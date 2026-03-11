【ブルガリ】新作 ブルガリ 2026年秋冬レザーグッズ＆アクセサリーコレクションを纏ったセレブリティの動画を公開

ブルガリ・ジャパン合同会社

ミラノファッションウィーク期間に発表された、ブルガリ 2026年新作秋冬レザーグッズ＆アクセサリーコレクションを纏うセレブリティのストリートスタイルの動画がブルガリの各種ソーシャルメディア チャンネルで公開されました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Cy3Cnp-NyU4 ]

新コレクションでは、メゾンの不朽のスタイルである「セルペンティ」、「セルペンティ クオーレ」や「トゥボガス クラッチに」加え、新たにモダンなシェイプの「トゥボガス スフィア」が登場しました。モダンなデザインとブルガリのアイコニックなコードが持つ不朽の魅力のバランスを保ちながら、各クリエーションはジュエリーに着想を得たディテール、貴重な素材、卓越した技法を調和させ、メゾンのヴィジョンとサヴォアフェールを一点一点に凝縮しています。

インフルエンサー アレックス・リヴィエール ソーシャライト ジータ・ドートヴィル

ミラノのモンテナポレオーネ通りにあるブルガリ ブティックで行われた本コレクションのプレゼンテーションに招待された女優のピア・ウォルツバックやファッションジャーナリストのアンナ・デッロ・ルッソをはじめ、ソーシャライトのジータ・ドートヴィル、ソーシャライトのキーラ・ケネディ、インフルエンサーのアレックス・リヴィエール、モデルのガブリエル・カウネシル、インフルエンサーのレオニー・ハンネ、モデルのメアリー・リースト、インフルエンサーのヴィッキー・モンタナリなど華やかなゲストが本ストリートスタイルの動画に登場しています。

お問い合わせ先：ブルガリ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/