です。株式会社S.U.Nは、看護師の視点から『本当に現場が求めているソリューション』を正当に評価し、社会に広める役割を担いたいと考えています。現場の痛みを知る看護職と、革新的な技術を持つ企業が手を取り合う。このアワードが、看護の現場に実利をもたらすエコシステムの起点となることを期待しています。





一般社団法人日本男性看護師 執行役員 岩永真林（看護師）

あらゆる場面でAIやDXが謳われる中、真の課題解決を伴わない表面的なツールが溢れる現状を危惧しています。看護現場に必要なのは、流行りの言葉ではなく、本当に価値あるツールによる「真のDX」です。本アワードで、現場に本質的な変革をもたらす素晴らしいプロダクトを発掘できることを心から期待しています。





