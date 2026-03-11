Unseedとパシフィックコンサルタンツ、AIを活用した共創に向けて検証および検討を推進

株式会社UnseedUnseed×パシフィックコンサルタンツの共創イメージ図

株式会社Unseed（本社：東京都文京区、代表取締役：山邊璃久、以下「Unseed」）は、パシフィックコンサルタンツ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：大本修、以下「パシフィックコンサルタンツ」 ）と衛星画像を用いたAI技術を核として、検証および検討を推進しております

本件は、パシフィックコンサルタンツが長年にわたり培ってきた技術や知見と、スタートアップ企業が持つ革新的なアイデアやスピードを掛け合わせることで、安心・安全で持続可能な社会の実現に向けて新たな価値を創出することを目的しています。

詳細を見る :https://www.pacific.co.jp/news/2026/20260310-002729.html

【パシフィックコンサルタンツ株式会社について】

パシフィックコンサルタンツ株式会社は、1951年の創立以来、70年以上にわたり建設コンサルタントのリーディングカンパニーとして、国内外の都市・建築・鉄道・道路・空港・港湾・河川・上下水等の社会インフラ整備やまちづくりの計画・設計・運用等に深く関わってきた社会インフラサービス企業です。ビジョンに「未来をプロデュースする」を掲げ、誰もが安心して暮らせる持続可能な社会の実現に向けて、新しい価値を社会に提供しています。

・会社名：パシフィックコンサルタンツ株式会社

・代表者：代表取締役社長執行役員 大本 修

・設 立：1951年9月（1954年に日本法人として設立）

・所在地：東京都千代田区神田錦町三丁目22番地

・URL：https://www.pacific.co.jp/

【株式会社Unseedについて】

株式会社Unseedは、東京大学 松尾研発スタートアップとして、最先端のAI技術を活用した業務特化型のフルカスタムAI開発を強みとする企業です。

・会社名：株式会社Unseed

・代表者：代表取締役 山邊 璃久

・設 立：2024年3月

・所在地：東京都文京区本郷6-25-14

・URL：https://unseed.co.jp/