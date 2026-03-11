コネクタが自在に回転できる、4K対応HDMI回転アダプタを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、垂直方向の屈曲と回転機構を備えたHDMIアダプタ「AD-HD35」を発売しました。

抜き差しの多い機器のコネクタを保護しながら、狭い場所での配線を柔軟に行うことができる便利なアダプタです。ケーブルを自然な方向へ流してコネクタ・ケーブルの負担を軽減します。

【掲載ページ】

品名：HDMIコネクタ（3Dタイプ）

品番：AD-HD35 標準価格：1,650円（税抜き 1,500円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=AD-HD35

90°垂直に曲がり、上下配線が可能

中央で垂直方向に90°曲がる構造で、ケーブルを上下方向へ配線でき、本体コネクタに負荷がかかりません。さらにメス側が左右に回転するので、無理な折り曲げを防止し、ケーブルを自然な方向へ逃がせます。設置環境に合わせて配線を調整可能です。

ケーブルの断線予防にも

コネクタの付け根に負荷がかからないので、ケーブルの断線を予防できます。

様々な機器に使用可能

小型機器や液晶・ホームシアターなど、用途を限定せずに活用できるHDMIアダプタです。

金メッキプラグを採用

接触抵抗を低減し、サビなどによる経年変化を抑えることで、画質・音質の劣化を防ぎます。

4K/60Hzの高画質映像に対応

4K/60Hzの高画質伝送に対応し、映像品質を損なわずに接続できます。

------------------------------------------------------------------------------------------------

【関連ページ】

HDMI変換アダプタ

https://www.sanwa.co.jp/product/cable/hdmi_adapter/index.html

映像変換コンバータ・変換アダプタ他

https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/changer/converter/index.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/AD-HD35

