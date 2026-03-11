「“日本一の斬られ役”を再評価」時代劇文化を支えた名脇役に光を当てる、横浜で一日限りの特別イベントを開催！

スサノオ

時代劇の名場面を陰で支えてきた「斬られ役」にスポットを当てる文化イベントを、2026年3月22日（日）、横浜美術館レクチャーホールにて開催いたします。

本イベントは、ラジオ＆Podcast「時代劇が好きなのだ！」が主催し、番組が支援した新作ドキュメンタリー映画『福本清三 どこかで誰かが見ていてくれる』（試写版）の上映と、ゆかりの俳優陣による貴重なトークセッションを実施いたします。

■ なぜ今、「斬られ役」なのか

日本の時代劇は、芝居・殺陣・所作・身体運動・間合いなど、高度な身体技法を含む総合芸術です。その現場を支えてきたのが“斬られ役”を担う俳優たちでした。

主役を引き立て、物語を成立させるために全身で立ち向かう彼らは、作品の完成度を左右する極めて重要な役割を果たしています。



しかし現在、時代劇制作の減少や撮影所の縮小、担い手の高齢化により、その技術と精神は継承の危機に直面しています。本イベントは、映像文化を支えてきた彼らの職能を再評価し、身体文化の継承を社会に問いかける試みです。

■ 試写版上映について

福本清三（C）Tottemo Benri Theatre Company 2013

上映作品は、ドキュメンタリー映画『福本清三 どこかで誰かが見ていてくれる』（試写版）です。

福本清三氏は、東映京都撮影所を拠点に数多くの作品に出演し、“5万回斬られた男”や“日本一の斬られ役”として親しまれた名優です。ハリウッド映画『ラストサムライ』への出演でも知られています。

また、映画『侍タイムスリッパー』（第67回ブルーリボン賞作品賞、第48回日本アカデミー賞最優秀作品賞など受賞）の主人公像は、福本氏の存在を着想の一つとして生まれたとされています。本ドキュメンタリーは、同作の監督である安田淳一氏が撮影を手がけています。

■ このイベントの見どころ

【関東最速上映】

安田淳一監督（『侍タイムスリッパー』）が撮影を手がけた、福本清三氏の貴重なドキュメンタリー映像（試写版）を関東で最速公開。



【豪華ゲスト】

東映京都撮影所の“レジェンド”峰蘭太郎氏、そして次代を担う本山力氏。関東でこの顔合わせが実現するのは極めて稀な機会です。



【ディープな世界観

時代劇を愛してやまないラジオ番組「時代劇が好きなのだ！」ならではの、マニアックかつ愛にあふれたトークセッション。

■構成

第一部：映画上映「福本清三 どこかで誰かが見ていてくれる」

第二部：峰蘭太郎＆本山力：殺陣と斬られ役レクチャー＆トーク

第三部：クロストーク（全員で福本清三さんの思い出を語る）

■ 登壇者のご紹介

本イベントでは、関東では滅多に揃うことのない豪華な顔合わせが実現いたします。

峰蘭太郎

峰蘭太郎 氏：東映京都撮影所を中心に活動する俳優。映画『侍タイムスリッパー』では殺陣師役を演じ、撮影所文化の象徴的存在として高く評価されました。話題の『木挽町のあだ討ち』にも出演しています。

本山力

本山力 氏：長年“斬られ役”として研鑽を積み、映画『十一人の賊軍』ではメインキャストに抜擢されました。福本清三氏、峰蘭太郎氏の志を継ぐ、日本を代表する斬られ役の一人です。

大野裕之

大野裕之 氏：福本清三氏の初主演映画『太秦ライムライト』のプロデューサー・脚本を務めました。本ドキュメンタリーの監督として登壇いたします。

Nui（MC）

MC：Nui（ラジオ「時代劇が好きなのだ！」MC）

時代劇の黄金期非世代として、独自の目線でゲストに質問をすることで定評。時代劇漫画雑誌月刊「コミック乱」イラストコラム連載や、俳優の絵画グッズ、時代劇に関するWebコラムなどでも活躍しています。

東雲ゆうさ（司会）

司会：東雲ゆうさ（Podcast版ナレーション）

アクロスエンタテインメント所属の声優・俳優。(吹替)「サンドマン」(アニメ)「遊戯王デュエルモンスターズGX」「アイシールド21」 等で活躍。

■ 主催者の理念

ラジオ＆Podcast『時代劇が好きなのだ！』は、日本の時代劇文化の魅力を次世代へ伝えることを目的に活動しております。現場を支えてきた職人や俳優の方々に光を当て、記録と対話を通じて文化継承に取り組んでまいります。

■ 開催概要

タイトル：ラジオ 時代劇が好きなのだ！～春祭～「斬られ役という生き方」トーク＆上映会

日時：2026年3月22日（日）12:00～17:00（一般受付開始12:00）

会場：横浜美術館 レクチャーホール（神奈川県横浜市西区みなとみらい）

内容：トークショー ＆ 映画『福本清三 どこかで誰かが見ていてくれる』（試写版）上映

神奈川文化プログラムの認証：

本イベントは、文化芸術の魅力で人を引きつけ、県民が幅広く文化芸術に親しむ機会を提供し、地域のにぎわいをつくり出す事業として「神奈川文化プログラムの認証」を受けています。

■チケット

前売：4,400円（全席自由）

販売URL：https://ilovejidaigeki2026spring.peatix.com

※当日券（5,000円）の有無は前日に決定いたします。

■ 本件に関するお問い合わせ・取材のお申し込み

ラジオ＆Podcast「時代劇が好きなのだ！」（制作：スサノオ）

メール：ilovejidaigeki@gmail.com

公式サイト：https://ilovejidaigeki.com

※当日の取材、写真撮影等についても上記連絡先までお問い合わせください。