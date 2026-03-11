いい部屋ネット　Uターンしたい街ランキング2025＜全国版＞

大東建託株式会社

大東建託株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：竹内啓）は、大規模なアンケート調査を行い、「Uターンしたい街ランキング2025＜全国版＞」として集計しました。

Uターンしたい街とは？

「Uターンしたい街ランキング」は、人々が出身地に抱く“思い”に焦点を当てたランキングです。地元を離れて暮らしている人を対象に、「出身地に戻りたい」と思っているかどうかを尋ね、その結果を「Uターンしたい街」として算出しました。

※Uターンしたい街ランキングは、出身地を離れて暮らす人を対象に、「出身地に戻りたいか」を5段階（「そう思う」「どちらかといえばそう思う」「どちらでもない」「どちらかといえばそう思わない」「そう思わない」）で調査し、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と回答した人の割合をUターンしたい率として算出しています。

※本ランキングは、2021～2025年の5年分の回答を累積し、回答数20名以上の自治体を対象に集計しています。

総評

■「Uターンしたい街ランキング」トップは、 長野県下伊那郡阿智村

1位は長野県下伊那郡阿智村です。下伊那郡の西南に位置する山間地域で、環境省認定の日本一星空が綺麗な村として知られています。また、昼神温泉を有する温泉地としても有名で、四季の自然が豊かな村です。

2位は沖縄県中頭郡北中城村です。沖縄本島中部に位置し、国内で最も人口密度が高い村です。県内最大級のイオンモール沖縄ライカムがあるため、日常の買い物が便利なエリアです。

3位は長野県諏訪郡原村です。八ヶ岳山麓に広がる高原地帯で、ペンションや別荘地が多く、移住地としても注目されています。冷涼な気候を利用した高原野菜の生産地としても知られ、農業が基幹産業のひとつとなっている田園風景の広がる村です。

4位は長野県南佐久郡小海町です。八ヶ岳の東麓に位置し、松原湖高原をはじめとする自然景観が美しい町です。冬季はスキー場が開設され、ウィンタースポーツの拠点にもなっています。

5位は長野県下伊那郡阿南町です。天竜川流域に広がる山間地域で、農業が盛んで、特にお茶の生産地として知られています。また、国重要無形民俗文化財に登録されている「新野の雪祭り」をはじめ、多数のお祭りが開催されている町です。

トップ5のうち4つが、長野県の郡部に属する村や町という結果になっています。

■Uターン率との相関係数がある因子は「賑わい」「親しみやすさ」「交通利便性」

Uターン希望率とUターン先の居住者評価の関係を分析してみると、「賑わい」「親しみやすさ」「交通利便性」の評価が高いことがUターン希望率を高める効果があることがわかりました。また、Uターン先の居住者が「街に誇りを持っている」「ずっと住んでいたいと思っている」「いつも変化していると感じている」「どんな人でも受け入れる包容力があると思っている」「美しい街だと思っている」街はUターン希望率が高い傾向にあることもわかりました。

Uターン希望率の調査対象となった回答者の属性では、20歳代である、小中学校からの友人がいる場合にUターン希望率が高い傾向があり、Uターン先では札幌都市圏、広島都市圏、福岡都市圏へのUターン希望率が比較的高く、現住地では首都圏、関西都市圏に居住している場合のUターン希望率が低くなっています。

調査概要

◇調査方法

株式会社マクロミルの登録モニタに対してインターネット経由で調査票を配布・回収。

◇回答者

全国47都道府県に居住の出身地を離れて暮らす20歳以上の男女、2021年～2025年の合計470,408名を対象に集計。

［男女比］ 男性49.2%：女性50.8%

［未既婚］ 未婚32.9%：既婚67.1% ［子ども］ なし41.0%：あり59.0%

［世代比］ 20歳代13.0%、30歳代21.3%、40歳代22.6%、50歳代23.3%、60歳代14.2%、70歳代5.6%

◇調査期間

2025年2月21日（金）～3月10日（月）：2025年調査（回答者数：99,316名）

2024年2月21日（水）～3月14日（木）：2024年調査（回答者数：92,152名）

2023年2月17日（金）～3月15日（水）：2023年調査（回答者数：98,052名）

2022年3月 8日（火）～3月29日（火）：2022年調査（回答者数：98,036名）

2021年3月17日（水）～3月30日（火）：2021年調査（回答者数：82,852名）計470,408名

◇調査体制

調査企画・設問設計・分析：大東建託賃貸未来研究所 宗 健（フェロー）、調査票配布回収：株式会社マクロミル

◇回答方法

Uターンしたい街ランキング2025＜全国版＞は、出身地を離れて暮らす人を対象に、「出身地に戻りたいか」を5段階（「そう思う」「どちらかといえばそう思う」「どちらでもない」「どちらかといえばそう思わない」「そう思わない」）で調査し、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の人数の割合を算出して作成。

※「住みここちランキング」WEBサイトでは、「住みここち」と街づくりに関する学術論文や調査データの解説記事を掲載しています。詳細につきましては、WEBサイトをご覧ください。

