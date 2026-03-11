＜ 待望の復活・数量限定＞ まろやかなカマンベールチーズクリームにアーモンドダイスを合わせた『ブッセ〔カマンベール＆アーモンド〕』3月15日（日）に【THE DROS】から今年も発売！
株式会社シュクレイ (代表取締役社長：阪本良一 本社：東京港区)は、チーズと木の実を使ったプレミアムギフトスイーツ専門店【THE DROS（ザ・ドロス）】（※以下【DROS】と記載） より、『ブッセ〔カマンベール＆アーモンド〕』を2026年3月15日(日)から今年も発売いたします。
春の贈り物。チーズの芳醇なコクと木の実の華やかな味わいはいかがでしょうか？
北海道産小⻨を使用したふんわり軽やかなブッセ生地に、 まろやかなカマンベールチーズクリームをサンドしました。カマンベールチーズの風味と塩味のバランスが特徴のクリームは、アーモンドダイスの食感がさらなるアクセントとなり、味わいや食感を愉しめる逸品です。（※原料のチーズパウダー中、カマンベール60％以上使用）
パッケージは柔らかなピンクに仕立て、思わず手が伸びる春限定デザインに仕上げました。中央にはドレスを纏った春の女神を配し、その手には本商品の主役であるアーモンドを大切に抱えている様子を描き、一粒一粒の素材へのこだわりを象徴しています。
大切な方へのギフト、自分へのご褒美としてぴったりな商品です。東京駅でしか買えない。今だけの期間限定商品ですので、この機会に是非、お買い求めください。
◆商品概要
【商品名】ブッセ〔カマンベール＆アーモンド〕
【価 格】1,620円（税込）
【内 容】4個入
【発売日】2026年3月15日（日）
※期間限定商品につき、無くなり次第終了となります
◆メディア関係者様へ
掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。
また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はお気軽にご相談ください。
企画段階のご相談もお気軽に下記フォームよりお問い合わせください。
お問い合わせはこちら > :
https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr
◆THE DROS 商品紹介
◆サンドクッキー〔マスカルポーネ＆ヘーゼルナッツ〕
ヘーゼルナッツとプラリネ、沖縄宮古島の雪塩を練り込んだクッキー生地に、マスカルポーネ風味のチョコ(※)をサンドしました。塩味がやさしく引き立てる、甘さとの繊細なバランスに仕上げたクッキーです。
(※)チョコレートコーチングを使用
9個入 1,296円（税込）
18個入 2,592円（税込）
27枚入 3,888円（税込）
◆フィナンシェ〔カマンベール＆レモン〕
クリーミーなカマンベールと、レモンの上品な酸味が織りなす、異国情緒あふれる味わいのフィナンシェ。レモンミンチの食感がアクセントの魅惑の逸品です。
（チーズパウダー中カマンベール75％以上使用）
5個入 1,296円(税込)
◆アソートボックス
DROSの人気商品、サンドクッキー〔マスカルポーネ＆ヘーゼルナッツ〕とフィナンシェ〔カマンベール＆レモン〕が1度に楽しめる贈り物としてもおすすめのアソートボックスです。
17個入 3,240円(税込)
【内容】
サンドクッキー〔マスカルポーネ＆ヘーゼルナッツ〕 ×12枚
フィナンシェ〔カマンベール＆レモン〕×5個
※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
◆THE DROS ブランドコンセプト
チーズの芳醇なコクと、ほのかな甘味。
木の実の華やかな味わいと、太陽のかおり。
ひとくち食べれば、みんなうっとり、
甘美な甘美なマリアージュ。
そのおいしさに誘われて、
鳥や動物、人間たちも集まって
今日もどこかで楽しい宴が始まる。
―THE DROS。
魅惑の味わい、神様からの贈り物。
◆店舗情報
THE DROS（ザ・ドロス）東京グランスタ店
東京都千代田区丸の内1丁目9-1
JR東日本東京駅構内地下1階（改札内）
営業時間：8:00～22:00
※日・祝～21:00まで
※祝前日は22:00まで
※営業時間は変更となる場合がございます。
◆公式サイト
ホームページ ： https://sucreyshopping.jp/thedros
インスタグラム ： https://www.instagram.com/thedros_official/
◆会社概要
＜株式会社シュクレイ＞
設立 ：2011 年 12 月 15 日
本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7
展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、
オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、
ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、
フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、
キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、
フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ 、ソルトラ、バニスタ
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。
また、記事制作や番組収録にあたり、実物サンプルが必要な場合はお気軽にご相談ください。
Webメディア様のレビュー記事、ラジオ番組でのご紹介、リスナープレゼント企画など、幅広い媒体様からのご連絡をお待ちしております。
企画段階のご相談もお気軽に下記フォームよりお問い合わせください。
お問い合わせはこちら > :
https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr