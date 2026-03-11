キレートレモン　新CM「がんばり方は変えられる」篇　現代の“頑張りすぎてしまう人”へ向けた、新しいエールを込めて2026年3月16日より放映開始

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス（株）のグループ企業である、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社(代表取締役社長：佐藤雅志、本社：愛知県名古屋市)は、「キレートレモン」ブランドの新CM「がんばり方は変えられる」篇を3月16日（月）より主要エリアでテレビ放送を開始します。

■「キレートレモン」ブランド 発売25周年を迎え好調に推移

「キレートレモン」ブランドは、クエン酸に代表されるビタミンCに留まらないレモンの健康価値を届けたいという想いから、2001年3月にレモン1個分の果汁(※1)を使用した瓶タイプ商品として誕生しました。現在は、“心・美・体の輝きをサポートするレモンの価値体感飲料”というブランド定義のもと、さまざまな生活シーンに寄り添うラインアップを展開しています。発売以来、幅広いお客様にご支持いただき、2025年度の売上金額は前年比109%（※2）と過去最高を更新しました。

■ キレートレモンCM「がんばり方は変えられる」篇

本CMでは、キレートレモンが持つ「レモンまるごと」の価値が、日々の忙しさに立ち向かう人々の“自分らしい強さ”へとつながっていく様子を描いています。仕事やタスクに追われ、気づけば自分のことを後回しにしがちなシーンに寄り添い、「無理をしてもいい仕事はできない。もう自分を犠牲にしない。」というメッセージを通じて、前向きな頑張り方を応援する商品として表現しています。

単なるリフレッシュではなく、「レモンまるごと」が持つ力を、自分の内側から力を取り戻すためのきっかけとして表現しています。そして「レモンの強さを、わたしの強さに。」というブランドメッセージのもと、忙しい毎日の中で無理を重ねず、自分を大切にしながら前へ進むための新しい価値を、今回のCMを通してお伝えします。

「キレートレモン」ブランドは、これからもお客様の毎日に寄り添い、前向きな一歩を応援し続けます。

※1…レモン1個分=レモン果汁約30ml

※2…当社実績：「キレートレモン」2025年1～12月累計実績比 ＜金額ベース＞

■ キレートレモンCM「がんばり方は変えられる」篇 概要

■ 池田エライザさんが語る撮影エピソード＆「キレートレモン」の魅力

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12361/table/3139_1_167027c937ef9eb7b2b9a480902eb46b.jpg?v=202603110251 ]

『私はもともと「キレートレモン」が大好きだったのでCMに出演することができ、とても光栄です。CMの撮影では、キレートレモンを飲むシーンがあったのですが、実際に飲みながら撮影をし、元気をもらえました。おかげでリラックスでき、自然な表情で撮影できたと思います。

「キレートレモン」は、レモンの美味しさがギュッと詰まっていて、飲んで気持ちがスッキリするところがオススメポイントです。いつも頑張っている皆さんにも、ぜひCMを見ていただき、「キレートレモン」を飲んで自分らしく心地よい日々を過ごせるきっかけになったら、私も嬉しいです』

池田エライザ（いけだ えらいざ）

1996年生まれ、福岡県出身。

2009年、モデルオーディションでグランプリを獲得し、ファッション誌の専属モデルを務める。俳優としても活動し、主な出演作に、映画『ルームロンダリング』『真夜中乙女戦争』、ドラマ『FOLLOWERS』『名建築で昼食を』『祈りのカルテ』、『海に眠るダイヤモンド』など。また、映画監督としての顔を持ち、「ELAIZA」名義で音楽活動も行う。NHKでは『The Covers』、よるドラ『古見さんは、コミュ症です。』などに出演。2025年のドラマ『舟を編む ～私、辞書つくります～』では、辞書編集部に異動を言い渡された出版社員・岸辺みどり役で主演を務める。2026年1月のTBSテレビ金曜ドラマ『DREAM STAGE』では、落ちこぼれボーイズグループ【NAZE】を不器用ながら熱く支えるマネージャー役を演じる。