【大阪・梅田】本場韓国屋台を再現した「小さな韓国あぷろ03」リニューアルオープン！看板“鉄板チーズダッカルビ”を7日間限定で半額提供

株式会社shoichi

(株)shoichi(大阪/東京)が運営する韓国料理店「小さな韓国 あぷろ03」は、店舗リニューアルオープンを記念し、2026年3月17日(火)～3月23日(月)の7日間限定で、看板メニュー「鉄板チーズダッカルビ(2人前)」を半額で提供するキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、公式SNSをフォローのうえ来店されたお客様を対象に、通常3,278円(税込)の人気メニューを1,639円(税込)で提供いたします。

店舗は大阪・梅田の新ランドマーク「イノゲート大阪」内の飲食フロア「バルチカ03」に位置し、今回のリニューアルでは“本場韓国屋台体験”をテーマに店内空間を刷新。韓国から取り寄せた鉄板で提供するライブ感のある料理演出とともに、梅田で気軽に楽しめる韓国グルメ体験を提供します。

リニューアル記念「鉄板チーズダッカルビ半額キャンペーン」

・キャンペーン内容

鉄板チーズダッカルビ（2人前）通常3,278円（税込） → 1,639円（税込）



・キャンペーン期間

2026年3月17日（火）～3月23日（月）

17:00～23:00（L.O.22:30）

・参加条件

- 公式Instagramをフォロー https://www.instagram.com/apuro_03/- 来店時にフォロー画面を提示

【注意事項】

・2名様以上での来店

・お一人様ワンドリンク注文必須

・ディナータイム限定

・他サービス併用不可

SNS投稿キャンペーン

期間中、「#あぷろ03」を付けてSNSに投稿していただいたお客様に、次回来店時に利用できる「チヂミ無料券」を人数分プレゼントいたします。

来店体験をSNSで共有していただくことで、より多くの方に店舗の魅力を知っていただくことを目的としています。

・参加条件

梅田で“本場韓国屋台”を体験できる空間へ

- ご自身のSNSアカウントでハッシュタグ「#あぷろ03」を付けて投稿- 退店までにスタッフへ投稿画面を提示

今回のリニューアルでは、韓国の屋台街をイメージした空間づくりをテーマに店内デザインを刷新しました。

鉄板料理のライブ感をより体感できるレイアウトへ変更し、来店されたお客様が五感で楽しめる店舗体験を提供。韓国屋台の雰囲気を再現した演出により、食事そのものがエンターテインメントとなる空間を目指しています。

韓国直輸入の鉄板で楽しむ“ライブ感チーズダッカルビ”

看板メニューのチーズダッカルビは、甘辛い特製ダレで炒めた鶏肉と野菜に濃厚チーズを絡めて楽しむ韓国の人気料理です。

当店では韓国から取り寄せた本場仕様の鉄板を使用し、熱々の状態で提供。仕上げに目の前でチーズを炙るライブ演出を行い、味覚だけでなく視覚や香りでも楽しめる“体験型韓国グルメ”として提供しています。

梅田の仕事帰り需要にも対応したメニュー構成

店舗が位置する大阪・梅田エリアはビジネス街でもあり、仕事帰りの食事需要が高いエリアです。

そこで今回のリニューアルでは、より気軽に利用できる韓国料理店としてメニュー構成を見直しました。

仕事帰りのサク飲みに向けて、チヂミやトッポギなどの韓国屋台メニューを600円台から提供し、おひとり様や少人数でも楽しめる小皿メニューやおつまみを拡充。

2～4名向けには鉄板料理を中心に、自由にチョイスできるおつまみ４種盛りなどシェアしやすい構成の料理も用意しています。

ランチ定食は1,200円台から提供しており、週末は昼飲み需要にも対応しています。



■ディナー平均単価

一品650円～

ドリンク450円～

平均予算2,000円～3,000円

あぷろ03からのメッセージ

今回のリニューアルは、観光客や女子会需要だけでなく、仕事帰りの食事や日常使いの飲食シーンにも選ばれる店舗づくりを目的としています。

本場韓国屋台の雰囲気を気軽に楽しめる韓国料理店として、地域の皆さまに長く愛される店舗を目指してまいります。

店舗概要

店舗名：小さな韓国 あぷろ03

所在地：大阪府大阪市北区梅田3丁目2-123イノゲート大阪 4階

営業時間：11:30～15:00（L.O.14:30）,17:00～23:00（L.O.22:30）

定休日：施設休館日に準ずる

席数：30席 カウンター11席,テーブル席2名掛け5席,4名掛け2席（6名席へ変更可能）

※全席禁煙（店舗前に喫煙所あり）

店舗HP：https://apuro-osaka.com/

本件に関するお問い合わせ

株式会社shoichi

担当：武勇矢

電話：050-6865-8011

メール：apuro03umeda@gmail.com