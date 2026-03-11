【あさぎり牛乳】新商品「あさぎりスフレチーズケーキ」発売！ミルクソースがとろける“ふわしゅわ”チーズケーキ

朝霧乳業株式会社

朝霧乳業株式会社（本社：静岡県富士宮市、代表取締役：前堀 誠）が展開するミルクスイーツブランド『あさぎり牛乳』は、2026年3月15日（日）より新商品「あさぎりスフレチーズケーキ」を発売いたします。

あさぎり牛乳公式サイト｜https://www.asagiri-milk.jp/sweets/(https://www.asagiri-milk.jp/sweets/)

本商品は、富士山麓・朝霧高原の生乳から生まれるやさしいミルクの味わいを活かした、ふんわりと軽くほどける口どけが特徴のスフレチーズケーキです。

プレーンと〈静岡抹茶〉の2種類を展開し、常設店舗および一部期間限定出店会場にて販売いたします。

あさぎりスフレチーズケーキ｜

ミルクのコクを楽しむ、ふわしゅわスフレチーズケーキ

あさぎりスフレチーズケーキ

■価格：432円（税込）

■消費期限：2日【要冷蔵】

ふんわりとした食感と、しゅわっとほどける口どけが特徴の濃厚チーズ生地に、あさぎり牛乳をたっぷり使用した特製ミルクソースをとろりと閉じ込めました。

チーズの濃厚なコクとミルクのやさしい甘みが重なり合う、軽やかな食べ心地の“ふわしゅわ”食感のチーズケーキです。

あさぎりスフレチーズケーキ〈抹茶〉｜

抹茶の旨み広がる、ふわしゅわスフレチーズケーキ

あさぎりスフレチーズケーキ〈抹茶〉

■価格：432円（税込）

■賞味期限：2日【要冷蔵】

ふんわりとした食感と、しゅわっとほどける口どけが特徴の濃厚チーズ生地に、静岡県産の有機煎茶と有機抹茶を合わせ、深い旨みと上品な渋みを引き出しました。

さらに、あさぎり牛乳をふんだんに使った特製ミルクソースをとろりと閉じ込め、抹茶の豊かな風味にやさしいコクをプラス。

抹茶の奥深い味わいとミルクのおいしさが重なり合う、ふわしゅわ食感のスフレチーズケーキです。

販売店舗情報

🛤 あさぎり牛乳 JR池袋駅 北改札前店

住所：東京都豊島区南池袋1丁目28-1 B1F改札外 北通路改札正面

営業時間：10:00～21:00

発売開始：2026年3月15日（日）～

🛤 あさぎり牛乳 東京ギフトパレット

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅八重洲北口1階

営業時間：平日9:30～20:30／土日祝9:00～20:30

発売開始：2026年3月15日（日）～

🛤 あさぎり牛乳 阪神梅田本店

住所：大阪府大阪市北区梅田1-13-13 阪神梅田本店1階

営業時間：全日：10:00～20:00

発売開始：2026年3月15日（日）～

🛤 あさぎり牛乳 広島ミナモア

住所：広島県広島市南区松原町2-37 ミナモア2F西

営業時間：全日：10:00～20:00

発売開始：2026年3月15日（日）～

※あさぎりスフレチーズケーキ〈抹茶〉は2026年4月15日（日）～販売開始

🛤 あさぎり牛乳 JR新宿駅南口

住所：東京都新宿区新宿３丁目３８－１ JR 新宿駅 南口改札内

営業時間：10:00～21:00

発売開始：2026年3月15日（日）～

🛤 あさぎり牛乳 エキュート日暮里 〈長期催事〉

住所：東京都荒川区西日暮里2-19 JR東日本 日暮里駅構内

営業時間：9:30～22:00

発売開始：2026年3月15日（日）～

OUR PROJECT

社会課題である“牛乳離れ”に向き合い、生産者・お客様・地域それぞれに持続可能な“Good cycle”を生み出すエシカルなブランドを展開しています。

■【あさぎり牛乳】について 公式HP：https://www.asagiri-milk.jp/sweets/(https://www.asagiri-milk.jp/sweets/)

牛乳屋さんの生乳の美味しさをダイレクトに伝えるミルクスイーツと、産地直送牛乳のミルクスタンド。

朝霧高原の牧場から直送するフレッシュな牛乳をはじめ、ミルクの濃厚な味わい感じるプリンやミルクサンド、お土産にもぴったりなクッキーなどの焼き菓子と、用途に合わせた豊富なラインナップをご用意しています。

牛乳のおいしさをダイレクトに伝える商品をぜひお楽しみください。

名 称：朝霧乳業株式会社 https://www.asagiri-milk.jp/

ブランドサイト：https://www.asagiri-milk.jp/sweets/

創 業：昭和46 年5 月

代表者：代表取締役 前堀誠

所在地：静岡県富士宮市根原449-1 あさぎりフードパーク内

事業内容：牛乳・乳製品の製造・販売、スイーツブランド「あさぎり牛乳」の展開