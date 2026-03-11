宇都宮市の大型アーバンスポーツ施設「アークタウン宇都宮」に『ムラサキパーク アークタウン宇都宮店』2026年3月28日（土）オープン

株式会社ムラサキスポーツ

株式会社ムラサキスポーツ（本社：東京都台東区、取締役社長：金山 洋一、以下ムラサキスポーツ）は、2026年3月28日（土）に、宇都宮市が整備をすすめる東部総合公園「アークタウン宇都宮」内に、新店舗 『ムラサキパーク アークタウン宇都宮店』をオープンいたします。「アークタウン宇都宮」の敷地面積は約3.6ヘクタール。LRT路面電車「ライトライン」で宇都宮駅から13分、平石停留場所に直結し、交通アクセスの利便性も高い場所となり、地元住民にとっても憩いの場、交流の場となることが予測されます。

本店舗は、国内外の大会に対応可能な大型アーバンスポーツ施設に隣接。アクションスポーツ用品の販売に加え、パークの受付・スクールやレンタルの受付、さらにはムラサキスポーツ創業のルーツを持つカフェ「珈琲紫」も併設。また地域の名産品や古着を取り扱うなど、従来の枠組みを超えた「遊びでつながる」コミュニュニティの創出を目指します。

アークタウン宇都宮について

「アークタウン宇都宮」は、約3.6ヘクタールの広大な敷地をほこる宇都宮市が整備を進めてきた「東部総合公園」の愛称です。首都圏からも至近の次世代を担う新たなスポーツ拠点となります。所在地までは宇都宮駅から、LRT「ライトライン」で13分と抜群のアクセス利便性を誇ります。

国内外の大会に対応可能な屋根付き全天候型のスケートボードパークは、元日本代表監督の西川氏が監修し、ストリートセクションと、パークセクションを備えた、初心者から上級者まで楽しめる本格的なコンクリート製のパークとなります。BMXパークは専用素材「スケートライト」を使用した本格的なフリースタイルパーク。他にも屋根付き全天候型の多目的広場は、大型のモニターも完備し、天候に左右されず３×３などのスポーツ、多様なイベントが実現可能です。公園中央には広大な芝生広場が位置し、地域のみなさまの憩いの場、交流の場として、またヨガ体験などが可能となっています。この度、ムラサキスポーツは、この屋根付きのスケートボードパーク、およびBMXパークを管理、運営。パーク利用受付をはじめ、各種イベント、スクールやレンタルなど、パークにまつわる業務を担ってまいります。

また、3月28日（土）のグランドオープンに合わせて、宇都宮市主催（企画・運営ムラサキスポーツ）のオープニングイベントも開催。

スケートボード、BMXのパーク無料体験会と試走会、プロライダーによるデモンストレーション、さらに宇都宮が誇るプロブレイキンチーム「ARIYA」のパフォーマンスも予定。また会場内にはキッチンカーや、お子様も楽しめるワークショップなども出店予定。

ムラサキパーク アークタウン宇都宮店について

「遊びでつながる」をデザインする』をミッションにRIDE LIFEの総合プロデュースカンパニーを目指すムラサキスポーツは、これまでに数多くのスケートボード、BMXなどのライダーを支援し、スポーツ用品小売・企画やスポーツイベントの企画・運営等を通じて多彩なカルチャーを分かち合い、世界に向けてアクションスポーツの架け橋となってきました。今回の出店ロケーションは、国内最大級のアーバンスポーツ施設である「アークタウン宇都宮」のスケートボードパーク、BMXパークに隣接。店舗面積40坪とコンパクトな店舗ながら、アクションスポーツのギアを凝縮。ギアの販売やレンタルだけでなく、パーク利用の受付カウンターの機能も備えます。またカフェの「珈琲紫」を併設。スポーツの合間に、また公園利用者に憩いのひと時を提供。まさにコンセプトである「遊びでつながる」を具現化していく店舗となっております。

また、本店舗では「栃木県・宇都宮の魅力発信」をテーマに、宇都宮の名産スイーツや、お土産にも最適な宇都宮餃子の販売、ここアークタウン宇都宮店でしか手に入らない、オリジナルグッズや限定グッズの販売も行ってまいります。さらには、新しい試みとして、古着の取り扱いも予定しております。

カフェ「珈琲紫」について

外観イメージ図オリジナルグッズロゴ

ムラサキスポーツ創業の前身が「純喫茶紫」というルーツを持つことから、創業50周年、半世紀の時を経て創業の地、上野にて「珈琲紫」として再始動。現在、この上野だけでなく、宮崎青島、山形蔵王の3店舗を展開。今回のアークタウン宇都宮店は4店舗目となる。オリジナルの豆を使用した珈琲は高い評価を得ており、上野の「珈琲紫」は、Google検索数において年間600万件を記録するなど、今では地域住民だけでなく、国内外の観光客を魅了する人気スポットとなっています。

今回のアークタウン宇都宮への出店は、アクションスポーツを楽しむプレーイヤーだけでなく、公園を訪れる家族連れや地域住民の皆様に、日常を忘れる憩いのひと時を提供します。

【新店舗情報】

1.名称 ムラサキパーク アークタウン宇都宮店

2.住所 宇都宮市下平出町2945‐1

3.TEL 028-680-6521

4.アクセス：LRT「平石停留場所」直結（宇都宮駅より13分）

5.主な事業内容：アクションスポーツ用品販売、レンタル、スクール受付、パーク管理運営、カフェ運

営、地域特産品販売

【ムラサキスポーツについて】

会社名 ：株式会社ムラサキスポーツ

本社所在地 ：〒110-0005 東京都台東区上野7-14-5

設立年月日 ：1972年6月

代表取締役 ：金山 洋一

主要事業 ：スポーツ用品小売業、スポーツ用品企画、スポーツエンタメ事業、スクール事業

事業内容 : アクションスポーツ(サーフィン、ボディボード、スケートボード、スノーボード等) 用品の企画・輸入・販売

カジュアルウェア（ストリートウェア、マリンウェア）アクセサリー、

シューズの企画・輸入・販売

イベント・大会・スクールの企画・運営

企業理念：

1．「健全なる精神は健康なる肉体に宿る」を基本と考え、青少年の育成、スポーツ文化の発展に貢献

する。

夢あるスポーツ用品を提供し、それを通して健康的な社会作り、スポーツ文化の発展に貢献する。

2. 総合的なスポーツの展開を目指し、国内および海外へもムラサキスポーツの輪を広げてゆく。

広い視野で物事をとらえ、世界にネットワークを広げる会社を目指す。

3. 真に働きがいのある会社、発展性・永続性のある会社づくりをする。

自信を持って“ムラサキスポーツに勤めています”と言えるような活気があり成長を続ける会社をみ

んなでつくってゆく。

ミッション：遊びでつながるをデザインする、RIDE LIFEの創業プロデュースカンパニー