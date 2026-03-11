新商品『果実100%の、贅沢。』100% カジューハイ＜もも＞フレーバーが4月7日から新登場！

富永貿易株式会社

富永貿易株式会社（本社：兵庫県神戸市）は、贅沢な果汁を楽しむチューハイ「100%カジューハイ」より、贅沢な果実感がたっぷりな＜もも＞を、2026年4月7日より新発売いたします。




果実でカンパイ！贅沢な果実感＜もも＞フレーバー


桃果汁を贅沢に100%使用。贅沢な果実感がたっぷりで、開けた瞬間から桃の芳醇な香りとまろやかな甘みで、とろけるような口当たりに仕上げました。
桃本来の特徴であるジューシーな果汁感を目一杯楽しめるチューハイに仕上げました。



【こんなシーンにおすすめ】

・いつものお食事に合わせて


・お風呂上がりの一杯に


・ホームパーティーなどお集まりのお供に


・親しい方への飾らない手土産に


・お花見、キャンプ、バーベキューなどのレジャーシーンに






「100%カジューハイ」シリーズについて

果実100%の贅沢な美味しさ、心地よく浸れるアルコール度数。「自分らしくリラックスしてお酒を楽しみたい」という声に応えて誕生したチューハイです。全国（一部エリアを除く）のスーパーマーケットやコンビニエンスストアでは、特に女性の方を中心にご好評をいただいています。




100％カジューハイ ブランドサイト :
https://www.tominaga.co.jp/pr/kaju-hi/

【こだわり1】果実のめぐみ（濃縮果汁）をお酒（スピリッツ）で割るから「カジューハイ」


100%ストレート果汁の水分を飛ばして濃縮したものを、スピリッツなどで割ることで果汁100%のお酒を実現。果物のおいしさがグッと引き立つ、贅沢な味わいです。



【こだわり2】心地よく浸れるアルコール度数と発泡性


3%のアルコール度数と、ほどよい刺激の炭酸でリラックス。自分のペースでお楽しみいただけます。



【こだわり3】「パケ買い」の声も！ ポップでかわいいパッケージ


普段の家飲みやお集まりのひとときを楽しく演出する、果物のイラストを散りばめたパッケージ。



【美味しい召し上がり方】


振らずに一度ゆっくり逆さにしてから開缶してください。果汁成分が全体に混ざり、より美味しくお召し上がりいただけます。






商品概要



商品名：100％カジューハイ　もも


賞味期間：403日間


名称：リキュール(発泡性)


アルコール度数：3％


容量：340ml


希望小売価格：オープン価格






