管理職になりたくない“8割”の女性たちへ贈る、一番やさしいリーダーの教科書。『はじめて部下ができたら知りたいことが全部のってる本』3月18日（水）発売

株式会社主婦の友社は、2026年3月18日（水）に、寺田貴哉氏監修『はじめて部下ができたら知りたいことが全部のってる本(https://www.amazon.co.jp/dp/4074629011)』を発売いたします。

■「現在の会社で管理職になりたい」と答えた人は、わずか17.2％ 。

2024年に行われた調査では、約8割もの人が「管理職にはなりたくない」と考えていることが明らかになりました（パーソル総合研究所による調査）。特に、責任の重さや板挟みになることへの不安、ワークライフバランスの悪化を懸念し、リーダー職を打診されても「自分には無理」と蓋をしてしまう女性が少なくありません 。

本書『はじめて部下ができたら知りたいことが全部のってる本』は、そんな不安を抱える新リーダーのための「お守り本」です。リーダーとは、決して「なんでもできる人」がなるものではありません 。あなたがリーダーに打診されたということは、すでにあなたの「誠実さ」が認められている証拠。

本書は、社会のプレッシャーに寄り添い、背中を優しく押すことで、あなたらしいリーダーとしての一歩を支えます 。

■本書が提供する「3つの安心」

１. あなたの武器が見つかる！「リーダータイプ診断」

「グイグイ引っ張るカリスマ性がないとリーダーにはなれない」……そんな思い込みは今日で終わりです 。本書掲載の「リーダータイプ診断」では、あなたの特性を「ビジョン型」「コーチ型」「関係重視型」など6つのスタイルで可視化します 。

チェックテストから自分のリーダーの形が見えてきます。

例えば【関係重視型リーダー】なら

チームの和を何より大切にする、共感力の達人 。あなたが笑顔でいるだけでチームの心理的安全性が高まり、メンバーが安心して力を発揮できるようになります。自分を無理に変えるのではなく、今の自分の「強み」をどう活かすかを知ることで、リーダーとしての毎日がワクワクするものに変わります。

２. 監修者・寺田氏のコーチング視点：悩みを解決に導くプロの伴走感

本書の監修は、リクルートやLINEでの人事経験を経て、4,500時間以上の実績を持つプロコーチ・寺田貴哉氏 。リーダーが直面する具体的な悩み（板挟みのつらさ、指導へのためらい等）に対し、コーチが隣で語りかけるような温かく的確なアドバイスが満載です 。

お仕事マンガ風の導入部でわかりやすく。３. 誰の中にも眠っている「リーダーの種」への気づき

リーダーシップは特別な才能ではなく、後天的に育てていけるスキルです 。

本書は、誰もが持っているポテンシャルを「リーダーの種」と呼び、それを日々の誠実な向き合い方で芽吹かせていく方法を説きます 。今の自分を土台に成長していける、確かな安心感を提供します 。

「リーダーの役割は、完璧な答えを示すことではありません。人やチーム、状況と丁寧に向き合いながら、試行錯誤を重ねていくことにあります」と話す寺田さん。

この言葉は、完璧主義ゆえに動けなくなっている女性の心を瞬時に解きほぐします 。

「すぐに正解を出さなきゃ」という重圧を、「一緒に試行錯誤すればいいんだ」という軽やかさに変えてくれる 。まさに、不安な夜に読み返したくなる一節です 。

■これからのリーダーの定義をアップデートすることが必要

国を挙げて「女性活躍」が叫ばれる一方で、現場ではリーダー職への強い拒否感という深刻なギャップが生じています 。この社会課題に対する解決策は、より強いリーダーを育てることではなく、リーダーの定義を「誠実さ」や「共感」へとアップデートすることにあります 。

本書は、その橋渡し役となる一冊です。「リーダータイプ診断」による読者の皆さんの自分事化はもちろん 、Z世代や年上メンバーとの関わり方や自身のメンタルケアまで網羅しており 、現代の働き方を多角的に議論する絶好のテーマとなります 。理想と現実に悩むすべてのビジネスパーソンに届けるべき、今もっとも「ニュース価値」のある実用書です。

イラストや図解がたっぷりで、はじめてビジネス書を読む方にぴったり。リーダーがすべき４つのマネジメントを詳しく紹介。大きなストレスとなりがちなメンバーとの付き合い方も、状況別に詳しく紹介。「先輩リーダーからの声」もたくさん収容。みんなの体験談が自分らしい形を作るきっかけに。

■書誌情報

書名／はじめて部下ができたら知りたいことが全部のってる本

編者／主婦の友社

監修／寺田貴哉

定価／1760円（税込）

発売日／2026年３月18日（水）

判型、ページ数／A5判・192ページ

ISBN：978-4-07-462901-5

発行：株式会社主婦の友社

＊電子書籍も同時発売

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4074629011

【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/18537873/

■監修者紹介

寺田貴哉（てらだ・たかや）

株式会社TERRAS代表取締役。エグゼクティブコーチ。

1996年に株式会社リクルートへ入社。営業・経営企画などを経て人事へ。新人事制度の設計・導入、全社横断プロジェクトをリードする。

2019年、LINE株式会社に入社。人事にて人材開発・組織開発・新卒採用を牽引。

社内のキータレントに対する成長支援や機会提供を行うTalent Success Teamの立ち上げを行う傍ら、

Zホールディングスにてグループ各社の役員を対象としたエグゼクティブコーチングを開始。

2023年、株式会社TERRASを創業。

現在、複業プロコーチとして社外に50名ほどのクライアントを持ち、経営者・起業家を中心にエグゼクティブコーチングを提供中。総コーチング時間は4,500時間を超える。

