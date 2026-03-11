令和8年度（2026年度）新教科書対応！『高校教科書ガイド』がリニューアル！

株式会社 新興出版社啓林館

株式会社新興出版社啓林館（本社：大阪市、代表取締役社長：佐藤諭史）は、教材・児童書ブランドの「文研出版」で2026年３月下旬より順次、高校生用の教科書準拠版教材『高校教科書ガイド』を全国の書店で発売します（地域や書店によって発売時期が異なることがあります）。

●教科書の学習順序、学習内容に完全対応

「教科書ガイド」は、教科書会社の正式な許諾を得て出版している、教科書の内容をわかりやすく解説した公式ガイドブックです。教科書が改訂されると、教科書の内容や掲載問題はもちろん、用語なども変更になることがありますが、教科書に完全対応した「教科書ガイド」なら、予習・復習・テスト対策を安心して行うことができます。教科書のページとリンクした構成になっているため、次のような悩みをもった生徒さんたちにも最適です。

・授業でわからなかったことがあるので確認したい

・部活や習い事、塾などで忙しいので、効率よく学校の授業の予習・復習をしたい、

また、定期テストや単元テスト（小テスト）の対策をしたい

・問題の考え方、解き方を確認したい

・ノートや要点まとめの参考にしたい

●教科書ガイドの新たな価値

「教科書ガイド」は、60年以上の長い歴史をもつ定番教材ですが、時代の変化にともない、次のような利用が増えてきています。

・様々な事情があって学校に通うことができない生徒の皆さんの、自学のために活用されています。

例：海外にお住いの方、不登校の方、病気で登校できない方 など

・最近では、塾や家庭教師の先生方、家庭学習にかかわる保護者の方にも、授業や個別指導の確実性をアップさせるため、またお子様へのアドバイスの参考とするためにご愛用いただいています。

●文研出版ブランドの高校教科書ガイド（令和8年度新刊）ラインナップ31点

「教科書ガイド」は複数の出版社で利用しているシリーズ名です。「文研出版」ブランドで出版している高校教科書ガイドは上記のとおりです。また、小学生、中学生用の教科書ガイドもございます。

●特設サイト

https://www.shinko-keirin.co.jp/shinko/high/kokoguide_2026/

●（株）新興出版社啓林館について

〇会社名：株式会社新興出版社啓林館

〇所在地：〒543-0052 大阪府大阪市天王寺区大道4-3-25

〇代表取締役社長：佐藤諭史

〇設立：1946年

〇URL：https://www.shinko-keirin.co.jp/

〇事業内容：新興出版社、啓林館、文研出版の3ブランドで教育をサポートしています。

学習参考書の「新興出版社」ブランドは、80周年を迎えました。

新興出版社＝幼児・小学生・中学生・高校生・保護者用の学習参考書、デジタル教材の

制作、出版、販売

啓林館 ＝小学生・中学生・高校生用の教科書、学校採用図書教材、デジタル教科書・教材の

制作、出版、販売

文研出版 ＝絵本・児童書の制作、出版、販売

