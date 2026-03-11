【伝説のラーメン復活！】『博多一黒丸』キャナルシティ博多ラーメンスタジアムに2026年4月17日グランドオープン！！ ここでしか食べられない幻のラーメンがあります。

株式会社ウインズジャパンホールディングス

世界10カ国90店舗以上を展開、ラーメンのグローバルブランド博多一幸舎や幸ちゃんラーメンを運営する、株式会社ウインズジャパンホールディングス（所在地 福岡県福岡市博多区、代表取締役社長 吉村 幸助 以下当社）は、2026年4月17日(金) 11:00に「博多一黒丸 キャナルシティ博多店」をキャナルシティ博多センターウォーク5Fラーメンスタジアム内にグランドオープンすることが決定いたしました。皆様お誘いあわせの上、この幻のラーメンの復活をぜひご体験ください。

博多一黒丸

■博多一黒丸とは

株式会社ウインズジャパンホールディングスから博多一幸舎、幸ちゃんラーメンに次ぐ第三の豚骨ブランドが誕生しました。博多一黒丸は2001年にラーメンスタジアムへ出店し、白濁豚骨が主流だった博多で、あえて豚骨醤油に挑み話題を呼んだ伝説的なラーメンブランドです。その店長を務めた吉村幸助は、のちに博多一幸舎を創業。現在は博多一幸舎、幸ちゃんラーメン、博多中華そば 幸ノ助などを展開する株式会社ウインズジャパンホールディングス代表取締役社長を務めています。25年の時を経て、現代の技術で再構築し、始まりの地ラーメンスタジアムで復活となります。

ラーメン

◆ラーメン：950円

豚骨と鶏ガラをじっくり煮込んだ濃厚スープと極細麺の一杯。

赤ラーメン

◆赤ラーメン：1,050円

程よい辛さがクセになる豚骨ベースのラーメンです。

餃子5個博多明太丼

◆餃子（5個）：500円

パリッと焼き上げ旨味が詰まった、専門店にも負けない一品。

◆博多明太丼：550円

博多といえば明太子。小ぶりで丁度良いサイズの明太子がまるっと一本乗った贅沢な丼です。

チャーシュー丼焼豚高菜丼

◆チャーシュー丼：550円

ごはんの上に、食べやすくカットされたチャーシューをたっぷりのせた人気の丼です。

◆焼豚高菜丼：550円

細かく刻んで炒めたチャーシューと高菜がの組み合わせがクセになる一品。



※上記他、ラーメンメニュー、サイドメニュー、セットメニュー、トッピング、ドリンクを

多数取り揃えています。

※価格は全て税込。

■店舗情報

店名：博多一黒丸 キャナルシティ博多店

住所：〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉1-2-22

キャナルシティ博多センターウォーク5F ラーメンスタジアム内

営業時間：11:00～23:00

席数：20席

店休日：施設に準ずる

※営業時間、店休日は施設や店舗の運用状況などにより変更する可能性がございます。

※最新情報はHPにて掲載いたします。あらかじめご了承ください。

■ラーメンスタジアムとは

福岡市博多区にある人気複合商業施設「キャナルシティ博多」の中に、全国の有名店が集まるラーメンのテーマパークとして2001年に開業。2025年9月より全面改装のため一時休業していたが、2026年4月17日11:00より満を持してリニューアルオープン！！福岡県、北海道、秋田県、大阪府から計8店が出店し、うち2店は九州初出店。

■運営会社概要

会社名：株式会社NK商会

代表取締役社長：西村勇弥、河畑浩太

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目5番5-702号

創業：2023年8月4日

設立：2023年8月4日

事業内容：飲食業

■会社概要

会社名：株式会社ウインズジャパンホールディングス

代表取締役社長：吉村 幸助

所在地：〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-4-30 いわきビル101

創業：2004年

設立：2007年

事業内容：博多一幸舎の運営、幸ちゃんラーメンのプロデュース事業

博多一幸舎 公式HP https://www.ikkousha.com/

博多一幸舎 公式オンラインストア https://ikkousha.net/

博多一幸舎 公式Facebook https://www.facebook.com/hakataikkousha.japan

博多一幸舎 公式X（旧Twitter） https://twitter.com/hakata_ikkousha

博多一幸舎 公式Instagram https://www.instagram.com/ikkousha_hakata/

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

株式会社ウインズジャパンホールディングスのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/33016

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――