Z世代のファッションアイコン「ひなぽん」瀬川陽菜乃が渋谷に登場！アジア2,700ブランドの「60%」ポップアップにて来場イベント開催

株式会社シックスティーパーセント



アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60%（シックスティーパーセント）」（運営：株式会社シックスティーパーセント）は、現在渋谷スクランブルスクエアにて開催中のポップアップイベント『60% MEETS BY SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE』において、Z世代から絶大な支持を集めるモデル・瀬川陽菜乃（ひなぽん）さんを招いた「2ショット撮影会」を開催することをお知らせいたします。



現在、ABEMAの恋愛リアリティーショーに参加し、その真っ直ぐなキャラクターとファッションセンスで同世代から共感を集める「ひなぽん」こと瀬川陽菜乃さん。 今回、アジアの最先端ファッションを発信する「60%」のポップアップ会場にて、ファンの方々と直接交流できる特別な撮影イベントが実現いたしました。



■ イベント概要

名称： 瀬川陽菜乃（ひなぽん）2ショット撮影会

開催日： 2026年3月15日（火）

時間： 14:00～18:00

会場： 渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストラン5階 +Q（プラスク）グッズ内 EventStage 5A



■ 参加方法

当日、ポップアップ会場内にて、商品税込8,000円ご購入ごとに、先着で「2ショット撮影券」を配布いたします。 ※撮影券には数に限りがございます。

※予定枚数に達し次第、配布を終了させていただきます。



■ 注意事項（詳細は特設LPをご確認ください）

本イベントでは、皆様に安全にお楽しみいただくため、撮影方法や運営ルールについて細かな規定を設けております。



「SNSアプリを使用した撮影の制限」や「画面録画の禁止」など、最新のイベント概要・運営ルールについては、必ず事前に下記特設サイトをご確認の上、ご来場いただけますようお願い申し上げます。

イベント特設サイト :https://www.sixty-percent.com/plans/202603-scramble-square-hinano-segawa-event_elp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease

瀬川陽菜乃（ひなぽん）

長崎県出身、 大人気恋愛リアリティショー番組に参加。圧倒的ビジュアルと持ち前のスタイルが同世代女性から支持を受け、SNSのファッション投稿ではミリオン再生を連発。CMやMVをはじめ、アパレルブランド広告やファッションショーにも多数出演。

■株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階

設立 ：2018年7月

HP ：https://corp.sixtypercent.com/



■60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

webサイト：https://www.sixty-percent.com/

アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k

Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/60_sixtypercent

Tiktok：https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP